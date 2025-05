Știri de ultimă oră: Acțiunile Nvidia câștigă 3% în after-market, după rezultatele puternice din Q1 📈

Raportul de câștiguri fiscale Q1 2026 al Nvidia (NVDA.US) a depășit estimările Wall Street. Acțiunile Nvidia cresc cu peste 3% în prima reacție la un raport trimestrial puternic, semnalând o cerere de inteligență artificială încă în creștere. Raportul privind câștigurile din primul trimestru fiscal 2026 Veniturile au ajuns la 44,1 miliarde de dolari, în creștere cu 12% față de trimestrul al patrulea și cu 69% față de anul trecut

Profitul pe acțiune (EPS) non-GAAP a ajuns la 0,81 USD, cu mult peste nivelul de 0,73 USD așteptat de consensul de pe Wall Street

Veniturile segmentului Data Center au ajuns la 39,1 miliarde de dolari, în creștere cu 10% față de Q4 și cu 73% față de anul trecut

NVIDIA va plăti următorul dividend trimestrial în numerar de 0,01 dolari pe acțiune pe 3 iulie 2025 (data de înregistrare: 11 iunie 2025)

Nvidia prognozează venituri în Q2 2025 sub estimări, cu toate acestea, piața nu a reacționat la acest fapt. Compania a raportat că marjele sale brute GAAP și non-GAAP au fost de 60,5% și, respectiv, 61,0%. Cu toate acestea, dacă taxa de 4,5 miliarde de dolari ar fi fost exclusă, marja brută non-GAAP din primul trimestru ar fi fost de 71,3%. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În ceea ce privește câștigurile pe acțiune diluată, cifrele GAAP și non-GAAP au fost de 0,76 USD și, respectiv, 0,81 USD. Fără această taxă și impactul fiscal aferent, câștigurile diluate pe acțiune non-GAAP din primul trimestru ar fi fost de 0,96 USD.

NVIDIA se așteaptă ca veniturile sale din al doilea trimestru să fie de aproximativ 45,0 miliarde de dolari, plus sau minus 2%. Această proiecție ia în considerare o pierdere de aproximativ 8,0 miliarde de dolari în veniturile H20 din cauza recentelor limitări ale controlului exporturilor.

De asemenea, compania vizează marje brute GAAP și non-GAAP de 71,8% și, respectiv, 72,0% și anticipează aproximativ 5,7 miliarde de dolari pe baza GAAP și de 4,0 miliarde de dolari pe baza non-GAAP vor fi cheltuielile operaționale. Nvidia se așteaptă la venituri în Q2 2025 de 45 miliarde dolari, plus sau minus 2% față de 45,90 miliarde dolari estimate de consensul analiștilor LSEG. Previziunile includ o pierdere în veniturile H20 de aproximativ 8 miliarde de dolari din cauza recentelor restricții la export. Deocamdată, Nvidia se așteaptă la o scădere majoră a vânzărilor din cauza restricțiilor mai stricte impuse de SUA asupra exporturilor de cipuri AI către principala piață de semiconductori, China. Comentariul lui Jensen Huang cu privire la câștigurile din primul trimestru "Supercomputerul nostru revoluționar Blackwell NVL72 AI - o «mașină gânditoare» proiectată pentru a raționa - este acum în producție la scară largă la producătorii de sisteme și furnizorii de servicii cloud (...) Cererea globală pentru infrastructura AI a NVIDIA este incredibil de puternică. Generarea de token-uri de inferență pentru AI a crescut de zece ori în doar un an și, pe măsură ce agenții AI devin mainstream, cererea de calcul pentru AI se va accelera. Țările din întreaga lume recunosc AI ca infrastructură esențială - la fel ca electricitatea și internetul - iar NVIDIA se află în centrul acestei transformări profunde." Nvidia (interval zilnic) Prețul acțiunilor depășește pragul de 140 de dolari în after-marketâ, semnalând un potențial model de breakout, cu o zonă de rezistență majoră la zona ATH (februarie 2025). Pe de altă parte, pentru reacția finală pe Wall Street trebuie să așteptăm până la deschiderea sesiunii de mâine, în condițiile în care estimările privind veniturile fiscale pentru Q2 2026 au fost ratate. Sursa: xStation5 Dashboard financiar Nvidia Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance

