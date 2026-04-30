Sinteza piețelor: UK100 se înalță vertiginos după decizia Băncii Angliei 🇬🇧 🚀 Creșteri euforice pe fondul declarațiilor președintei BCE, Lagarde 🇪🇺 📈

📈 Piețe și companii Indicii europeni înregistrează creșteri dinamice, conduși de Londra ( UK100 : +1,8%) după ce Banca Angliei a menținut ratele dobânzilor neschimbate. Creșteri semnificative se observă și la DAX-ul german ( DE40 : +1,4%), AEX-ul olandez ( NED25 : +1,3%) și SMI-ul elvețian ( SUI20 : +1,1%). Bursele din Paris ( FRA40 : +0,55%) și Milano ( ITA40 : +0,85%) se tranzacționează mai calm, dar rămân pe verde.

Glencore : Unitatea de tranzacționare înregistrează rezultate record datorită volatilității prețurilor materiilor prime declanșate de războiul din Iran. Compania prognozează că profitul de bază pe întreg anul al unității de marketing va depăși „cu ușurință” limita superioară a estimării sale de 3,5 miliarde de dolari. Acțiunile au crescut cu 1%.

BNP Paribas: Acțiunile au scăzut cu aproximativ 3,3%, deoarece provizioanele pentru pierderi din credite în valoare de 1,08 miliarde de dolari au umbrit rezultatele financiare peste așteptări. Profitul net a crescut cu 9% până la 3,22 miliarde de euro, susținut de integrarea AXA și de o reevaluare unică a participațiilor Allfunds. Conducerea rămâne prudentă.

Rolls-Royce: Compania și-a menținut previziunile anuale, estimând un profit operațional ajustat de până la 4,2 miliarde de lire sterline și un flux de numerar disponibil de până la 3,8 miliarde de lire sterline. Anul a început puternic în toate segmentele, cu o cerere fermă pentru avioane cu fuselaj larg. Compania atenuează perturbările din Orientul Mijlociu și execută răscumpărări de acțiuni. Acțiunile au urcat cu 7,7%.

Unilever: Vânzările subiacente au crescut cu 3,8%, depășind așteptările datorită volumelor din segmentele de produse de îngrijire a casei și „mărci puternice”. Creșterea anuală este prognozată la limita inferioară a intervalului de 4%–6%. Fuziunea segmentului de produse alimentare cu McCormick este planificată pentru jumătatea anului 2027, cu sinergii de costuri de 600 de milioane de dolari anual. Acțiunile au câștigat 1,3%.

Stellantis: Acțiunile au pierdut aproximativ 3,7% din cauza unei recuperări mai lente a profitului, în ciuda unui venit operațional ajustat de 960 de milioane de euro. O ajustare a costurilor tarifare de 400 de milioane de euro în America de Nord a mascat o potențială pierdere. Noile modele Jeep au crescut cota de piață în SUA.

Caterpillar: Acțiunile au câștigat aproximativ 5% în tranzacțiile post-sesiune, după ce profitul ajustat a crescut la 5,54 dolari pe acțiune, impulsionat de o creștere de 38% a veniturilor din construcții. Segmentul energetic a beneficiat de cererea pentru centrele de date AI. Veniturile totale au atins 17,42 miliarde de dolari.

FX : Yenul domină astăzi piața valutară ( USDJPY : -2,2%; EURJPY: -2%), susținut de zvonurile privind o potențială intervenție valutară din partea Tokyo. Apetitul pentru risc este evident în creșterile înregistrate de monedele din emisfera sudică ( AUDUSD : +0,5%; NZDUSD : +0,65%). EURUSD a câștigat 0,2%, ajungând la 1,17.

Mărfuri : Contractele pentru țițeiul Brent și WTI suferă o corecție clară după sesiunea record de ieri ( PETROL : -1,85% la 109,90 dolari pe baril; PETROL . WTI : -2,6% la 105,70 dolari pe baril). GAZ NATURAL pierde, de asemenea, (-1%). Metalele prețioase înregistrează o revenire puternică ( AUR : +2% până la 4.630 $ pe uncie; ARGINT : +3,3% până la 73,75 $ pe uncie). 🌍 Economie și politică Intervenția Japoniei: Ministrul de Finanțe al Japoniei, Satsuki Katayama, a declarat că autoritățile sunt pregătite să răspundă la mișcările valutare și se află în alertă maximă în ceea ce privește mișcările speculative. USDJPY a scăzut cu 2,8% în câteva ore, atingând cel mai scăzut nivel din martie 2026 (în prezent aproape de 156,000). Aceste comentarii au urmat depășirii de ieri a nivelului de 160,000 de către USDJPY, pe care Tokyo îl tratează informal ca un „prag de durere” pentru slăbiciunea yenului.

Creșterea economică în Zona Euro: Creșterea economică în zona euro a încetinit la 0,1% trimestru la trimestru în primul trimestru al anului 2026, ratând prognoza de 0,2%. Datele preliminare privind inflația pentru luna aprilie au corespuns prognozelor (CPI: 3%; CPI de bază: 2,2%), fără a genera o volatilitate suplimentară pentru euro. Șomajul rămâne la 6,2%.

BCE : Banca Centrală Europeană a menținut ratele dobânzilor (rata dobânzii la depozite: 2%), indicând riscuri crescânde pentru creștere și inflație. Deciziile viitoare vor depinde de date și prognoze care să țină cont de șocurile energetice. Banca nu a introdus o orientare hawkish.

Banca Angliei: BoE a menținut ratele dobânzilor la 3,75%, cu un vot de 8-1-0. Includerea unui vot pentru o majorare indică un sentiment mai agresiv în cadrul BoE și îngrijorări crescânde cu privire la exacerbarea presiunilor inflaționiste existente. BoE a prezentat, de asemenea, diverse scenarii pentru evoluția ratelor, în funcție de situația pieței energetice.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."