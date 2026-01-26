Mercosur: Temerile fermierilor sunt exagerate, industria triumfă – fapte vs. mituri

În toată Europa, atât piețele, cât și consumatorii pun întrebări despre acordul Mercosur, controversat și cuprinzător. Care sunt faptele? Cine va beneficia și cine va avea de pierdut de pe urma noii inițiative comerciale?

Acordul de eliminare a restricțiilor comerciale între UE și țările din America Latină este un document extrem de complex. Cu toate acestea, în ciuda negocierilor care au durat 25 de ani, acesta a atras atenția publicului abia în ultima etapă.

Mercosur vs. fermieri

Înainte de a discuta impactul acordului asupra economiei și piețelor, este necesar să abordăm avalanșa de controverse și dezinformări cu privire la acordul în sine. Mercosur nu înseamnă distrugerea agriculturii în Europa sau scăderea calității alimentelor în Europa. Mercosur este o inițiativă strategică și nenegociabilă, esențială pentru menținerea competitivității economiei europene. Mai mult, principalele sale domenii sunt mineritul precum și industria de mașini și cea auto - nu agricultura.

În prezent, importurile de carne de vită în UE se ridică la aproximativ 0,5 milioane de tone, iar cele de carne de pasăre la aproximativ 0,3 milioane de tone. Europa produce aproximativ 6-7 milioane de tone de carne de vită și 14 milioane de tone de carne de pasăre. Cota prevăzută fără taxe vamale este de numai 100-200 mii tone.

Pe de altă parte, situația este complet diferită în cazul litiului, niobiului, metalelor rare sau cuprului. Europa are rezerve și extracție neglijabile de aceste materii prime, iar cererea va crește exponențial pentru a alimenta fabricile avansate din Europa. Importurile necesare vor trebui să crească de 2-3 ori, în timp ce în America Latină o serie de țări au zăcăminte uriașe și capacități miniere neutilizate.

Agricultorii și sectorul de prelucrare a alimentelor vor avea de pierdut din acord, din cauza creșterii evidente a concurenței pe piață. Consumatorii europeni se pot aștepta la o încetinire a dinamicii creșterii prețurilor (sau chiar la scăderi locale ale prețurilor) pentru carnea de pasăre și de vită, care vor fi principalele importuri agricole în UE. Acest lucru nu se face în detrimentul calității: toate standardele alimentare obligatorii pentru producătorii din UE se aplică și produselor importate. Acordul se referă la tarife, nu la standarde. În plus, pierderile rezultate din scăderea prețurilor mărfurilor vor fi limitate nu numai de cote restrictive, ci și compensate prin subvenții în cadrul PAC (Politica Agricolă Comună), astfel încât, chiar și pentru majoritatea fermierilor, acest acord nu reprezintă o amenințare.

Europa își poate permite să saboteze inițiative strategice pentru a proteja interesele ad hoc și vag definite ale unei părți a populației, cu o contribuție neglijabilă la economie și adesea cu un impact negativ asupra bugetului.

Cine va avea cel mai mult de pierdut din acordul Mercosur?

Cu toate acestea, cei care vor avea cel mai mult de pierdut din Mercosur nu vor fi fermierii. Pierzătorii vor fi SUA, China și Rusia. Acordul are ca scop principal asigurarea accesului Europei la materii prime minerale strategice. Europa suferă de o lipsă de zăcăminte geologice ale multor elemente cheie. SUA, China și Rusia folosesc această dependență împotriva Europei prin toate mijloacele disponibile. Diversificarea aprovizionării din America Latină, extrem de bogată în resurse, dar săracă în tehnologie, va rezolva această problemă.

În sens invers, Europa va putea exporta produsele sale industriale și de înaltă tehnologie către țările din America Latină. Industriile auto, chimice, optice, electronice și de mașini din Europa, industrii pentru care există din ce în ce mai puțin spațiu atât în Europa, cât și pe piețele din SUA sau China, vor putea să-și întindă aripile pe un continent cu totul nou, unde concurența este încă limitată și oportunitățile sunt enorme.

Ce înseamnă acest lucru pentru companii și piețe?

În Europa, nu lipsesc companiile listate la bursă care așteaptă cu sufletul la gură deschiderea unui nou capitol în istoria economică a Europei. Cei mai mari câștigători vor fi producătorii europeni de automobile, precum Volkswagen, BMW și Stellantis. Deschiderea unei noi piețe va contribui la stoparea declinului sectorului.

BMW.DE (Interval D1)

Pe grafic, se poate observa o revenire de la minim, o intersectare a mediilor mobile de 100 și 200 și o revenire la un trend ascendent. Sursa: xStation 5

Producătorii de mașini și echipamente de apărare vor beneficia, de asemenea. Giganții industriali precum Siemens, BASF, ZF și ABB vor avea de câștigat de pe urma noilor piețe de desfacere.

Sectorul apărării — reprezentat, printre altele, de Rheinmetall, BAE Systems, Hensoldt și Leonardo — va beneficia de noi lanțuri de aprovizionare consolidate pentru materiile prime rare.

SIE.DE (Interval D1)

Compania a menținut o tendință ascendentă puternică timp de mulți ani. Sursa: xStation 5

Printre potențialii perdanți se numără producătorii de alimente, deși aici problema vizează în principal companiile mai mici și cele cu o predominanță a produselor din carne. Producătorii mai mari, precum Nestlé, Danone, Lindt sau Kerry, au o expunere redusă la sectoarele discutate și, în același timp, dispun de o serie de mecanisme care le permit să se apere împotriva concurenței.

Desigur, aceasta nu este o listă exhaustivă a tuturor entităților economice și de piață. Acordul urmează să devină cea mai mare zonă de liber schimb din lume și va cuprinde nenumărate proiecte, industrii, companii și inițiative.

Într-o lume a negocierilor comerciale conduse prin amenințări și șantaj, o inițiativă europeană de care beneficiază toate părțile este o excepție pozitivă. Acordul se află în etapa finală, dar intrarea sa în vigoare nu este sigură. Atât Europa, cât și America de Sud se confruntă cu o perioadă de instabilitate politică accentuată, iar SUA și China urmăresc cu atenție și ar putea încerca să influențeze negocierile și procesul legislativ.

Kamil Szczepański

Analist junior piețe financiare, XTB