Știri de ultimă oră: Consumatorul american rămâne puternic. Dolarul pare puternic în urma datelor privind vânzările de retail

După cum indică cele mai recente date publicate în Statele Unite cu privire la raportul privind vânzările de retail, luna mai a adus o surpriză pozitivă semnificativă, care a avut loc chiar înainte de începerea Cupei Mondiale, eveniment care are de obicei un impact pozitiv asupra consumului. Consumatorul american demonstrează că nu se lasă intimidat de perspectiva unei politici monetare mai restrictive, ceea ce a declanșat o reacție imediată pe piețele financiare. Date cheie: Titlu: Vânzările de retail din luna mai au crescut cu 0,9% față de luna precedentă, situându-se cu mult peste consensul pieței de +0,5%

Grupul de control: Indicatorul care alimentează direct calculele PIB-ului SUA (excluzând articole precum autovehiculele și combustibilul) a crescut cu 0,7% față de luna precedentă, față de +0,4% cât se aștepta.

Fără transport: Vânzările fără autovehicule au înregistrat un salt de 0,8% față de luna precedentă (prognoză: +0,5%).

Revizuire: Valoarea anterioară pentru luna aprilie a fost revizuită ușor în jos, de la +0,5% la +0,4% .

Față de aceeași perioadă a anului trecut (anual): Față de luna mai a anului trecut, vânzările cu amănuntul au crescut cu până la 6,9% . Comentariu privind datele: Puterea consumatorilor, politica Fed și contextul geopolitic alimentează din nou aprecierea dolarului Consumatorul american nu intenționează să încetinească ritmul. Raportul din mai este o dovadă fără echivoc a puterii cererii interne americane. Temerile anterioare că inflația mai ridicată ar începe să afecteze în mod real bugetul americanilor au fost lăsate deoparte pentru moment. Cel mai important, un rezultat atât de puternic pentru grupul de control (+0,7%) dovedește că aceste creșteri nu sunt doar o iluzie cauzată de prețurile mai mari la benzinării, ci reflectă o activitate de cumpărare reală și sănătoasă. Bank of America, pe baza datelor interne provenite de la cardurile de plată ale clienților săi, a prevăzut cu acuratețe această creștere, iar consumatorii chiar au ieșit la cumpărături. Dolarul își arată mușchii înainte de decizia FOMC. Astfel de date economice senzaționale reprezintă un combustibil direct și puternic pentru dolar (USD). Publicarea acestora survine într-un moment cheie, chiar înainte de viitoarea decizie a FOMC privind ratele dobânzilor. Piața a primit imediat un semnal clar: întrucât economia se descurcă bine și consumatorul este în formă, Rezerva Federală nu are absolut niciun motiv să se grăbească să scadă ratele dobânzilor. Astăzi, piața a evaluat probabilitatea unei majorări a dobânzilor în decembrie la peste 80%. Totuși, întrebarea cheie se referă la tonul pe care noul președinte al Fed, Kevin Warsh, ni-l va prezenta. Umbra Iranului și amenințările lui Trump. Puterea dolarului nu rezultă însă doar dintr-o economie puternică și din fundamentele solide ale PIB-ului. Al doilea factor extrem de important care susține dolarul american este revenirea pe piețe a primei de risc geopolitic. Atmosfera din jurul acordului cu Iranul se încinge din cauza ultimelor declarații ale lui Donald Trump, care a început din nou să amenințe deschis cu atacuri militare și cu rezilierea acordurilor existente. În fața unei astfel de incertitudini profunde din Orientul Mijlociu, investitorii din întreaga lume se refugiază în active de refugiu, unde dolarul rămâne liderul incontestabil. Combinația dintre datele macroeconomice excelente și anxietatea geopolitică creează condiții ideale pentru noi aprecieri ale USD în zilele următoare. ​​​​​​​EURUSD revine sub nivelul de 1,16 înainte de decizia Fed și în contextul riscului geopolitic crescut. Sursa: xStation 5

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