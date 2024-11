Snowflake câștigă notabil după rezultatele excelente din Q3 2024 📈

Snowflake (SNOW.US) a raportat venituri record, înregistrând continuu o creștere a vânzărilor de la an la an și de la trimestru la trimestru începând cu Q4 2020. În plus, compania și-a majorat previziunile pentru Q4, depășind semnificativ consensul pieței. Ca urmare, acțiunile s-au apreciat astăzi, câștigând peste 33%. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Compania a realizat vânzări de 942,1 milioane de dolari, reprezentând o creștere anuală de 28%. Rata de creștere a vânzărilor este în ușoară decelerare din cauza efectului de bază ridicat, dar rămâne la un nivel ridicat. În cazul vânzărilor de produse (principalul segment de activitate al companiei), Snowflake a înregistrat o creștere la 900,3 milioane de dolari (+29% YoY), depășind pragul de 900 de milioane de dolari pentru prima dată în istorie și depășind semnificativ previziunile de 856,6 milioane de dolari. În plus, compania anticipează menținerea tendințelor pozitive de vânzări în trimestrul al patrulea, ridicându-și estimările pentru veniturile din vânzarea produselor la un interval de 906-911 milioane de dolari, comparativ cu nivelul estimat de analiști de 882 milioane de dolari. Aceasta înseamnă că, pentru întregul an fiscal, se așteaptă la venituri din vânzări de produse de 3,43 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă o creștere de 0,07 miliarde de dolari față de estimări. Compania investește masiv în dezvoltarea proiectelor de inteligență artificială și este evident că speranțele investitorilor pentru menținerea tendințelor pozitive rămân foarte mari. Măsura în care investitorii cred în politica de reducere a costurilor a companiei, extinzându-și în același timp baza de produse și servicii, este indicată de raportul P/E forward, care arată că, în prezent, compania se tranzacționează la 202 ori câștigurile estimate pentru anul următor. Aceste evaluări aparent drastic de ridicate rezultă în primul rând din natura orientată spre creștere a societății și din faptul că aceasta abia intră pe calea unor marje de profit net pozitive. Prin urmare, dacă reușește, acționarii actuali au șansa de a devansa tendința. Raportul P/S forward prezintă o imagine mult mai stabilă, situându-se la 14,1x pentru companie. REZULTATELE FINANCIARE PENTRU Q3 2024: Venituri 942,1 milioane de dolari, +28% YoY, estimare 898,6 milioane de dolari Venituri din produse 900,3 milioane de dolari, +29% YoY, estimare 856,6 milioane de dolari

Servicii profesionale și alte venituri 41,8 milioane de dolari, +17% YoY, estimare 40,8 milioane de dolari

Pierdere pe acțiune 0,98 USD față de 0,65 YoY

Rata de retenție a veniturilor nete 127% față de 135% YoY, estimare 124,2%

Obligația de performanță curentă rămasă 5,7 miliarde de dolari, +54% YoY, estimare 5,22 miliarde

Marja brută ajustată 73% față de 75% YoY, estimare 71,8%

EPS diluat ajustat 0,20 față de 0,25 YoY, estimare 0,15 USD PREVIZIUNI PENTRU TRIMESTRUL 4 2024 Venituri din produse între 906 și 911 milioane de dolari, estimare 890,7 milioane de dolari

Marjă operaționalăajustată 4% PREVIZIUNI PENTRU 2025: Venituri din produse: 3,43 miliarde USD, anterior: 3,36 miliarde USD, estimare 3,36 miliarde USD

Marja operațională ajustată: 4% (estimare anterioară: 3%) Graficul Snowflake (interval zilnic) Acțiunile companiei au depășit maximele locale din luna mai a acestui an și au atins cel mai ridicat nivel din februarie în timpul sesiunii de astăzi. Mișcarea ascendentă bruscă poate indica o posibilă corecție mâine, dar pe termen ceva mai lung, indicatorii tehnici arată un potențial de creștere suplimentară. Consolidarea în care se aflau acțiunile din luna septembrie a acestui an a fost depășită, iar investitorii ar trebui să acorde atenție nivelului de 191 de dolari, care este în prezent o rezistență cheie. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."