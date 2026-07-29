Poți anticipa următorul TACO Trade? Formula care a prezis armistițiul dintre Statele Unite și Iran

- Signum Global Advisors a dezvoltat un model care combină prețul petrolului, indicele S&P 500, randamentul obligațiunilor americane pe zece ani și traficul prin Strâmtoarea Ormuz pentru a anticipa posibile schimbări în strategia lui Donald Trump.
- Indicatorul a identificat perioada cuprinsă între 22 și 30 iulie ca fiind cea cu cea mai mare probabilitate de detensionare a relațiilor cu Iranul, o previziune care a coincis cu pauza în ostilități anunțată în weekend.
- Așa-numitul „TACO Trade” câștigă importanță în rândul investitorilor, consolidând ideea că comportamentul piețelor financiare poate influența deciziile geopolitice ale administrației americane.
- Signum Global Advisors a dezvoltat un model care combină prețul petrolului, indicele S&P 500, randamentul obligațiunilor americane pe zece ani și traficul prin Strâmtoarea Ormuz pentru a anticipa posibile schimbări în strategia lui Donald Trump.
- Indicatorul a identificat perioada cuprinsă între 22 și 30 iulie ca fiind cea cu cea mai mare probabilitate de detensionare a relațiilor cu Iranul, o previziune care a coincis cu pauza în ostilități anunțată în weekend.
- Așa-numitul „TACO Trade” câștigă importanță în rândul investitorilor, consolidând ideea că comportamentul piețelor financiare poate influența deciziile geopolitice ale administrației americane.
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Încă de anul trecut, în urma tarifelor propuse de Trump, piața a popularizat termenul TACO Trade, acronim pentru Trump Always Chickens Out, pentru a descrie un tipar care pare să se repete frecvent: președintele SUA își intensifică tonul amenințărilor pentru a provoca tensiuni puternice pe piețe, dar ajunge să-și modereze poziția atunci când deteriorarea activelor financiare începe să devină prea accentuată.
Până acum, această teorie nu era decât o expresie folosită de operatori și investitori pentru a explica unele dintre cele mai neașteptate răsturnări de situație ale administrației Trump. Cu toate acestea, o firmă de consultanță specializată în riscuri geopolitice a decis să transforme acest comportament într-un model cantitativ. Și, cel puțin în ultima sa previziune, se pare că a avut dreptate.
Pauza în ostilitățile dintre Statele Unite și Iran, anunțată în weekend, a avut loc practic în intervalul de timp anticipat de modelul dezvoltat de Signum Global Advisors, consolidând interesul piețelor față de acest nou indicator.
Formula Signum care încearcă să identifice următorul „TACO Trade”
Analiștii de la Signum Global Advisors, conduși de Andrew Bishop, au conceput un indicator care încearcă să măsoare probabilitatea ca Donald Trump să-și modifice strategia geopolitică atunci când presiunea piețelor financiare atinge anumite niveluri.
Pentru a face acest lucru, modelul combină patru variabile care au demonstrat, de-a lungul timpului, o sensibilitate ridicată în timpul episoadelor de tensiune din Orientul Mijlociu:
- Prețul petrolului Brent.
- Evoluția indicelui S&P 500.
- Randamentul obligațiunilor americane pe zece ani.
- Numărul de nave care traversează zilnic Strâmtoarea Ormuz.
Pe baza evoluției combinate a acestor indicatori, Signum calculează momentul în care deteriorarea condițiilor financiare ar putea deveni prea costisitoare din punct de vedere politic pentru Casa Albă.
Conform estimărilor sale, schimbarea de poziție urma să aibă loc între 22 și 30 iulie, 26 iulie fiind data cea mai probabilă.
Armistițiul cu Iranul conferă credibilitate modelului TACO Trade
Tocmai în weekend, adică pe 25 și 26 iulie, Statele Unite au suspendat temporar bombardamentele asupra Iranului pentru a face loc negocierilor diplomatice.
Donald Trump însuși a confirmat că discuțiile continuă și a descris contactele ca fiind „pozitive”, deși a avertizat că Washingtonul va relua operațiunile militare dacă negocierile nu vor da roade.
Reacția piețelor a fost aproape imediată. Petrolul Brent a scăzut cu aproximativ 10%, randamentele obligațiunilor de stat americane au scăzut, iar contractele futures pe principalii indici bursieri și-au recăpătat terenul după câteva zile de volatilitate ridicată.
Pentru Signum, această evoluție confirmă ipoteza care stă la baza modelului său: atunci când creșterea prețului petrolului, scăderea pieței bursiere și înăsprirea condițiilor financiare ating anumite niveluri, probabilitatea ca Administrația SUA să opteze pentru o strategie de dezescaladare crește semnificativ.
TACO Trade câștigă notorietate în rândul investitorilor
Evident, niciun model matematic nu poate anticipa cu precizie deciziile unui președinte. Politica internațională depinde de numeroși factori care nu pot fi cuantificați, iar orice negociere își poate schimba cursul în câteva ore.
Cu toate acestea, lucrarea elaborată de Signum oferă o perspectivă interesantă asupra relației strânse dintre geopolitică și piețele financiare.
Dincolo de stabilirea sau nu a unei date specifice, modelul arată că activele financiare au devenit o variabilă cheie pentru înțelegerea deciziilor Casei Albe. Dacă prețul petrolului continuă să crească vertiginos, Wall Street înregistrează o corecție puternică și condițiile financiare se înăspresc, presiunea de a căuta o ieșire negociată crește considerabil.
Pe scurt, TACO Trade nu mai este doar o expresie folosită de operatori, ci a devenit un instrument care încearcă să cuantifice modul în care piețele pot influența, cel puțin parțial, deciziile geopolitice ale celei mai mari economii din lume.
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