Tarifele de 30% impuse de Trump asupra UE: o monedă de schimb sau o problemă gravă?

Importanța pentru exporturile Uniunii Europene Anunțul administrației Donald Trump privind impunerea unui tarif de 30% asupra importurilor din Uniunea Europeană, începând cu 1 august, reprezintă o amenințare semnificativă pentru exporturile totale ale UE. SUA este cel mai mare partener comercial al UE în ceea ce privește bunurile, reprezentând aproximativ o cincime din totalul exporturilor în afara blocului. În 2024, UE a exportat bunuri în valoare de 531,6 miliarde de euro către SUA, reprezentând aproape 3% din PIB-ul total al UE. Deși acest procent poate părea nesemnificativ, el este un factor crucial al evoluției PIB-ului. Creșterea tarifelor vamale de la 10% în prezent la 30% ar duce la o creștere radicală a prețurilor produselor europene, ceea ce ar putea avea ca rezultat o scădere semnificativă a importurilor. Printre sectoarele cele mai vulnerabile se numără produsele farmaceutice (peste 20% din totalul exporturilor UE către SUA), automobilele (aproximativ 10%), mașinile industriale (peste 6%), mașinile electrice (6,0%) și mașinile specializate (5,0%).

Graficul ilustrează importanța comerțului internațional cu partenerii și SUA. După cum se arată, Zona Euro deține cea mai mare pondere în importurile către SUA, doar puțin mai mică decât întreaga UE, care include, de asemenea, țări precum Polonia, Republica Cehă și Peninsula Scandinavă. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Impactul asupra PIB-ului Uniunii Europene Analiza economică indică un impact semnificativ, dar limitat, asupra PIB-ului UE. Conform estimărilor Bloomberg Economics, tarifele actuale de 10% reduc PIB-ul Zonei Euro cu aproximativ 0,3%, iar introducerea tarifelor de 30% ar putea dubla acest efect. Economiștii Goldman Sachs estimează că, dacă tarifele de 30% vor fi menținute pentru o perioadă îndelungată, PIB-ul Zonei Euro ar putea scădea cu 1,2% până la sfârșitul anului 2026. Diverse instituții de cercetare prezintă previziuni similare. Bruegel estimează o scădere de 0,3% a PIB-ului UE în cazul unui scenariu fără acord, în timp ce Parlamentul European indică o posibilă scădere de 0,2-0,8%, în funcție de punerea în aplicare a măsurilor de retaliere. Este de remarcat faptul că impactul tarifelor ridicate asupra PIB-ului este încă mai redus decât în cazul crizelor anterioare, cum ar fi pandemia sau criza energetică din ultimii ani. Cu toate acestea, acest impact ar putea fi, teoretic, de lungă durată.

Economia UE va suferi din cauza tarifelor impuse de Trump, dar impactul actual este limitat în comparație cu crizele anterioare. Cu toate acestea, noile rate de 30% ar putea dubla impactul actual al tarifelor asupra PIB-ului. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Cele mai vulnerabile economii Germania, cea mai mare economie a UE, este deosebit de expusă efectelor tarifelor americane. SUA absorb 10% din exporturile germane (157,9 miliarde USD în 2023), reprezentând 3,7% din PIB-ul german. Sectorul auto, crucial pentru economia germană, exportă 13% din producția sa către SUA. Exporturile de automobile din Germania către SUA au scăzut deja cu 13% în aprilie și cu 25% în mai 2025. Cu toate acestea, trebuie menționat că tarifele actuale de 25% se aplică importurilor de autovehicule în SUA, ceea ce înseamnă că tarifele medii la importurile din UE în SUA sunt mai mari decât rata generală de 10%.

Exporturile nete din UE către Statele Unite în ultimii ani. După cum se poate observa, mașinile și vehiculele, urmate de produsele chimice și farmaceutice, reprezintă cea mai mare pondere a exporturilor. UE este importator net de materii prime din SUA. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Irlanda este, de asemenea, expusă în mod semnificativ, cu peste 53,7% din exporturile sale de bunuri direcționate către SUA. Sectorul farmaceutic, care reprezintă 55% din exporturile irlandeze și ale cărui exporturi către SUA reprezintă 18% din PIB-ul irlandez, este expus unui risc deosebit. Deocamdată, produsele farmaceutice ar fi supuse unor rate generale mai mici, dar Trump a amenințat că va impune tarife de 200% asupra produselor farmaceutice în termen de 12-24 de luni.

Chiar înainte de intrarea în vigoare a tarifelor reciproce, am asistat la o creștere clară a importurilor din UE către SUA. Vom asista acum la o nouă creștere a cererii de produse europene înainte de 1 august? Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Este o tactică de negociere? Reacția piețelor financiare sugerează că investitorii consideră în primul rând tarifele de 30% anunțate ca o strategie de negociere a lui Trump. Euro s-a depreciat doar marginal la deschidere, deși EURUSD este în scădere de la începutul lunii iulie. Analiștii Oxford Economics se referă la ultimele mișcări ale lui Trump ca la „teatru tarifar”. Cu toate acestea, cuvintele lui Trump într-o scrisoare adresată UE susțin ideea că este vorba doar de un joc de negociere: „Dacă doriți să deschideți piețele comerciale anterior închise către SUA și să eliminați tarifele și barierele netarifare, vom lua în considerare ajustarea ratelor”. În plus, administrația Trump și-a schimbat în repetate rânduri poziția – în mai, a amenințat cu tarife de 50%, iar în aprilie, tarifele reciproce urmau să fie de 20%. Recent, discuțiile s-au concentrat pe menținerea unei rate generale de 10%. Uniunea Europeană evită escaladarea Uniunea Europeană a evitat în mod constant escaladarea conflictului. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat prelungirea suspendării măsurilor de retaliere până la 1 august, acordând timp pentru negocieri. „Am spus întotdeauna foarte clar că preferăm o soluție negociată”, a declarat von der Leyen. Cu toate acestea, UE se pregătește pentru posibilitatea aplicării de măsuri de retaliere. Bruxelles a pregătit măsuri de retaliere asupra produselor americane în valoare de aproximativ 21 de miliarde de euro și pregătește, de asemenea, o a doua listă în valoare de 72 de miliarde de euro. În plus, UE ia în considerare utilizarea Instrumentului anti constrângere (ACI), cel mai puternic instrument comercial din arsenalul UE. Denumit neoficial „bazooka comercială” sau „bazooka UE” datorită gamei largi de măsuri de retaliere și impactului potențial devastator asupra economiilor țărilor care utilizează coerciunea economică împotriva UE sau a statelor sale membre, acest instrument permite impunerea de tarife și restricții comerciale, introduce restricții privind accesul la achizițiile publice ale UE, care depășesc 2 trilioane de dolari anual, și impune restricții asupra comerțului cu servicii și introduce controale la export. Diversificarea partenerilor comerciali Ca răspuns la incertitudinea comercială cu SUA, UE accelerează diversificarea relațiilor sale comerciale. Von der Leyen a anunțat încheierea unui acord de parteneriat economic cuprinzător (CEPA) cu Indonezia și continuă negocierile comerciale cu India, care ar trebui să se finalizeze până la sfârșitul anului. De asemenea, UE consolidează cooperarea cu alte țări afectate de tarifele americane, inclusiv Canada și Japonia, ceea ce ar putea duce la acțiuni coordonate împotriva politicii comerciale a SUA. Rezumat Tarifele anunțate de 30% reprezintă o amenințare serioasă pentru exporturile și creșterea economică a UE, dar reacțiile actuale ale pieței sugerează că acestea sunt considerate în primul rând un instrument de presiune în negocieri. Impactul potențial asupra PIB-ului UE (0,3 - 1,2%, în funcție de scenariu) este semnificativ, dar nu catastrofal. UE adoptă o „abordare duală” – continuarea negocierilor în paralel cu pregătirea unor măsuri de retaliere și diversificarea partenerilor comerciali. Germania este cea mai vulnerabilă din cauza exporturilor sale de automobile, iar Irlanda din cauza dependenței sale de sectorul farmaceutic. În timp ce timpul se scurge și mai sunt doar două săptămâni până la sfârșitul lunii iulie, merită să ne amintim că Trump și-a schimbat de mai multe ori retorica. Potrivit multor participanți la piață, chiar și semnarea unui acord cu SUA nu garantează absolut nimic, după cum au experimentat Canada și Mexic, țări care au semnat acordul USMCA cu SUA în urmă cu câțiva ani, dar se confruntă în continuare cu tarife mai mari și cu amenințarea unor tarife și mai mari.

EURUSD a deschis săptămâna cu o scădere, dar în prezent revine la nivelurile de închidere de vineri. Volatilitatea în sine sugerează că investitorii nu văd o amenințare reală în acest moment. Se pare că, cel puțin pentru moment, această pereche este amenințată de alți factori, cum ar fi schimbările în politica monetară sau chiar un potențial atac asupra Fed, care ar putea avea loc practic în orice moment. Sursa: xStation 5

