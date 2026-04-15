Știri de ultimă oră: Prima scădere a stocurilor din SUA în ultimele două luni, determinată în principal de exporturile record

Aspecte esențiale Prima scădere în 8 săptămâni: stocurile de țiței au scăzut cu 913.000 de barili .

stocurile de țiței au scăzut cu . Exporturi record: exporturile de petrol ale SUA au crescut la 5,2 milioane de barili pe zi .

exporturile de petrol ale SUA au crescut la . Eliberare din SPR: 4,1 milioane de barili au fost eliberați din rezervele strategice ca urmare a conflictului din Golful Persic.

După opt săptămâni de creșteri neîntrerupte, stocurile de țiței din SUA au înregistrat în sfârșit o scădere, chiar și în ciuda unei eliberări mai mari din stocurile SPR. Deși piețele financiare urmăresc cu anxietate rapoartele din Golful Persic și speră la o pace rapidă, cele mai recente date aduc un oarecare optimism, indicând o cerere externă puternică și o creștere dinamică a rolului SUA ca exportator cheie al acestei mărfi. Chiar dacă situația geopolitică rămâne tensionată, investitorii caută cu speranță semne de detensionare care ar putea restabili stabilitatea în regiunea Strâmtorii Hormuz. Date cheie din raportul EIA: Stocuri de țiței: scădere de 0,9 milioane de barili (până la un nivel de 463,8 milioane de barili), ceea ce a surprins piața, întrucât se aștepta o creștere a stocurilor.

Rezerva strategică de petrol (SPR): scădere de 4,1 milioane de barili (la 409,2 milioane) în legătură cu eliberarea de urgență a stocurilor de către Departamentul Energiei.

Exporturile de petrol ale SUA: creștere masivă de 1,1 milioane de barili pe zi, ajungând la un nivel de 5,2 milioane de barili pe zi.

Stocurile de benzină: scădere bruscă de 6,3 milioane de barili, semnificativ peste reducerea prognozată de 1,7 milioane. Aceasta a fost cea mai mare scădere din ultimele câteva luni.

Stocurile de distilați: scădere de 3,1 milioane de barili, situându-se cu aproximativ 6% sub media pe cinci ani pentru această perioadă a anului. Producția internă: a rămas la un nivel stabil de 13,6 milioane de barili pe zi..

După mai multe săptămâni de creșteri, asistăm la o scădere a stocurilor comerciale, chiar și în ciuda eliberării rezervelor strategice. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB. În prezent, asistăm la o scădere foarte semnificativă a stocurilor din Rezerva strategică de petrol (SPR). O situație similară s-a înregistrat și în 2022. Sursă: Bloomberg Finance LP. Comentariu Cel mai recent raport al EIA oferă concluzii interesante cu privire la reziliența sectorului energetic american. Cel mai frapant fapt este scăderea reală a stocurilor comerciale, în ciuda unei injecții masive de petrol din Rezerva Strategică de Petrol (SPR). Eliberarea a peste 4 milioane de barili din rezervele de stat este un răspuns direct la blocada Strâmtorii Hormuz, care a întrerupt o parte semnificativă a exporturilor globale. Faptul că stocurile au scăzut în ciuda unei astfel de oferte demonstrează o cerere internă extrem de puternică și o cerere externă suplimentară. Principalul factor al acestor schimbări este expansiunea exporturilor americane. Rezultatul de 5,2 milioane de barili pe zi este dovada că SUA devin un garant al securității energetice în timpul conflictului din Orientul Mijlociu. În același timp, o scădere a importurilor cu 1 milion de barili pe zi a consolidat și mai mult echilibrul intern. Cu toate acestea, tonul pozitiv al datelor este temperat de contextul geopolitic. Piața „mizează clar pe pace”. Fiecare baril care părăsește depozitele americane valorează cât greutatea sa în aur, atâta timp cât exporturile prin Strâmtoarea Hormuz rămân blocate. Cererea foarte puternică de benzină (creștere la 9,1 milioane de barili pe zi) sugerează că economia internă a SUA funcționează în continuare la viteză mare, ceea ce, combinat cu scăderea stocurilor de combustibil, ar putea susține prețurile pe termen scurt. Investitorii rămân însă prudenți, sperând că diplomația va prevala în cele din urmă asupra argumentelor forțate din regiunea Golfului Persic

Stocurile de petrol și de toate produsele petroliere sunt în scădere evidentă, apropiindu-se de media pe ultimii cinci ani. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB. Prețul petrolului va înregistra o ușoară creștere chiar înainte de reînnoirea contractelor futures (reînnoirea se va face în sens descendent, din cauza unei situații extreme de backwardation). Cu toate acestea, este important de remarcat că piața începe să aibă îndoieli cu privire la demararea rapidă a negocierilor dintre SUA și Iran, iar, în plus, piața fizică se află într-o situație extrem de tensionată. Sursă: xStation5. Diferența dintre prețul spot al petrolului Brent și cel al contractului din iunie este de aproape 30 de dolari pe baril. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB. ​​​​​​​​​​​​​



