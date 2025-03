SUA ridică tarifele 🗽Cum reacționează USDCAD, USDCNH și USDMXN?

├Äncep├ónd de ast─âzi, Statele Unite au impus tarife pentru Mexic ╚Öi Canada la o rat─â de 25%, ├«mpreun─â cu o suplimentare de 10% ├«n sanc╚Ťiuni pentru China, unde tarifele sunt deja de 20%. Cu toate acestea, perechile valutare legate de toate cele trei economii - USDMXN, USDCAD ╚Öi USDCNH - nu par a fi deosebit de slabe ca r─âspuns la acest risc semnificativ, ├«n special pentru Mexic ╚Öi Canada, ale c─âror economii sunt puternic dependente de pia╚Ťa american─â. Consensul economic general sugereaz─â c─â at├ót Mexicul, c├ót ╚Öi Canada ar putea intra ├«n recesiune dac─â noua administra╚Ťie american─â men╚Ťine aceast─â politic─â tarifar─â pentru o perioad─â extins─â. Cu toate acestea, pia╚Ťa pare ├«nc─â reticent─â ├«n a crede c─â aceste tarife vor r─âm├óne ├«n vigoare pe termen lung, anticip├ónd c─â ├«n cele din urm─â se va ajunge la un acord comercial . Dac─â perspectivele devin mai pu╚Ťin optimiste, ar putea urma noi cre╚Öteri ale USDCAD ╚Öi USDMXN .

China a ripostat la tarifele americane anun╚Ť├ónd cre╚Öteri de 10%-15% ale taxelor la import care acoper─â o gam─â larg─â de produse agricole ╚Öi alimentare americane , impun├ónd totodat─â restric╚Ťii la export ╚Öi investi╚Ťii pentru dou─âzeci ╚Öi cinci de firme americane . Cu toate acestea, pia╚Ťa nu a interpretat acest r─âspuns drept o escaladare agresiv─â .

├Äntre timp, Canada s-a declarat preg─âtit─â s─â impun─â tarife vamale de 25% pentru bunuri americane ├«n valoare de aproximativ 30 de miliarde de dolari canadieni ├«ntr-o prim─â tran╚Ö─â. ├Än plus, Canada ╚Öi-a manifestat dorin╚Ťa de a extinde aceste tarife la importuri ├«n valoare total─â de 155 de miliarde de dolari canadieni , anun╚Ť├ónd totodat─â oprirea exporturilor de nichel c─âtre Statele Unite . USDCNH Yuanul chinezesc se ├«nt─âre╚Öte fa╚Ť─â de dolar ast─âzi. De╚Öi China a criticat abordarea tarifar─â a SUA, aceasta nu a r─âspuns ├«ntr-un mod pe deplin propor╚Ťional. Ca urmare, impactul economic final poate fi mai mic dec├ót se a╚Ötepta, iar pentru moment, probabilitatea unor noi cre╚Öteri ale tarifelor americane pare limitat─â. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Sursa: xStation 5 USDCAD Dolarul canadian cedeaz─â ast─âzi o parte din c├ó╚Ötigurile sale recente, dar mi╚Öcarea r─âm├óne moderat─â av├ónd ├«n vedere riscul reprezentat de prelungirea tarifelor. ├Än timp ce USDCAD a crescut cu mai mult de 0,4%, este ├«nc─â dificil de caracterizat mi╚Öcarea ca o v├ónzare pe scar─â larg─â. Sursa: xStation 5 USDMXN ├Än mod similar, peso-ul mexican se str─âduie╚Öte s─â ├«╚Öi rec├ó╚Ötige puterea dup─â c├ó╚Ötigurile puternice din 2024. Cu toate acestea, este ├«n prezent cea mai slab─â dintre cele trei monede, pierz├ónd teren ├«n raport cu dolarul. USD/MXN este ├«n cre╚Ötere cu aproape 0,7% ast─âzi. ├Än ceea ce prive╚Öte indicatorul MACD, apare un poten╚Ťial semnal cresc─âtor, deoarece mediile mobile se ├«ncruci╚Öeaz─â ├«n sus, ├«n timp ce perechea a dep─â╚Öit ╚Öi nivelul EMA50. Sursa: xStation 5

