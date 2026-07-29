Sinteza piețelor: Scăderea cu 12% a acțiunilor Hermès afectează piața (29.07.2026)

În ciuda rezultatelor solide înregistrate de sectorul bancar, mulți indici europeni se află astăzi în scădere. Indicele paneuropean Euro Stoxx 50 (-0,3%) este afectat în primul rând de redresarea neconvingătoare a vânzărilor Hermès în China. Creșterea prețurilor la materiile prime energetice ar putea, de asemenea, să afecteze indicii. Țițeiul Brent se tranzacționează în prezent la aproximativ 90 de dolari pe baril. Graficul 1: Dashboard pentru Euro Stoxx 50 (29.07.2026) Sursa: XTB Research, 29.07.2026 Companii Graficul 2: Câștigători și pierzători în Euro Stoxx 50 (29.07.2026) Sursa: XTB Research, 29.07.2026 Hermès În ciuda publicării unor rezultate financiare solide, acțiunile Hermès au înregistrat astăzi o scădere notabilă(-11,6%), ceea ce a dus la suspendarea temporară a tranzacționării. În al doilea trimestru, casa de modă franceză a generat venituri de 4,1 miliarde de euro (o creștere de 7% față de aceeași perioadă a anului trecut, în conformitate cu așteptările analiștilor), iar profitul operațional recurent pentru prima jumătate a anului s-a situat la 3,4 miliarde de euro, cu o marjă ridicată de 41%. Cu toate acestea, creșterea de două cifre a vânzărilor pe piețele din Japonia și SUA, precum și cererea puternică pentru articole din piele (o creștere de 10,2%) au fost umbrite de îngrijorările investitorilor cu privire la evaluarea ridicată a companiei, având în vedere încetinirea continuă a pieței cheie din China și scăderile înregistrate în Orientul Mijlociu. Alte îngrijorări au fost generate de scăderea cu 9,5% a veniturilor din segmentul de parfumuri și cosmetice, deși conducerea companiei rămâne încrezătoare în ceea ce privește dezvoltarea pe termen lung, anunțând, printre altele, lansarea primei sale colecții de haute couture în 2027. Sectorul bancar Giganții bancari europeni, UBS și Deutsche Bank, au înregistrat o creștere puternică a profitului în al doilea trimestru, determinată în principal de redresarea activității de investment banking și de intensificarea tranzacțiilor. Profitul net al UBS a crescut cu 17%, ajungând la 2,8 miliarde de dolari, susținut de venituri record din tranzacționarea acțiunilor și de un aflux semnificativ de active noi (36 miliarde USD) în divizia de gestionare a averilor.

Între timp, Deutsche Bank a generat un profit net de 1,9 miliarde de euro (o creștere de 10%), în principal datorită veniturilor mai mari din tranzacționarea instrumentelor de datorie și a ratelor dobânzilor. Aceste rezultate excelente se înscriu într-o tendință globală mai amplă observată recent pe Wall Street, unde volatilitatea pieței și boom-ul acțiunilor legate de AI au stimulat semnificativ profiturile din tranzacționare. Indici Printre cei mai mari pierzători, pe lângă indicele francez CAC 40 (-0,7%) și indicele paneuropean Euro Stoxx 50 (-0,4%), care sunt afectați de scăderile înregistrate de Hermès, se numără și indicele spaniol Ibex 35. Scăderea abruptă a prețului acțiunilor CaixaBank (-6,2%) este un factor semnificativ în acest context. Investitorii par să vândă acțiuni din două motive principale: Conducerea băncii a decis să mențină previziunile prudente pentru restul anului și nu a revizuit în sens pozitiv estimările, lucru pe care piața îl aștepta în tăcere după rezultatele atât de solide din primul semestru.

Veniturile nete din dobânzi (NII) au fost ușor sub așteptările pieței, iar provizioanele băncii au crescut cu aproape 40%. Au înregistrat scăderi și alte companii mari, printre care operatorul aeroportuar Aena (-2,2%), care și-a publicat astăzi rezultatele.

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