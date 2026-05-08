Știri de ultimă oră: Consumatorii americani își temperează temerile legate de inflație, dar încrederea rămâne scăzută

Indicele de încredere al Universității din Michigan (SUA) – mai: 48,2 (est. 49,5; anter. 49,8) - Condiții actuale: 47,8 (est. 52,0; anter. 52,5) - Așteptări: 48,5 (est. 48,2; anter. 48,1) - Inflație pe 1 an: 4,5% (est. 4,8%; anter. 4,7%) - Inflație pe 5-10 ani: 3,4% (est. 3,5%; anter. 3,5%) Indicele preliminar al încrederii consumatorilor al Universității din Michigan pentru luna mai s-a situat la 48,2, ratând estimarea consensuală de 49,5 și scăzând și mai mult sub valoarea finală din aprilie de 49,8, menținând indicele la niveluri istoric scăzute. Totuși, ceea ce este mai revelator se află dincolo de titluri — atât așteptările privind inflația pe termen scurt, cât și pe termen lung au scăzut: perspectiva pe 1 an a scăzut la 4,5% de la 4,7% (față de o estimare de 4,8%), în timp ce indicatorul pe 5-10 ani a scăzut la 3,4% de la 3,5%. Această divergență între condițiile actuale în cădere liberă (47,8 față de o estimare de 52,0 și 52,5 anterior) și așteptările de inflație relativ stabile sugerează că americanii sunt din ce în ce mai îngrijorați de mediul economic în sine, mai degrabă decât de prețurile galopante. Moderația așteptărilor privind inflația, în special pe termen lung, ar putea oferi Rezervei Federale o anumită marjă de manevră, întrucât dezancorarea așteptărilor pe termen lung rămâne una dintre principalele preocupări ale băncii centrale. Pe scurt, consumatorii americani par mai puțin îngrijorați de inflație decât ar putea sugera contextul macroeconomic, deși pesimismul profund privind condițiile actuale indică faptul că incertitudinea și încrederea scăzută rămân în continuare factorii determinanți.

