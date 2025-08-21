Știri de ultimă oră: Indicele PMI din Germania și Franța peste estimări 📈 EURUSD crește cu 0,2%

10:15 ora României - Franța - Date PMI pentru luna august: HCOB France Composite PMI: real 49,8; prognoză 48,5; anterior 48,6;

PMI HCOB Franța pentru sectorul manufacturier: real 49,9; prognoză 48,2; anterior 48,2;

PMI HCOB Franța pentru sectorul serviciilor: real 49,7; prognoză 48,5; anterior 48,5; 10:30 ora României - Germania - Date PMI pentru august: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil PMI compozit HCOB Germania: real 50,9; previziuni 50,2; anterior 50,6;

PMI manufacturier HCOB Germania: real 49,9; previziuni 48,8; anterior 49,1;

HCOB Germania PMI pentru servicii: real 50,1; prognoză 50,4; anterior 50,6; Raportul PMI pentru cele mai mari două economii europene a fost semnificativ mai bun decât se aștepta, indicele compozit german crescând în ciuda estimărilor de scădere, iar datele din Franța depășind estimările pe toate planurile. Singura excepție este performanța slabă a sectorului serviciilor din Germania, care a înregistrat o scădere mai mare decât se aștepta. Activitatea sectorului privat francez a arătat semne timide de stabilizare în august, cu o producție în general stabilă în sectorul manufacturier și al serviciilor, după luni de contracție. Ritmul de angajare a accelerat, înregistrând cea mai rapidă crearea de locuri de muncă din ultimul an, chiar dacă firmele s-au confruntat cu o slăbiciune persistentă a cererii și cu comenzi modeste din partea clienților interni și externi. Scăderea mai ușoară a comenzilor noi, în special a exporturilor, a adus o oarecare ușurare, dar presiunile inflaționiste au reapărut pe fondul creșterii salariilor și al costurilor materiilor prime, care au redus marjele de profit. Sentimentul rămâne oarecum prudent, sectorul manufacturier fiind deosebit de pesimist în contextul provocărilor legate de competitivitate și al dificultăților globale actuale. Activitatea sectorului privat german a crescut pentru a treia lună consecutivă în august, creșterea fiind impulsionată de sectorul manufacturier, care a înregistrat cea mai puternică creștere a producției din ultimii trei ani, grație creșterii comenzilor noi. Serviciile au stagnat însă, afectate de scăderea cererii și de încrederea mai redusă a mediului de afaceri. În ciuda creșterii producției, ocuparea forței de muncă a continuat să scadă, în special în sectorul manufacturier, întrucât firmele s-au concentrat pe creșterea productivității mai degrabă decât pe extinderea capacității. Presiunile asupra prețurilor au reapărut, costurile salariale din sectorul serviciilor alimentând inflația, în timp ce producătorii au beneficiat de costuri mai mici ale factorilor de producție. În ansamblu, creșterea modestă a semnalat reziliență, dar divergențele sectoriale au evidențiat provocările structurale persistente. EURUSD își recâștigă avântul, crescând cu peste 0,2% după publicarea rapoartelor PMI. Perechea testează în prezent media mobilă expusă (EMA) pe 100 de perioade pe graficul H1, deși rămâne sub maximele recente din jurul valorii de 1,1670. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."