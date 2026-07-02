Știri de ultimă oră: Raportul NFP din SUA sub așteptări 🚩 US100 reacționează

Numărul locurilor de muncă din sectorul non-agricol (NFP) a crescut cu 57K, cu mult sub prognoza de 113K și valoarea anterioară de 172K. Rata șomajului din SUA a scăzut la 4,2% , depășind așteptările de 4,3% (anterior: 4,3% ).

a scăzut la , depășind așteptările de (anterior: ). Cererile inițiale de șomaj s-au situat la 215K , ușor mai bine decât cele 218K așteptate și neschimbate față de valoarea anterioară de 215K .

s-au situat la , ușor mai bine decât cele așteptate și neschimbate față de valoarea anterioară de . Câștigurile medii pe oră (anual) au crescut cu 3,5% , peste prognoza de 3,4% (anterior: 3,4% ).

au crescut cu , peste prognoza de (anterior: ). Numărul de angajați din sectorul privat a crescut cu doar 49K , sub așteptările de 107K (valoarea anterioară: 120K ).

a crescut cu doar , sub așteptările de (valoarea anterioară: ). Numărul cererilor de șomaj în curs a scăzut la 1,814M , ușor sub prognoza de 1,820M (valoarea anterioară: 1,821M ).

a scăzut la , ușor sub prognoza de (valoarea anterioară: ). Săptămâna de lucru medie a rămas neschimbată la 34,3 ore , în conformitate cu așteptările.

a rămas neschimbată la , în conformitate cu așteptările. Câștigul mediu pe oră (față de luna precedentă) a crescut cu 0,3% , corespunzând atât prognozei, cât și valorii anterioare.

a crescut cu , corespunzând atât prognozei, cât și valorii anterioare. Numărul de angajați din sectorul manufacturier a crescut cu 3.000 , îndeplinind așteptările, dar situându-se sub valoarea anterioară de 7.000 .

a crescut cu , îndeplinind așteptările, dar situându-se sub valoarea anterioară de . Rata de participare la forța de muncă a scăzut la 61,5% , sub prognoza de 61,8% și sub valoarea anterioară.

a scăzut la , sub prognoza de și sub valoarea anterioară. Numărul angajaților din sectorul public a scăzut cu 8K, după o creștere de 52K în luna precedentă. US100 înregistrează creșteri după ce datele macroeconomice din SUA au indicat o creare de locuri de muncă ușor mai slabă decât se aștepta, dar o rată a șomajului încă foarte scăzută, care s-a situat sub așteptări. Sursă: xStation5

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