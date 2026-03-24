Sinteza piețelor: Reechilibrare geopolitică; Piețele așteaptă cu îngrijorare rezultatul „pauzei” de 5 zile 🚨

Volatilitatea observată în prezent la principalele instrumente financiare. Sursă: xStation Volatilitatea observată în prezent pe piața valutară. Sursă: xStation Volatilitatea observată în prezent pe piețele bursiere europene. Sursă: xStation Ședința de tranzacționare de marți de pe piețele europene se desfășoară într-o atmosferă volatilă, dominată însă de incertitudinea legată de armistițiul de cinci zile convenit între SUA și Iran cu privire la atacurile asupra țintelor energetice, chiar dacă Iranul neagă că ar fi avut loc vreo discuție, iar Israelul își continuă atacurile.

Dolarul, petrolul și aurul rămân indicatorii-cheie ai volatilității pieței pe fondul turbulențelor geopolitice.

Analizându-le acum, putem observa că sesiunea de astăzi se desfășoară într-un climat de scepticism al pieței. Petrolul și dolarul american au performanțe superioare aurului, ceea ce poate indica faptul că piața încă vede multe riscuri în zilele următoare.

OIL și OIL.WTI au înregistrat creșteri de peste 1%, deși prețurile rămân sub 98 USD pe baril. Indicele dolarului USDIDX a crescut cu 0,23%, monedele din emisfera sudică înregistrând din nou cele mai slabe performanțe, pierzând 0,67% (AUDUSD) și, respectiv, 0,55% (NZDUSD) față de USD. Pe bursele propriu-zise, nu observăm o tendință clară, deși dinamica a devenit mai pesimistă în ultimele minute. Indicele german DAX 40 este în prezent în scădere cu 0,8%, în timp ce indicele francez CAC 40 a scăzut cu 0,7% la sfârșitul primei sesiuni de tranzacționare de marți. Indicele polonez W20 are o performanță foarte slabă, cu scăderi de aproximativ 1,1% (cel mai mare pierzător de pe continent). În ceea ce privește companiile individuale, SAP atrage cea mai mare atenție din partea investitorilor. Acțiunile sale au scăzut cu 4% la 147,66 euro, cel mai scăzut nivel din ultimele 26 de luni, devenind astfel acțiunea cu cea mai slabă performanță din indicele DAX, cu o scădere totală de 29% de la începutul anului. Analistul JPMorgan, Toby Ogg, a retrogradat acțiunea de la „Overweight” la „Neutral” și a redus drastic ținta de preț de la 260 € la 175 €, eliminând totodată acțiunea din „Analyst Focus List”. El a invocat încetinirea preconizată a creșterii indicatorului Current Cloud Backlog (CCB), volatilitatea crescută a câștigurilor rezultată din transformarea modelului de afaceri și necesitatea unor investiții sporite în contextul intensificării concurenței, ceea ce l-a determinat să-și reducă previziunile privind câștigurile pentru perioada 2026–2028. Kepler Cheuvreux și Jefferies și-au redus, de asemenea, țintele de preț la 190 € și, respectiv, 230 €, dar ambele firme și-au menținut ratingurile de „Cumpărare”, semnalând încrederea în potențialul pe termen lung al companiei, în ciuda provocărilor pe termen scurt. Acțiunile Bayer AG au scăzut cu aproape 3% în urma unor rapoarte conform cărora fondul de investiții Inclusive Capital Partners ia în considerare vânzarea unui pachet de 8,5 milioane de acțiuni (0,9% din capitalul social) în valoare de aproximativ 327 de milioane de euro, ceea ce piața interpretează ca un semnal că Ubben consideră că potențialul de creștere al companiei a fost epuizat. Drept urmare, Bayer s-a clasat pe locul al doilea în topul celor mai slabe performanțe din principalul indice german. Acțiunile companiei spaniole Puig au crescut cu 16% după ce Estée Lauder și grupul spaniol de produse de înfrumusețare au anunțat că se află în negocieri privind o potențială achiziție.



