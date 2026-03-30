Știri de ultimă oră: Inflația din Germania se încadrează în așteptări! EURUSD înregistrează o scădere!

Inflația CPI (lunar): 1,1% (prognoză: 1,1%; valoare anterioară: 0,2%)

Inflația HICP (lunar): 1,2% (prognoză: 1,2%; valoare anterioară: 0,4%)

Inflația CPI (YoY): 2,7% (prognoză: 2,7%; valoare anterioară: 1,9%)

Inflația HICP (YoY): 2,8% (prognoză: 2,8%; valoare anterioară: 2,0%) De ce sunt importante aceste date Datele privind inflația din Germania sunt extrem de importante, deoarece influențează direct deciziile luate de Banca Centrală Europeană. Dacă dinamica prețurilor se accelerează, aceasta poate determina banca centrală să mențină ratele dobânzilor la un nivel ridicat pentru o perioadă mai lungă și să amâne potențialele reduceri ale dobânzilor. Ca urmare, politica monetară rămâne mai restrictivă. Aceste cifre au un impact asupra monedei euro. O inflație mai mare decât cea preconizată tinde să susțină moneda, deoarece investitorii anticipează că ratele dobânzilor din zona euro vor rămâne la un nivel mai ridicat pentru o perioadă îndelungată. Importanța acestor date depășește granițele Germaniei, deoarece aceasta este cea mai mare economie din Europa și deseori dă tonul tendințelor inflaționiste din întreaga Zonă Euro. Din acest motiv, investitorii o tratează ca pe un indicator cheie înainte de publicarea datelor regionale mai ample. Datele privind inflația au un efect clar asupra piețelor financiare. O inflație mai mare poate determina creșterea randamentelor obligațiunilor, exercitând în același timp presiune asupra acțiunilor din cauza costului crescut al banilor. În plus, aceasta duce la o volatilitate mai mare pe piața valutară, în special în cazul perechilor valutare legate de euro. Din perspectiva economiei reale, creșterea inflației sporește povara asupra consumatorilor prin reducerea puterii de cumpărare. În timp, acest lucru poate limita cheltuielile și poate contribui la încetinirea creșterii economice. Date actuale Datele de astăzi privind inflația din Germania arată o accelerare clară a creșterii prețurilor, chiar dacă valorile s-au situat în linie cu așteptările pieței. Pe o bază lunară, inflația CPI a atins 1,1%, marcând o creștere bruscă față de valoarea anterioară de 0,2%. Acest lucru sugerează o revenire puternică a presiunilor asupra prețurilor pe termen scurt. În mod similar, inflația HICP a crescut la 1,2% de la o lună la alta, corespunzând previziunilor, dar fiind semnificativ mai mare decât valoarea anterioară de 0,4%, confirmând o creștere generalizată a prețurilor în întreaga economie. Pe o bază anuală, inflația CPI a urcat la 2,7% de la 1,9%, indicând că presiunea inflaționistă se intensifică din nou. La fel, inflația HICP a crescut la 2,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, de la 2,0%, revenind peste ținta Băncii Centrale Europene de aproximativ 2%. Concluzia principală este că, deși datele au îndeplinit așteptările, compoziția lor este de natură restrictivă. Inflația accelerează atât pe o bază lunară, cât și anuală, ceea ce ar putea reduce probabilitatea unor reduceri ale ratei dobânzii pe termen scurt și ar putea susține o poziție mai prudentă din partea băncii centrale. Sursa: xStation 5

