Tarifele lui Trump ar putea lăsa fermierii americani cu porumbul nevândut. Cât de dependenţi sunt aceştia de Mexic?

Investitorii aşteaptă cu nerăbdare data de 2 aprilie, când Statele Unite urmează să impună noi taxe vamale şi să se decidă cu privire la evoluţia comerţului cu Mexicul şi Canada. Acest lucru ar putea să declanşeze răspunsuri pe măsură din partea celor două ţări, iar unul dintre efecte ar putea fi o posibilă majorare a preţului porumbului, spune Radu Puiu, analist financiar în cadrul companiei fintech de investiţii online XTB România. În cazul unui eşec al negocierilor, se ridică mai multe întrebări, precum: va impune Mexicul tarife substanţiale, paralizând astfel industria agricolă americană sau SUA vor transfera comerţul către alte ţări? Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Porumbul este unul dintre cele mai importante produse agricole din lume, alături de grâu, soia şi orez. Spre deosebire de grâu, producţia de porumb şi de soia este concentrată în câteva regiuni la nivel mondial. SUA este lider în această privinţă, urmate de China, Brazilia şi Argentina. Producţia de porumb în sezonul 2024/2025 a scăzut uşor în comparaţie cu sezonul record 2023/2024, în timp ce consumul a crescut, ceea ce a dus la o revenire a preţurilor observată din septembrie 2024 până în februarie 2025. Cu toate acestea, politicile tarifare ale SUA au provocat turbulenţe pe piaţă, în special în ceea ce priveşte porumbul, care a înregistrat cea mai importantă creştere de preţ dintre principalele cereale, explică analistul. Mexic, un importator cheie Mexicul este cel mai mare importator de porumb din lume, în principal din SUA datorită proximităţii. În prezent, ţările UE se bazează în principal pe livrările ucrainene, ceea ce subliniază şi mai mult dependenţa exportatorilor americani de această ţară. În cazul unor tarife, Mexicul ar putea importa din Brazilia sau Argentina. Sursa: Bloomberg Finance LP, USDA, XTB Se estimează că agricultorii americani vor planta 94 de milioane de acri, adică o creştere de aproape 4 milioane, apropiindu-se de nivelurile record ale sezonului 2023/2024. În plus, se preconizează că randamentul recoltei va fi mai mare datorită îmbunătăţirii condiţiilor meteorologice. Fenomenul meteorologic El Niño, care a adus vreme uscată în SUA, este în curs de diminuare, iar previziunile privind temperatura şi precipitaţiile indică condiţii favorabile. În aceste condiţii, în cazul unei întreruperi a schimburilor comerciale cu Mexicul, agricultorii americani s-ar putea confrunta cu un exces de stocuri, ceea ce ar putea avea un impact important asupra preţurilor, punctează Radu Puiu. USDA (Departamentul American pentru Agricultură) prognozează un al patrulea sezon consecutiv de scădere a preţurilor. Raportul privind intenţiile de însămânţare va fi publicat pe 31 martie. Importanţa porumbului pentru SUA Deşi SUA sunt renumite pentru producţia agricolă, importanţa economică şi comercială este relativ moderată. Exporturile americane de porumb către Mexic se ridică la aproximativ 6 miliarde de dolari, în timp ce deficitul comercial a ajuns la aproape 172 de miliarde de dolari anul trecut. Cu toate acestea, nemulţumirea publicului este substanţială. În timpul războiului comercial anterior, agricultorii afectaţi au primit subvenţii. În prezent, nu au fost menţionate deloc subvenţii, deşi mulţi alegători Trump sunt fermieri din aşa-zisa Corn Belt, ceea ce ar putea avea un impact asupra alegerilor pentru Congres în mai puţin de doi ani, adaugă reprezentantul XTB. Viitorul preţurilor la porumb Deşi preţurile porumbului, la 450 - 460 de cenţi pe bushel (25 kilograme), sunt aproape la jumătate faţă de vârful istoric de aproximativ 800 de cenţi pe bushel, acestea nu sunt extrem de scăzute. O creştere semnificativă a stocurilor din SUA ar putea duce la o situaţie similară cu cea din perioada 2015-2020, când preţurile au oscilat în jurul valorii de 350 de cenţi pe bushel. Cu toate acestea, acest lucru va depinde de rezultatul războiului comercial, de perspectivele de producţie legate de condiţiile meteorologice şi de sentimentul investitorilor deoarece aceştia au redus recent poziţiile long în contractele futures pe porumb. Deşi piaţa porumbului nu este esenţială pentru economia generală a SUA, nemulţumirea unui grup social mare ar putea semnala celorlalţi că Donald Trump nu le prioritizează interesele, ceea ce ar putea împiedica relansarea economică promisă în timpul campaniei sale, conchide Radu Puiu.

