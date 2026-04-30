Știri de ultimă oră: Banca Angliei menține ratele dobânzilor neschimbate.

În luna aprilie, Banca Angliei a menținut rata dobânzii la 3,75%, în conformitate cu așteptările pieței. Votul a fost de 1-8-0 (un membru a votat pentru o majorare a ratei, 8 au susținut menținerea ratelor neschimbate, iar 0 au fost în favoarea unei reduceri), comparativ cu așteptările privind un rezultat unanim de 0-9-0. Acest lucru indică un singur vot pentru înăsprire, ceea ce ar putea indica preocupări crescânde cu privire la presiunile inflaționiste. Banca Angliei a declarat că ratele dobânzilor se află la un „nivel rezonabil” și și-a reiterat poziția conform căreia este „gata” să acționeze dacă este necesar. De asemenea, a adăugat că există un risc semnificativ de efecte de a doua rundă asupra inflației. Pe scurt: Mai mulți membri ai Comitetului de politică monetară au semnalat posibilitatea unor majorări viitoare ale ratei dobânzii, inclusiv viceguvernatorii Dave Ramsden și Clare Lombardelli, precum și membrii externi Megan Greene și Catherine Mann, subliniind necesitatea înăspririi condițiilor financiare dacă prețurile ridicate la energie persistă. Banca a renunțat la proiecția sa centrală privind inflația, prezentând în schimb trei scenarii bazate pe traiectorii diferite ale prețurilor la energie — toate implicând necesitatea unor majorări ale ratei dobânzii. Scenariul cel mai nefavorabil (cu prețurile petrolului în jur de 130 de dolari pe baril) sugerează că ar putea fi necesară o creștere a ratelor cu 66–151 de puncte de bază. În Scenariul A, prețurile petrolului și gazelor urmează curbele contractelor futures, în timp ce cheltuielile gospodăriilor scad mai mult decât ar sugera relațiile istorice cu venitul real, deoarece gospodăriile acordă prioritate economisirii. Se presupune că un șoc energetic de durată relativ scurtă, combinat cu o cerere slabă, ar fi suficient pentru a preveni efectele de a doua rundă. În scenariul B, prețurile energiei ating un nivel maxim similar, dar rămân mai ridicate decât în scenariul A pentru restul orizontului de prognoză. Se presupune că comportamentul de economisire al gospodăriilor urmează modelele istorice, iar efectele de a doua rundă sunt estimate a fi moderate. În scenariul C, prețurile energiei cresc abrupt și rămân ridicate pentru o perioadă mai lungă. Se presupune că șocul energetic mai amplu va conduce la efecte de a doua rundă semnificativ mai puternice decât în scenariul B. Sursa: BoE Sursa: xStation5 Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."