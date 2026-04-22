Știri de ultimă oră: Creșterea stocurilor de țiței surprinde piețele pe fondul scăderii stocurilor de produse petroliere

Administrația pentru Informații Energetice din SUA (EIA) a publicat raportul săptămânal privind situația petrolului, oferind o imagine mixtă, dar în cele din urmă pesimistă pentru prețurile petrolului brut. Stocurile comerciale de petrol brut au crescut cu 1.925.000 de barili, contrazicând puternic așteptările pieței privind o scădere de 1.200.000 de barili. Acest lucru reprezintă o divergență semnificativă față de datele API publicate ieri, care sugerau o scădere masivă de 4,4 milioane de barili. Date cheie: Petrol brut: +1.925.000 de barili (Previziune: -1.200.000)

Benzină: -4.570.000 de barili (Previziune: -1.494.000)

Distilați: -3.427.000 de barili (Previziune: -2.458.000) Deși creșterea stocurilor de țiței este o surpriză, stocurile totale rămân doar ușor peste media sezonieră pe cinci ani. Merită menționat faptul că Departamentul Energiei (DOE) a continuat să elibereze barili din Rezerva strategică de petrol (SPR) pentru a menține stabilitatea pieței; cu toate acestea, ritmul actual al acestor eliberări este considerabil mai lent decât intervenția agresivă observată din partea administrației în 2022. Știrea bearish privind țițeiul a fost parțial compensată de datele foarte bullish privind produsele rafinate. Reducerile masive ale stocurilor de benzină și distilate (ambele semnificativ mai mari decât se aștepta) indică faptul că cererea de bază din SUA rămâne rezilientă, în ciuda prețurilor ridicate și a tensiunilor geopolitice. Petrolul WTI a înregistrat o ușoară mișcare după publicarea datelor. Prețul se află aproape de maximul zilei, ușor sub 92 USD pe baril. Rezistența cheie pentru acest indice de referință se situează în jurul valorii de 94 USD pe baril, aproape de retragerea Fibonacci de 38,2. Dincolo de datele privind stocurile, piața reacționează la schimbările din titlurile de presă privind situația geopolitică. Președintele Donald Trump a semnalat că negocierile diplomatice cu Iranul ar putea fi reluate încă de vineri. Această perspectivă a unui progres diplomatic îi determină pe traderi să reducă „prima de risc geopolitic”, chiar dacă blocada navală a porturilor iraniene rămâne în vigoare. Deocamdată, piața echilibrează cererea internă robustă de combustibil cu speranța unei soluționări a conflictului din Orientul Mijlociu. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."