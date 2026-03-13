Stagnare în Regat: Economia bate pasul pe loc

Vestea importantă de dimineață este că prețul țițeiului Brent se menține peste 100 de dolari pe baril, iar economia britanică nu a înregistrat nicio creștere în ianuarie, rata lunară pe trei luni crescând cu 0,2 %. Producția a fost principalul motor al creșterii în cele trei luni până în ianuarie, în timp ce serviciile rămân sub presiune.

Serviciile și construcțiile frânează creșterea economică la începutul acestui an

Deși creșterea economică a înregistrat o accelerare pe o perioadă de trei luni față de decembrie, faptul că aceasta a stagnat la începutul anului este îngrijorător. Indicele serviciilor nu a înregistrat nicio creștere în ianuarie, iar producția și industria prelucrătoare au fost mai slabe decât se aștepta.

Guvernul nu și-a respectat promisiunea de a stimula construcția de locuințe

Construcțiile au continuat să frâneze creșterea economică a Regatului Unit în cele trei luni până în ianuarie, inclusiv construcția de locuințe, care a scăzut cu 2%. Acest lucru ar trebui să conducă la câteva întrebări incomode pentru numărul 10, care a pus construcția de locuințe și promisiunea de a construi, construi, construi în centrul agendei sale guvernamentale. Deși construcțiile au înregistrat o ușoară creștere în ianuarie, aceasta nu a fost suficientă pentru a inversa perioada recentă de slăbiciune.

Slăbiciunea sectorului serviciilor sugerează o slăbiciune și mai mare a pieței muncii

Încetinirea creșterii sectorului serviciilor este, de asemenea, un motiv de îngrijorare. ONS a raportat o scădere a serviciilor administrative și de asistență precum și a activităților de angajare, ceea ce nu este de bun augur pentru piața muncii. Producția serviciilor de sprijin pentru ocuparea forței de muncă a scăzut cu peste 5% la începutul anului, ceea ce sugerează că piața muncii ar putea rămâne sub presiune pentru o perioadă de timp. Acest lucru este în concordanță cu alte semne pe care le-am observat, inclusiv slăbiciunea sectorului de recrutare. Acesta este un rezultat direct al deciziilor guvernului de a crește povara fiscală asupra angajatorilor în bugetul pentru 2024.

Speranțele pentru semne de redresare s-au spulberat

Datele de astăzi au spulberat speranțele pentru semne de redresare a activității economice la începutul acestui an. De asemenea, ele lasă economia britanică într-o poziție mai slabă pentru a face față furtunii care se apropie, provocată de creșterea prețurilor la energie și de conflictul din Orientul Mijlociu.

Lira sterlină este sub presiune

Lira sterlină a scăzut la minimul zilei în această dimineață și se tranzacționează în prezent sub pragul de 1,33 dolari. 1,3250 dolari este minimul pentru GBPIUSD de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, iar dacă vom asista la reapariția temerilor legate de stagflatie, lira sterlină ar putea înregistra o nouă scădere, întrucât se preconizează că va avea cea mai slabă performanță săptămânală din ultimele trei săptămâni.

Creșterea slabă pregătește terenul pentru o ședință interesantă a BOE

Datele privind PIB-ul de astăzi pot părea depășite, deoarece reflectă perioada de dinaintea izbucnirii crizei din Orientul Mijlociu, dar sunt totuși importante. De asemenea, ele pregătesc terenul pentru o ședință interesantă a Băncii Angliei săptămâna viitoare. Cum poate banca să echilibreze nevoile unei economii deja slăbite înainte de izbucnirea crizei și care se confruntă acum cu un șoc inflaționist?

Piața swapurilor pe indici overnight continuă să includă în preț o singură majorare a ratei dobânzii de către BOE în anul următor. Cu toate acestea, datele PIB de astăzi și combinația de semnale suplimentare privind slăbiciunea pieței muncii ar putea determina membrii BOE cu orientare moderată să își prezinte argumentele, astfel încât nu poate fi exclusă o reducere a ratei dobânzii în lunile următoare, chiar dacă, în opinia noastră, o reducere în martie este exclusă.

Am putea asista la o creștere a randamentelor obligațiunilor britanice pe fondul continuării scăderii lirei sterline vineri, întrucât prețul petrolului rămâne peste 100 de dolari pe baril. Am menționat deja că prețul petrolului tinde să se mențină la acest nivel, în trecut rămânând peste 100 de dolari timp de luni întregi, nu doar câteva săptămâni, ceea ce complică și mai mult situația pentru BOE.