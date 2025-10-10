Știri de ultimă oră: Prețul petrolului brut scade după încetarea focului în Fâșia Gaza

Scăderea se datorează acordului de încetare a focului între Israel și Hamas, care a redus riscul geopolitic și a atenuat îngrijorările legate de întreruperile aprovizionării din Orientul Mijlociu.

Vineri, prețul petrolului brut WTI a scăzut cu peste 2%, ajungând la aproximativ 59,90 dolari pe baril, cel mai scăzut nivel din luna mai a acestui an. Această scădere s-a datorat în principal semnării unui acord de încetare a focului între Israel și Hamas, care a redus riscurile geopolitice și a diminuat riscul de întreruperi în aprovizionarea cu petrol din Orientul Mijlociu. Acordul include, printre altele, eliberarea ostaticilor de către Hamas și retragerea trupelor israeliene din Gaza, ceea ce a calmat sentimentul pieței. În ciuda acestei relaxări a tensiunilor, investitorii rămân prudenți din cauza provocărilor fundamentale de pe piață. În primul rând, OPEC+ crește producția, deși într-un ritm mai lent decât se aștepta, ceea ce atenuează parțial îngrijorările legate de surplusul de aprovizionare, dar nu le elimină în totalitate. În al doilea rând, incertitudinea cu privire la cerere persistă, în special în legătură cu închiderea guvernului SUA, care durează de mai bine de 10 zile. Această închidere prelungită afectează negativ starea economiei SUA, ceea ce poate duce la reducerea consumului de combustibil în sezonul de iarnă care urmează. Ca urmare, piața WTI se află într-un echilibru între reducerea riscului geopolitic și presiunea exercitată de supraoferta și slăbirea cererii. Dacă nu apar noi tensiuni sau întreruperi ale aprovizionării, se poate aștepta o presiune descendentă suplimentară asupra prețurilor petrolului. Sursa: xStation5

