Sondajul Fed New York semnalează o creștere rapidă a inflației în SUA🗽EURUSD la 1,157

Așteptările privind creșterea inflației reapar ca un risc macroeconomic major, determinate în principal de șocurile energetice legate de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu. Datele din sondajul Fed New York confirmă un tipar cunoscut: așteptările pe termen scurt reacționează puternic la șocuri, în timp ce credibilitatea inflației pe termen lung rămâne intactă – deocamdată. Așteptările privind inflația pe un an conform sondajului Fed din New York din martie au crescut la 3,4%, față de 3,5% cât se aștepta și în creștere de la 3% anterior, revenind la nivelurile înregistrate în decembrie.

Așteptările privind inflația pe trei ani au crescut doar ușor, de la 3,0% la 3,1%. Așteptările privind inflația pe cinci ani au rămas neschimbate la 3,0%.

Mesajul general este că temerile legate de inflația pe termen scurt s-au intensificat în mod clar, dar așteptările pe termen lung par încă relativ ancorate. Principalul factor al acestei evoluții a fost energia.

Creșterea preconizată a prețului benzinei a sărit la 9,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, în creștere cu 5,3 puncte procentuale față de luna precedentă.

Aceasta este cea mai mare valoare înregistrată din martie 2022, ceea ce subliniază cât de puternic reacționează consumatorii la șocurile energetice.

Legătura cu inflația globală este evidentă, deoarece costurile mai mari ale combustibilului se reflectă direct în așteptările privind inflația.

Toți indicatorii inflației se situează în continuare peste ținta de 2% a Fed.

Acest lucru sugerează că procesul de dezinflație rămâne incomplet, chiar dacă inflația nu mai accelerează în toate categoriile.

Tensiunile geopolitice și tarifele fac acum mai dificilă revenirea la țintă.

John Williams a păstrat un ton relativ calm, în ciuda valorilor mai puternice ale sondajului.

El a spus că politica este încă „bine poziționată”, ceea ce semnalează că Fed nu este pregătită să reacționeze mecanic la un singur șoc legat de inflație.

El a mai spus că inflația globală ar putea fi de aproximativ 2,75% în 2026, cu o presiune mai vizibilă în jurul mijlocului anului.

Rata actuală a dobânzii de politică monetară rămâne în intervalul 3,5% - 3,75%, iar Fed indică în continuare o singură reducere în acest an.

Din perspectivă macroeconomică, acest lucru pare mai degrabă un șoc inflaționist din partea ofertei decât un semn de supraîncălzire a cererii.

Problema imediată nu este consumul excesiv, ci efectul de propagare al prețurilor mai mari la energie.

Întrebarea mai importantă este dacă acest fenomen rămâne temporar sau începe să genereze efecte de a doua rundă asupra prețurilor și salariilor în general.

Sondajul a arătat, de asemenea, un context mai slab pentru consumatori. Gospodăriile au devenit mai pesimiste cu privire la situația lor financiară actuală și viitoare.

Așteptările privind șomajul pentru următorul an au crescut la cel mai înalt nivel din aprilie 2025, ceea ce sugerează că piața muncii nu se prăbușește încă, dar sentimentul se deteriorează. Pentru piețe, raportul consolidează scenariul „rate mai ridicate pentru mai mult timp", mai ales dacă presiunea din sectorul energetic rămâne ridicată. În același timp, așteptările stabile privind inflația pe termen lung reduc riscul unei reevaluări agresive și restrictive. Cu alte cuvinte, datele sunt incomode pentru Fed, dar nu sunt încă suficient de alarmante pentru a forța o schimbare de politică.

