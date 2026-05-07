Sinteza piețelor 🚨Petrolul scade sub 100 de dolari, susținând optimismul pe piețele de acțiuni din Europa și SUA

Contractele futures pe indicele Stoxx Europe 600 înregistrează o creștere de peste 0,2%, acțiunile europene continuând tendința pozitivă după maximele istorice atinse pe Wall Street, noile maxime înregistrate pe piețele asiatice și scăderea abruptă a prețului petrolului sub 100 de dolari pe baril, pe fondul așteptărilor privind un potențial acord între Statele Unite și Iran. Vânzările cu amănuntul din Zona Euro au scăzut cu 0,1% față de luna precedentă, comparativ cu așteptările pieței pentru o scădere de 0,3%; valoarea anterioară a fost de -0,2%. Pe bază anuală, vânzările cu amănuntul au crescut cu 1,2%, în conformitate cu previziunile consensuale, deși sub valoarea anterioară de 1,7%. Piețele globale înregistrează, de asemenea, o depreciere a dolarului american și randamente mai mici ale obligațiunilor, ceea ce susține acțiunile, metalele prețioase și Bitcoin. În Europa, indicele DAX din Germania are o performanță inferioară față de piața mai largă, scăzând cu aproximativ 0,1%, în ciuda sentimentului general pozitiv din întreaga regiune. DAX (DE40) interval D1, H1 Sursa: xStation5 Sursa: xStation5 Rezultatele companiilor susțin optimismul pe piețele europene Qiagen a raportat un profit pe acțiune ajustat de 54 de cenți, în conformitate cu așteptările analiștilor.

Lottomatica a înregistrat venituri de 600 de milioane de euro și a declarat că se așteaptă ca EBITDA ajustată pentru 2026 să se situeze la limita superioară a estimărilor anterioare.

Tenaris a înregistrat vânzări de 3,10 miliarde de dolari, depășind așteptările pieței de 2,99 miliarde de dolari.

Endesa a raportat un profit net de 725 de milioane de euro, față de estimările analiștilor de 627,6 milioane de euro.

Jeronimo Martins a înregistrat un EBITDA de 572 de milioane de euro, peste previziunile consensuale de 560,6 milioane de euro.

Banco Comercial Portugues a raportat un profit net de 305,8 milioane de euro, semnificativ peste așteptările de 283,4 milioane de euro. Volatilitate crescută pe piețele de acțiuni europene în urma publicării rezultatelor financiare Prosus a câștigat aproximativ 3%, devenind una dintre cele mai performante companii din Stoxx Europe 600, în timp ce Henkel a crescut cu aproximativ 2% după ce a raportat o creștere a vânzărilor organice în primul trimestru mai bună decât se aștepta.

CSG NV a avansat cu 1,7%, iar BE Semiconductor Industries a urcat cu 1,6% pe fondul optimismului continuu din sectorul semiconductorilor; STMicroelectronics a înregistrat, de asemenea, o creștere, câștigând aproximativ 1,4%.

Argenx a crescut cu 1,5% după ce a raportat vânzări Vyvgart peste așteptările analiștilor.

TUI și Lufthansa au înregistrat ambele o creștere de aproximativ 1%, susținute de îmbunătățirea sentimentului în sectoarele turismului și al transportului aerian, pe fondul scăderii prețurilor petrolului.

Prysmian a câștigat 0,8% după comentarii care sugerează o traiectorie de creștere prelungită, determinată de investițiile în centrele de date și de expansiunea pe piața americană.

RENK Group a scăzut cu aproximativ 1%, alături de BP, Novo Nordisk, Voestalpine și Nokia, care au fost, de asemenea, sub presiune înainte de deschiderea piețelor europene.

Aumovio a scăzut cu 1,7%, în ciuda raportării unui EBIT ajustat de 106 milioane de euro, față de așteptările de 93 de milioane de euro, în timp ce Siemens Healthineers a scăzut cu aproape 5% după ce și-a redus previziunile privind creșterea comparabilă a vânzărilor pentru întregul an fiscal.

SAP și OMV au scăzut cu aproximativ 1,1%, în timp ce Andritz a pierdut 1,3% în urma unor rezultate financiare mixte. SAP (interval zilnic) Sursa: xStation5 Companiile europene continuă să depășească așteptările pieței Flutter Entertainment a raportat venituri de 4,30 miliarde de dolari, peste așteptările pieței de 4,24 miliarde de dolari.

AMS-Osram a înregistrat venituri trimestriale de 796 de milioane de euro, față de estimările consensuale de 774,3 milioane de euro.

Aker BP a raportat un profit înainte de impozitare de 2,72 miliarde de dolari, semnificativ peste previziunile de 1,89 miliarde de dolari.

Avolta a înregistrat o creștere organică a veniturilor de 4,7%, depășind așteptările analiștilor de 4,55%.

Sanoma a înregistrat venituri de 221,1 milioane de euro în al doilea trimestru, peste estimările consensuale de 215 milioane de euro.

BNP Paribas Bank Polska a raportat un profit net de 375,3 milioane de PLN, cu mult peste așteptările de 306,5 milioane de PLN.

Swiss Re a înregistrat un venit net de 1,51 miliarde de dolari în al doilea trimestru, față de previziunile de 1,19 miliarde de dolari.

GN Store Nord și-a menținut previziunile privind creșterea organică a veniturilor pe întreg anul de 0–6% și marja EBITA de 8–9%, comparativ cu 7,6% realizată în 2025.

Siemens Healthineers și-a redus previziunile privind creșterea comparabilă a vânzărilor pe întreg anul la 4,5–5% de la intervalul anterior de 5–6%, în timp ce piața se aștepta la aproximativ 4,94%. Siemens Healthineers (interval zilnic) Sursa: xStation5 Nexi a raportat venituri de 821,4 milioane de euro în primul trimestru, față de estimările de 814,5 milioane de euro.

Lanxess a raportat vânzări de 1,38 miliarde de euro în primul trimestru, comparativ cu estimările pieței de 1,40 miliarde de euro.

Knorr-Bremse a înregistrat un EBIT de 245 de milioane de euro în primul trimestru, ușor peste estimările consensuale de 244,8 milioane de euro.

Pharming a raportat venituri trimestriale de 72,4 milioane de dolari; piața a comparat rezultatul cu cele 79,1 milioane de dolari înregistrate cu un an în urmă.

Vonovia a raportat un EBITDA ajustat pentru primul trimestru de 711,6 milioane de euro, peste așteptările analiștilor de 701,9 milioane de euro.

SAF-Holland a înregistrat un EBIT ajustat pentru primul trimestru de 42,5 milioane de euro, depășind previziunile consensuale de 41,6 milioane de euro.

Zealand Pharma a raportat o pierdere netă de 43,94 milioane DKK în primul trimestru, față de pierderile estimate de 68 milioane DKK.

Wacker Neuson a înregistrat un EBIT de 41,5 milioane de euro în primul trimestru, semnificativ peste așteptările analiștilor de 12,1 milioane de euro.

Solvay a raportat un EBITA subiacent de 219 milioane de euro în primul trimestru, față de așteptările pieței de 228 milioane de euro.

Intrum a raportat un EBIT ajustat pentru primul trimestru de 50,1 milioane SEK, cu mult peste așteptările de 17 milioane SEK.

FinecoBank a înregistrat un profit net de 162,2 milioane € în primul trimestru, față de previziunile de 158 milioane €.

Veidekke a raportat venituri trimestriale de 965 milioane NOK, peste așteptările analiștilor de 895 milioane NOK.

Legrand a raportat o creștere organică a veniturilor de 9,3%, semnificativ peste așteptările pieței de 6,81%.

Davide Campari a înregistrat o creștere organică a veniturilor de 2,9%, în timp ce analiștii se așteptau la o scădere de 5%; în ciuda rezultatelor solide, previziunile prudente pentru viitor au declanșat o vânzare masivă a acțiunilor. Campari (interval zilnic) Sursa: xStation5 EU50 și OIL (interval zilnic) Sursa: xStation5 Sursa: xStation5

