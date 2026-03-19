Știri de ultimă oră: BoE a luat decizia așteptată; ratele dobânzilor din Marea Britanie rămân neschimbate 🚨

În urma deciziei luate în cadrul ședinței din martie, Banca Angliei a menținut rata dobânzii la 3,75%. Piețele monetare iau din ce în ce mai mult în calcul un scenariu în care politica BoE devine mai restrictivă. Acestea au început să preconizeze pe deplin o creștere totală a dobânzilor de 50 de puncte de bază până la sfârșitul acestui an. Rezultatele votului Comitetului de politică monetară (MPC): Nicio modificare: 9 (anterior – 5)

Reducere cu 25 de puncte de bază: 0 (anterior – 4)

Reducere cu 50 de puncte de bază: 0 (anterior – 0)

Creștere: 0 (anterior – 0) Comentariu privind decizia: Conflictul din Orientul Mijlociu a provocat o creștere semnificativă a prețurilor globale la energie și materii prime, ceea ce va afecta prețurile combustibililor și utilităților pentru gospodării și va avea un impact indirect prin costurile suportate de întreprinderi. Anterior, se înregistrase o tendință descendentă susținută a prețurilor și salariilor interne. Pe termen scurt, inflația CPI va crește ca urmare a acestui nou șoc economic. Politica monetară nu poate influența prețurile globale la energie, dar are ca obiectiv să asigure adaptarea economiei la acestea într-un mod care să permită atingerea țintei de 2% în mod durabil. Comitetul de politică monetară (MPC) constată riscul crescut de presiuni inflaționiste interne rezultate din efectele de a doua rundă asupra stabilirii salariilor și prețurilor, acest risc crescând pe măsură ce prețurile ridicate la energie persistă. MPC evaluează impactul asupra inflației al unei încetiniri a activității economice, care este probabil să rezulte din costurile mai ridicate ale energiei. Comitetul va continua să monitorizeze îndeaproape situația din Orientul Mijlociu și impactul acesteia asupra aprovizionării globale cu energie și asupra prețurilor la energie. Acesta este pregătit să ia măsurile necesare pentru a se asigura că inflația CPI rămâne în drum către atingerea țintei de 2% pe termen mediu. Secțiune actualizată a previziunilor: Sondajul arată că, în 2026, creșterea medie a salariilor de bază va fi de 3,6% (anterior: 3,4%). Banca estimează că CPI va fi „în jur de 3%” în al doilea trimestru și „până la 3,5%” în al treilea trimestru, din cauza unui șoc global al prețurilor pe piața energiei (anterior: 2,1% în al doilea trimestru). Perechea GBPUSD este în creștere ca reacție inițială la decizie și la comentariile care o însoțesc. Sursa: xStation

