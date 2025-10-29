SUA se angajează să investească 80 de miliarde de dolari în energia nucleară 🗽Cameco crește cu 20% pe fondul acordului cu Westinghouse

SUA se angajează să investească 80 de miliarde de dolari în energia nucleară

Aspecte esențiale Acțiunile Cameco cresc astăzi pe fondul acordului dintre SUA și Westinghouse

Administrația Trump s-a angajat să investească peste 80 de miliarde de dolari în achiziționarea reactoarelor nucleare Westinghouse. Statele Unite ar putea achiziționa o participație de aproximativ 8% în companie odată ce vor fi atinse anumite praguri de profit, cu o ofertă publică inițială (IPO) posibilă dacă evaluarea Westinghouse depășește 30 de miliarde de dolari până în 2029. Acțiunile Cameco au crescut cu 23,4%, atingând noi maxime istorice, susținute de participația de 49% în Westinghouse. Între timp, acțiunile australiene din sectorul uraniului au câștigat în medie 10%, conduse de Boss Energy, Peninsula Energy și Alligator Energy. Tranzacția se adaugă unei serii de catalizatori bullish pentru sectorul nuclear, inclusiv repornirea de către Microsoft a reactorului Three Mile Island, investiția de 500 de milioane de dolari a Amazon în tehnologia SMR și reducerea cu 19% a producției Cameco. În același timp, problemele operaționale de la Paladin și Boss Energy evidențiază volatilitatea continuă a pieței uraniului. Guvernul SUA investește în viitorul energiei nucleare Acțiunile companiilor producătoare de uraniu au înregistrat o creștere bruscă miercuri, după ce s-a anunțat că administrația Trump a finalizat un acord pentru construirea de reactoare nucleare Westinghouse în valoare de cel puțin 80 de miliarde de dolari. Inițiativa face parte dintr-un plan mai amplu de revitalizare a industriei nucleare naționale. Măsura reflectă investițiile anterioare ale guvernului în Intel și U.S. Steel, menite să rezolve blocajele financiare care au blocat proiectele, în ciuda creșterii cererii de energie electrică determinate de expansiunea AI și a centrelor de date. În conformitate cu acordul, Statele Unite vor acționa ca principalul cumpărător al noilor reactoare, permițând inițierea proiectului și achiziționarea componentelor cu termen lung de livrare. Structura investiției ar putea acorda în cele din urmă guvernului SUA o participație de aproximativ 8% în Westinghouse, odată ce obiectivele de rentabilitate vor fi atinse. Se ia în considerare o ofertă publică inițială dacă evaluarea companiei depășește 30 de miliarde de dolari în următorii ani. Cameco atinge niveluri record Cameco, al doilea producător mondial de uraniu, a înregistrat o creștere a acțiunilor sale cu peste 20%, atingând niveluri record. Compania deține o participație de 49% în Westinghouse, iar restul de 51% este deținut de Brookfield Asset Management și Brookfield Renewable Partners. Acordul dintre SUA și Westinghouse include, de asemenea, un acord de împărțire a profitului pentru contribuabili odată ce randamentul depășește 17,5 miliarde de dolari, precum și posibilitatea unei oferte publice inițiale dacă evaluarea Westinghouse depășește 30 de miliarde de dolari până în 2029. După anunț, acțiunile companiilor de uraniu listate în SUA au crescut în general — Denison Mines, Uranium Energy Corp, Ur-Energy și Uranium Royalty Corp au câștigat între 5% și 20% într-o singură sesiune. Sursa: xStation 5

