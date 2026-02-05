Super Micro Computer: câștigătorul discret al actualului sezon de raportare a rezultatelor financiare?

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Super Micro Computer demonstrează putere în vremuri de incertitudine Super Micro Computer, un furnizor de top de servere și hardware pentru centre de date AI, a raportat marți rezultatele financiare pentru al doilea trimestru al anului fiscal 2026, înregistrând performanțe care au depășit semnificativ previziunile anterioare. Compania a înregistrat venituri de 12,68 miliarde USD, mai mult decât dublul față de anul precedent și depășind cu mult consensul analiștilor de 10,43 miliarde USD. Câștigul ajustat pe acțiune a ajuns la 0,69 USD, în timp ce venitul net ajustat a crescut cu 26% până la 486,5 milioane USD. Compania se așteaptă la vânzări nete de cel puțin 12,3 miliarde USD în al treilea trimestru, depășind așteptările pieței de 10,25 miliarde USD, cu un EPS ajustat de cel puțin 0,60 USD, comparativ cu estimarea de 0,52 USD. Pentru întregul an fiscal, SMCI și-a majorat estimările privind veniturile de la 36 miliarde USD la cel puțin 40 miliarde USD, subliniind poziția puternică a companiei pe piețele de infrastructură AI și servere de înaltă performanță. Rezultate financiare cheie pentru al doilea trimestru al anului fiscal 2026 Venituri: 12,68 miliarde USD (anul precedent 5,68 miliarde USD, consens 10,43 miliarde USD)

EPS ajustat: 0,69 USD (anul precedent 0,59 USD, consens 0,49 USD)

Marja brută ajustată: 6,4% (anul precedent 11,9%, consens 6,52%)

Venit net: 486,5 milioane USD (+26% față de anul precedent, consens 330 milioane USD) Perspective pentru al treilea trimestru și întregul an fiscal 2026 Venituri pentru al treilea trimestru al anului fiscal 2026: 12,3 miliarde USD

EPS ajustat: 0,60 USD

Venituri pentru întregul an fiscal 2026: cel puțin 40 miliarde USD Previziunile SMCI pentru trimestrul următor și pentru întregul an fiscal indică faptul că firma este bine poziționată pentru o creștere dinamică continuă a veniturilor și a profiturilor, menținându-și avantajul pe piețele strategice de infrastructură AI și servere de înaltă performanță. Reacția pieței și implicațiile pentru investitori Rezultatele au declanșat o creștere aproape imediată a prețului acțiunilor companiei, un rezultat remarcabil în contextul actual al pieței, caracterizat de prudență. Piețele sunt în prezent foarte vigilente, iar chiar și rezultatele puternice sunt adesea temperate dacă nu sunt excepționale. Investitorii rămân sensibili la riscul supraevaluării acțiunilor din sectorul tehnologic și la presiunile crescânde asupra cheltuielilor de capital în sectorul Big Tech. În acest context, SMCI se remarcă ca un „elev model”, oferind rezultate și previziuni primite cu entuziasm de piață. Creșterea puternică a veniturilor, depășirea clară a așteptărilor analiștilor și orientările optimiste pentru trimestrul următor indică faptul că compania poate monetiza în mod eficient afacerea și operațiunile sale, chiar și în contextul incertitudinii macroeconomice și al presiunii asupra marjelor. SMCI se confruntă cu provocări viitoare, cum ar fi presiunea asupra marjelor, intensificarea concurenței și cerințele de execuție pentru contractele de AI, dar rezultatele și orientările actuale sugerează că compania are potențialul de a susține creșterea și de a se extinde în continuare în domeniul calculului de înaltă performanță și al infrastructurii de AI. Concluzii cheie din rezultatele Super Micro Computer pentru al doilea trimestru al anului fiscal 2026 Rezultate trimestriale solide: venituri de 12,68 miliarde USD (+123% față de anul precedent), EPS ajustat de 0,69 USD, venit net ajustat de 486,5 milioane USD (+26% față de anul precedent), toate cu mult peste consensul analiștilor.

Revizuiri semnificative ale previziunilor: venituri estimate pentru trimestrul al treilea de cel puțin 12,3 miliarde USD, EPS ajustat de cel puțin 0,60 USD. Previziunile privind veniturile pentru întregul an fiscal 2026 au fost revizuite în creștere la cel puțin 40 miliarde USD.

Poziția în sectorul AI: cererea puternică de servere de înaltă performanță și infrastructură AI permite SMCI să-și extindă operațiunile și să monetizeze contractele cu clienți importanți.

Reacția pieței: Anunțul a declanșat o creștere imediată a prețului acțiunilor, evidențiind poziția puternică a SMCI și încrederea investitorilor într-un context de piață prudent și presiuni asupra evaluării marilor companii tehnologice.

Avantaj competitiv: SMCI se remarcă prin combinația dintre amploarea operațiunilor, veniturile previzibile și expansiunea într-un segment AI strategic important.

Provocări și perspective: Presiunea asupra marjelor, concurența crescândă și cerințele de executare a contractelor persistă, dar rezultatele și previziunile indică faptul că compania poate menține creșterea veniturilor și a profiturilor. Sursa: xStation 5

