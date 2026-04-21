Sinteza piețelor: Speranțele privind reluarea negocierilor dintre SUA și Iran stimulează încrederea investitorilor ⚡

În sesiunea europeană de astăzi se înregistrează în general creșteri ușoare: indicele STOXX 600 a crescut cu aproximativ 0,1%, DE40 cu 0,42%, EU50 cu 0,29%, FRA40 cu 0,27%, IBEX 35 a crescut cu 0,70%, iar FTSE 100 a crescut cu 0,13%, în timp ce ITA40 și SUI20 înregistrează ușoare scăderi. Principalul factor care susține sentimentul rămâne speranța reluării negocierilor dintre SUA și Iran și o posibilă prelungire a armistițiului, ceea ce susține apetitul pentru risc după un început mai slab al săptămânii. Cu toate acestea, investitorii nu iau în calcul un scenariu de dezescaladare completă, pe măsură ce se apropie data expirării armistițiului și riscul întreruperilor în aprovizionarea cu petrol continuă să cântărească, în special asupra economiilor europene cu consum energetic mai intens. De aceea, revenirea de astăzi este destul de moderată și seamănă mai mult cu o lichidare selectivă a pozițiilor bearish decât cu o mișcare puternică de asumare a riscului. Pe piața valutară, dolarul se apreciază ușor, indicele USDIDX înregistrând o creștere de 0,25%, în timp ce EURUSD scade cu 0,23%, ceea ce indică faptul că o parte din capital rămâne pe partea defensivă a pieței. Petrolul se menține relativ bine, prețurile Brent și WTI crescând cu 1,08% și, respectiv, 0,99%, deși narațiunea generală continuă să se învârtă în jurul posibilelor progrese în negocierile de pace. Cele mai performante sectoare astăzi sunt tehnologia, utilitățile, energia și sectorul financiar, care au înregistrat creșteri de 0,96%, 0,91%, 0,61% și, respectiv, 0,59%. Sectoarele bunurilor de larg consum, sănătății și serviciilor de comunicații au înregistrat performanțe mai slabe. Evoluții specifice pe sectoare în Europa în ceea ce privește randamentele din cursul zilei. Sursă: Bloomberg Financial Lp Informații despre companii: Royal Unibrew înregistrează pierderi semnificative – de peste 20% – în urma știrii că licența sa de îmbuteliere a produselor PepsiCo în Danemarca, Finlanda și țările baltice va expira la sfârșitul anului 2028, o activitate care reprezintă aproximativ 13% din veniturile nete ale grupului.

Thales se află sub presiune în urma publicării rezultatelor sale din primul trimestru deoarece, în ciuda unei creșteri organice de 27% a comenzilor din domeniul apărării, până la un total de 4,65 miliarde de euro, piața a remarcat că totalul comenzilor a fost sub estimarea consensuală de aproape 4,85 miliarde de euro. În același timp, Thales și-a confirmat previziunile pentru întregul an, iar vânzările au crescut la 5,32 miliarde de euro, depășind așteptările analiștilor; astfel, reacția pieței pare să fie mai degrabă un caz de marcare a profiturilor în urma raliului puternic al sectorului decât o schimbare a tendinței pe termen lung.

Puig rămâne, de asemenea, în centrul atenției, în urma unor rapoarte conform cărora Estée Lauder colaborează cu JPMorgan la un pachet de finanțare în valoare de aproximativ 5 miliarde de euro pentru o potențială ofertă de achiziție a grupului spaniol.

La Londra, Associated British Foods atrage, de asemenea, atenția după ce a decis să separe Primark de afacerea sa din domeniul alimentar și să listeze ambele companii separat la Bursa de Valori din Londra. Volatilitatea pe alte instrumente majore. Sursa: xStation

