Un raport șocant al FT privind vânzarea modelului Ferrari Luce; acțiunile își recuperează pierderile zilnice 🏎️

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Ferrari (RACE.IT) a atins ținta de vânzări pe acest an pentru controversatul model electric Luce în doar două luni de la lansare, iar piața o răsplătește cu o revenire solidă a prețului acțiunilor. Deși proiectul Luce, conceput de fostul designer Apple Jony Ive și evaluat la 550.000 de euro, a stârnit un val de critici din cauza aspectului său „neconvențional” în comparație cu modelele de serie, mult mai ieftine, cererea – în special din China – s-a dovedit a fi mai puternică decât se aștepta. Ce arată datele? Conform unor informații neoficiale furnizate de două persoane familiarizate cu subiectul, Ferrari intenționa să vândă mai puțin de 500 de unități Luce în acest an, iar acest obiectiv a fost atins în iulie – la doar două luni după premiera tumultoasă din mai, când utilizatorii de internet au ridiculizat stilul mașinii, iar fostul președinte al Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, a sugerat chiar o fotografie a modelului cu caracteristicul „cal atârnat”. Pe termen lung, compania își propune să vândă 2.500 de unități Luce până în 2030, adică aproximativ 600 de unități pe an, ceea ce ar reprezenta doar 5% din vânzările anuale totale ale producătorului din Maranello – un obiectiv pe care majoritatea analiștilor îl consideră pe deplin realizabil. Reacția pieței După lansarea din luna mai, acțiunile Ferrari de la Bursa din Milano au pierdut peste 8% în prima sesiune de tranzacționare de după prezentarea mașinii, reflectând scepticismul investitorilor față de experimentul electric al mărcii. În prezent, situația este complet diferită – cotația RACE.IT se situează în jurul valorii de 340 de euro și arată un impuls clar de creștere față de ultima sesiune, depășind nivelul de rezistență de 340,75 euro, cu o creștere simultană a indicatorului RSI la aproximativ 65 de puncte, ceea ce sugerează un apetit reînnoit al cumpărătorilor. Ferrari susține modelul Luce ca o modalitate de a ajunge la o nouă generație de clienți înstăriți, în special din China și din centrele tehnologice precum Silicon Valley, deja obișnuiți să conducă mașini electrice, oferind în același timp dealerilor instrucțiuni clare de a nu-i forța pe colecționarii tradiționali de modele Ferrari cu motor cu ardere internă să treacă la vehicule electrice. În plus, tensiunile legate de acest model au coincis cu plecarea bruscă a directorului de lungă durată al departamentului de marketing și vânzări, Enrico Galliera, deși compania susține că decizia a fost luată înainte de premiera modelului Luce. CEO-ul Benedetto Vigna subliniază că intrarea pe segmentul vehiculelor electrice nu va pune în pericol marja operațională record a Ferrari (30%) datorită volumelor limitate, iar analiștii de la Jefferies evidențiază potențialul de a exploata valul de bogăție generat de boom-ul companiilor din domeniul inteligenței artificiale în rândul clienților mărcii. Ferrari va publica joi rezultatele pentru al doilea trimestru, ceea ce va reprezenta un alt test pentru cotațiile acțiunilor după acest semnal pozitiv privind cererea.

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