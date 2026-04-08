Știri de ultimă oră: Procesul-verbal „hawkish”, dar depășit, nu reușește să influențeze dolarul

Aspecte esențiale “Hawkish”, dar depășit: Procesul-verbal din martie a dezvăluit că Fed a luat în considerare majorări ale ratei dobânzii din cauza prețului ridicat al petrolului, dar prețul actual de 90 de dolari pe baril și armistițiul cu Iranul fac acest scenariu mai puțin probabil.

Capcana stagflației: Fed este paralizată de „riscul dublu" — temându-se de o inflație cronică provocată de șocurile energetice, în timp ce avertizează că fragilitatea pieței muncii ar putea provoca o creștere bruscă a șomajului.

„Declinul" pieței: Dolarul și indicii au ignorat tonul "hawkish", întrucât investitorii au respins datele vechi din martie, concentrându-se în schimb asupra menținerii armistițiului de 14 zile din Golful Persic.

Reapariția spectrului majorării: „Mulți” participanți au considerat că prețurile ridicate persistente ale petrolului ar putea duce la o creștere a inflației, ceea ce ar putea necesita ulterior majorări ale ratei dobânzii, în timp ce „unii” au propus o descriere „duală” a deciziilor viitoare, care ar include oficial posibilitatea unei înăspriri.

Riscuri asimetrice: O „marea majoritate” vede riscul unei inflații mai mari, identificând în același timp riscuri pentru ocuparea forței de muncă, ceea ce, teoretic, ar putea deschide calea pentru o revenire la reducerile de rate în viitor.

Fragilitatea pieței muncii: Fed a folosit un limbaj remarcabil de direct, avertizând că, într-un context de angajări reduse, orice scădere suplimentară a cererii de forță de muncă ar putea duce la o „creștere bruscă” a șomajului.

Incertitudinea din Orientul Mijlociu: „Majoritatea” membrilor au considerat că este prea devreme pentru a evalua impactul conflictului asupra economiei SUA, dar se tem că un război prelungit ar putea afecta piața muncii atât de puternic încât reducerile ar putea deveni necesare.

Erori de prognoză: Personalul Fed a presupus că prețurile petrolului și scăderile de pe piața bursieră vor avea „doar un efect minor” asupra economiei, ceea ce pare a fi o prognoză excesiv de optimistă, având în vedere prețurile combustibililor din martie.

Riscuri legate de creditul privat: Fed a remarcat o creștere a cererilor de răscumpărare în fondurile de credit și îngrijorări cu privire la expunerea sectorului software la perturbările generate de AI.

Capcana „focului încrucișat” al Fed: Riscurile unei inflații crescute versus potențiala slăbiciune a pieței muncii. Ce înseamnă acest lucru pentru piețe în contextul armistițiului de astăzi? Procesul-verbal arată că Fed este clar preocupată de inflație. Cu toate acestea, armistițiul de astăzi (7 aprilie) și scăderea prețului petrolului la 90–95 de dolari acționează ca un „disjunctor”. Dacă petrolul rămâne sub 100 de dolari, argumentele în favoarea majorării ratelor vor dispărea probabil rapid de pe agenda de lucru, iar atenția FOMC se va îndrepta din nou către salvarea pieței muncii în declin. Procesul-verbal confirmă faptul că Fed este în prezent „paralizată”. Piața preconizează o probabilitate de sub 50% pentru o reducere a ratei dobânzii și, având în vedere incertitudinea actuală, există o șansă tot mai mare ca Fed să decidă că ratele dobânzilor se află deja la un nivel adecvat. Care este verdictul final? Un ton agresiv în teorie, dar „depășit” în practică. Deși procesul-verbal amenință cu majorări, armistițiul de astăzi cu Iranul înseamnă că piețele vor „ignora” probabil acest semnal, concentrându-se în schimb asupra faptului dacă pacea din Golful Persic va rezista în următoarele două săptămâni. Dacă armistițiul se prăbușește, scenariul de majorare descris în procesul-verbal va deveni tema dominantă a pieței. Ca răspuns, nu observăm practic nicio mișcare majoră în EURUSD sau în indicii americani. Procesul-verbal de astăzi este o înregistrare a discuțiilor dintr-o ședință care a avut loc după ce războiul din Iran a început, dar înainte de escaladarea majoră, ceea ce a făcut ca situația să fie dificil de evaluat la momentul respectiv. Cu toate acestea, comunicarea a adoptat un ton mai agresiv, iar procesul-verbal indică o poziție și mai “hawkish”. Deși au fost incluse mențiuni despre majorări, merită remarcat faptul că problemele grave de pe piața muncii ar putea duce simultan la reduceri. Fed pare bine poziționată, dar riscul de stagflatie este în creștere. Dilema cheie a Fed este o „capcană cu două fațete”: Pe de o parte, inflația energetică (petrolul a avut o medie de aproximativ 100 de dolari în martie) îi tentează pe „hawks” să majoreze ratele dobânzilor pentru a preveni o dezancorare a așteptărilor inflaționiste. Pe de altă parte, piața muncii devine fragilă . Fed observă că creșterea locurilor de muncă este concentrată doar în câteva sectoare (de exemplu, sănătatea), ceea ce face restul economiei vulnerabil la o răcire bruscă.

