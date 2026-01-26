Știri despre criptomonede: Bitcoin scade din nou la 87.000 de dolari 📉 Semnal de piață bearish?

Bitcoin scade astăzi spre zona de 87.000 de dolari, după lichidări în valoare totală de sute de milioane de dolari, în timp ce ETF-urile au înregistrat săptămâna trecută cea mai mare ieșire săptămânală din mijlocul lunii noiembrie 2025 — 1,73 miliarde de dolari în total. Aceasta marchează o inversare bruscă față de săptămâna care s-a încheiat la 17 ianuarie, când fondurile crypto au înregistrat intrări de peste 2,17 miliarde de dolari. De data aceasta, Ethereum singur a înregistrat ieșiri de aproximativ 630 de milioane de dolari (a doua cea mai mare ieșire săptămânală înregistrată vreodată).

Până în prezent, principalele excepții au fost ETF-urile legate de Solana (aproximativ +17 milioane de dolari) și Chainlink (aproape +4 milioane de dolari). Domină un ton clar de „evitare a riscului”: amploarea ieșirilor sugerează că încrederea investitorilor nu și-a revenit complet după șocurile anterioare, în timp ce contextul macroeconomic continuă să afecteze sectorul. Potrivit CoinShares, cea mai mare parte a presiunii de vânzare a venit din partea investitorilor din SUA. Sentimentul fragil a persistat de la „prăbușirea fulgerătoare” din octombrie 2025.

Scăderile au fost determinate, printre alți factori, de:

Așteptări mai slabe privind reducerile ratei dobânzii Fed: piețele evaluează o probabilitate foarte scăzută de reducere (aproximativ 3% , conform instrumentului CME FedWatch ).

Lipsa unei reveniri susținute după scăderea din octombrie, menținând strategii prudente de urmărire a tendințelor și de gestionare a riscurilor.

Dezamăgirea față de narațiunea „acoperirii împotriva devalorizării”: în ciuda deficitului mare și a creșterii datoriei publice, criptomonedele nu și-au recâștigat în mod convingător rolul de protecție împotriva devalorizării monedei, ceea ce a determinat unii investitori să-și reducă expunerea pe termen scurt.

Piața este încă în căutarea unui catalizator, fără a reuși să găsească unul. Cu excepția cazului în care se schimbă așteptările macroeconomice, se îmbunătățește dinamica prețurilor sau criptomonedele își reconstruiesc o narațiune puternică, presiunea asupra fluxurilor de fonduri poate persista, crescând riscul unei faze de scădere mai profunde.

Fluxurile ETF

Analizând fluxurile recente ale fondurilor de criptomonede, ultimele cinci sesiuni arată în mod clar fluxuri negative către ETH, sugerând o activitate redusă a fondurilor și o scădere a cererii de retail, nu numai pentru Ethereum, ci și pentru Bitcoin.

Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Grafic Bitcoin și Ethereum (Interval D1)

Bitcoin a scăzut acum cu peste 30% față de maximul istoric, în timp ce Ethereum a scăzut cu peste 50%. RSI-ul BTC se situează la 41, încă relativ departe de nivelurile de „supravânzare” observate de obicei după evenimente majore de capitulare; Ethereum prezintă o configurație similară — în ciuda scăderii abrupte, nu există încă semne clare de capitulare.

Nivelurile de referință cheie on-chain pentru Bitcoin includ în prezent 96,5 mii dolari (costul de bază al deținătorilor pe termen scurt), 87,5 mii dolari (media investitorilor activi) și două repere ciclice majore: 81 mii dolari (media reală a pieței) și 56 mii dolari (prețul realizat). Media reală a pieței este un nivel mediu mai „realist” la nivelul întregii piețe, care reflectă adesea partea tranzacționată activ din ofertă, în timp ce prețul realizat este costul mediu de bază al întregii piețe BTC — un punct de referință ciclic clasic. Din punct de vedere istoric, Bitcoin s-a tranzacționat sub prețul realizat în timpul piețelor bear majore, inclusiv în 2020 și 2022.

Sursa: xStation 5



Sursa: xStation 5