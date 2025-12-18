Știri de ultimă oră: Banca Angliei reduce rata dobânzii. GBPUSD se redresează

Rata oficială a dobânzii MPC: 3,75% (prognoză: 3,75%; anterior: 4,0%) Voturi pentru reducere: 5 (prognoză: 5; anterior: 4) Voturi pentru menținerea ratei: 4 (prognoză: 4; anterior: 5) Banca Angliei a anunțat astăzi o reducere ușor „hawkish” a ratei dobânzii, scăzând rata oficială cu 25 de puncte de bază, până la 3,75%, într-un vot echilibrat, cu 5 voturi pentru și 4 împotrivă. Această măsură marchează cel mai scăzut nivel al ratei dobânzii de la începutul anului 2023. Banca a revenit la reduceri după 3 ședințe în care rata a fost menținută la 4%. Titlurile din presă arată că Comitetul de politică monetară este profund divizat, dar converge treptat către opinia că dezinflația este suficient de consolidată pentru a justifica un sprijin mai mare pentru economie. Se consideră că riscurile de creștere a inflației au diminuat, CPI se apropie acum de ținta de 2% în al doilea trimestru al anului 2026, iar personalul a revizuit în jos proiecțiile CPI pe termen scurt. Mai mulți membri au subliniat că riscurile legate de CPI sunt din ce în ce mai orientate în sens descendent, unii susținând în mod explicit posibilitatea de a încetini ritmul viitoarelor măsuri de relaxare, mai degrabă decât de a le opri complet. Guvernatorul Bailey a calificat decizia ca fiind una dificilă și a semnalat că marja pentru reduceri suplimentare devine din ce în ce mai limitată pe măsură ce ratele se apropie de nivelul lor neutru, dar a susținut, de asemenea, opinia că politica monetară va rămâne probabil pe o „traiectorie descendentă graduală”. Mesajul este că pragul pentru reduceri suplimentare este mai ridicat, nu că ușa este închisă. În practică, banca a trecut la un mod de funcționare mai dependent de date: dacă datele viitoare confirmă o creștere mai slabă, o dinamică salarială mai moderată și o inflație moderată a serviciilor, MPC este pregătit să relaxeze din nou politica monetară, deși cu prudență.

