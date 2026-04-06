Știri de ultimă oră: Indicele US100 scade în urma datelor ISM privind sectorul serviciilor din SUA, sub așteptări și cu tendințe inflaționiste 📉

Datele ISM privind sectorul serviciilor din SUA au indicat o scădere în martie la 54, comparativ cu 54,9 cât se aștepta și 56,1 în februarie. Indicele prețurilor a crescut la 70,7, cel mai ridicat nivel de la perioada marcată de inflație din 2022. Indicele ISM pentru ocuparea forței de muncă s-a situat la 45,1 față de 51 cât se aștepta și 51,8 anterior, ceea ce înseamnă o slăbiciune semnificativă și o scădere lunară uriașă

Indicele prețurilor plătite a crescut la 70,7 față de 67 cât se aștepta și 63 anterior, ceea ce este în mod clar un semn al presiunii inflaționiste

Noile comenzi s-au situat la 60,6 față de 56,8 cât se anticipa și 58,6 anterior – susținute parțial de industria de apărare Sursă: xStation5 Rezumatul datelor ISM din SUA Sectorul serviciilor a rămas în expansiune, indicele PMI ISM pentru servicii situându-se la 54,0 în martie (față de 56,1 anterior), marcând a 21-a lună consecutivă de creștere, deși ritmul de creștere a încetinit.

Activitatea economică a încetinit brusc, indicele scăzând la 53,9 (de la 59,9), cel mai scăzut nivel din septembrie 2025.

Comenzile noi s-au consolidat, crescând la 60,6 (cel mai ridicat nivel din februarie 2023), semnalând o reziliență continuă a cererii.

Ocuparea forței de muncă s-a deteriorat semnificativ, scăzând la 45,2 (de la 51,8), marcând prima contracție din ultimele patru luni și cel mai scăzut nivel din decembrie 2023.

Presiunile inflaționiste s-au intensificat, indicele prețurilor urcând la 70,7 (cel mai ridicat nivel din octombrie 2022), impulsionat de creșterea costurilor petrolului și combustibililor.

Livrările furnizorilor au încetinit și mai mult (56,2), reflectând fricțiunile continue din lanțul de aprovizionare, parțial legate de tensiunile geopolitice și de perturbările logistice.

Comerțul exterior a înregistrat o îmbunătățire, atât exporturile, cât și importurile înregistrând o creștere pentru a doua lună consecutivă.

Creșterea generalizată a persistat, 13 din 16 sectoare înregistrând o expansiune, deși numărul acestora a fost mai mic decât în luna precedentă.

Factorii geopolitici — în special conflictul din Iran — au un impact din ce în ce mai mare asupra condițiilor de afaceri, contribuind la creșterea costurilor de producție și la constituirea de stocuri de precauție.

Concluzie generală: sectorul serviciilor rămâne rezistent, dar combinația dintre inflația în creștere, slăbirea pieței muncii și încetinirea activității indică un context macroeconomic mai fragil.

