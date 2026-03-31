Știri de ultimă oră: Piețele financiare înregistrează o creștere bruscă în urma declarației președintelui iranian privind un posibil sfârșit al conflictului 🚨

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a emis marți o declarație care a provocat imediat un val de reacții pe piețele financiare globale. Mesajul său a fost clar: Iranul nu dorește războiul și este gata să-l încheie — dar numai în schimbul unor garanții oficiale de securitate care să protejeze țara de noi atacuri. Pezeshkian a subliniat că Iranul a purtat discuții diplomatice cu bună-credință înainte de izbucnirea conflictului și că abia după aceste discuții au avut loc atacurile militare ale SUA și Israelului. El a descris acțiunile militare ale ambelor țări drept crime fără precedent și încălcări ale dreptului internațional. De asemenea, el a criticat țările din regiune care găzduiesc baze militare americane, acuzându-le de pasivitate în ceea ce privește utilizarea acestor facilități pentru a lovi Iranul. El a făcut apel la Europa pentru „un angajament profesional în conformitate cu dreptul internațional” și o schimbare a poziției sale actuale. Garanțiile că atacurile asupra Iranului nu vor fi reluate rămân o condiție esențială pentru pace. Reacția pieței Investitorii au interpretat această declarație ca fiind primul semnal diplomatic concret din partea Teheranului și au început imediat să reducă prima de risc geopolitic: Indicele S&P 500 a câștigat 162 de puncte, înregistrând o creștere de 2,55%

Nasdaq a crescut cu 675 de puncte, sau 3,27%

Dow Jones a crescut cu peste 1.000 de puncte, reprezentând o creștere de 2,27%

Randamentul obligațiunilor Trezoreriei SUA pe 10 ani a scăzut cu 5 puncte de bază la 4,292% , în timp ce randamentul obligațiunilor pe 2 ani a scăzut cu 6,2 puncte de bază la 3,768%

Prețul țițeiului WTI a scăzut sub maximele intrazilnice și a trecut în teritoriu negativ, tranzacționându-se în jurul valorii de 101 USD — încă peste nivelul-cheie de 100 USD Context și avertismente Reacția euforică a pieței provine dintr-un simplu fapt: în ultimele câteva săptămâni, piața a inclus în prețuri scenariul unei escaladări pe scară largă și al închiderii Strâmtorii Hormuz, prin care trec aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol. Orice semn de dezescaladare indică o inversare a acestei prime de risc. În același timp, este necesară prudență — în aceeași zi, agenția de știri iraniană Fars a raportat că Iranul amenință să lovească portul Fujairah din Emiratele Arabe Unite și o conductă cheie care ocolește Strâmtoarea Hormuz dacă EAU nu încetează să sprijine SUA și Israelul. Teheranul joacă astfel pe două fronturi simultan: diplomatic și militar, iar durabilitatea euforiei pieței depinde în mare măsură de modul în care Washingtonul răspunde la oferta lui Pezeshkian.

