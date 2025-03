Tarifele, Ucraina și petrolul domină

Raliul din martie nu a durat mult. Acțiunile americane au scăzut luni iar acțiunile europene au deschis în scădere marți, după ce o troică de evenimente a afectat sentimentul pieței. Începând de astăzi, SUA au impus tarife de 25% Canadei și Mexicului, iar Chinei i-au mai impus încă 10%. Prețul petrolului a scăzut brusc după ce OPEC+ a confirmat că va continua să crească oferta cu 138.000 de barili pe zi, ceea ce sporește și mai mult îngrijorările cu privire la supraofertă. Țițeiul Brent a scăzut cu aproape 3 dolari pe baril ca urmare a acestei știri și se situează puțin peste 70 de dolari pe baril, în timp ce WTI se află sub această zonă cheie de suport. SUA au confirmat, de asemenea, că vor suspenda toate ajutoarele militare pentru Ucraina. Întrebarea care se pune acum este cât de mult va dura orice vânzare și dacă vor exista buzunare de rezistență? Acțiunile companiilor din China își asumă tarifele Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil După ce inițial au scăzut brusc, acțiunile chineze sunt acum în mare parte staționare deoarece piața vizează sectoarele care sunt cele mai expuse la tarife, în loc să vândă indicele general. De exemplu, indicele Hang Seng a recuperat pierderile și este acum aproape stabil pe parcursul zilei. Indicii din Europa sunt în general în scădere marți. Automobilele sunt în fruntea scăderilor, ceea ce afectează Dax, care este unul dintre cele mai slabe performanțe din Europa până în prezent. Încă o dată, indicele FTSE 100 din Regatul Unit este unul dintre cei mai rezistenți indici din Europa, în parte datorită componenței sale defensive și în parte datorită faptului că Regatul Unit, până în prezent, rămâne liber de tarife. Cu toate acestea, sectorul energetic este una dintre verigile cele mai slabe ale FTSE 100, deoarece prețurile petrolului au atins cel mai scăzut nivel din decembrie. Deloc surprinzător, Shell este unul dintre cei mai mari perdanți din componența FTSE 100 astăzi, în timp ce minerii sunt de asemenea pierzători, inclusiv Rio Tinto și Anglo American. Aceasta nu este o zi pentru acțiunile care sunt legate de economia globală, inclusiv minerii și sectoarele materialelor. În schimb, acțiunile din domeniul sănătății și firmele din domeniul apărării conduc indicele britanic. Trump a majorat tarifele la cele mai ridicate niveluri de aproape 100 de ani Analizând tarifele, putem afirma că sunt cele mai ridicate tarife americane din anii 1930. Există deja măsuri de retaliere din partea Chinei și Canadei și ne așteptăm la același lucru din partea Mexicului. China a impus imediat tarife de 10-15% pentru produsele agricole americane și pentru unele companii americane. Va fi interesant de văzut cum vor fi resimțite aceste tarife de retaliere pe terenul lui Trump și dacă acesta va observa o schimbare a sprijinului. Dacă da, îl va forța acest lucru să își schimbe poziția? Tarifele nu au ajutat prea mult economia globală sau geopolitica acum 100 de ani. Trump, care pretinde că urăște războiul, ar trebui să își amintească lecțiile pe care ni le-a dat istoria. Vor rămâne tarifele pe termen lung? Cu toate acestea, în cazul lui Trump, nimic nu poate fi exclus. Deși deocamdată își implementează agresiv agenda, este posibil ca acest lucru să nu dureze și în acest stadiu nu știm cât timp vor rămâne în vigoare tarifele. Știm că, odată implementate, tarifele pot fi greu de anulat, motiv pentru care un război comercial global rămâne una dintre cele mai mari piedici pentru creștere, inflație și sentimentul general, pe măsură ce ne îndreptăm spre ultimele săptămâni ale primului trimestru. Faptul că președintele Trump a trecut la niveluri ridicate de tarife pe scară largă, sugerează că tarifele reciproce de luna viitoare vor fi, de asemenea, dure, ceea ce ar putea limita creșterea pieței bursiere europene în următoarele săptămâni. Interesant este că, până în prezent, SUA a fost cel mai mare perdant al tarifelor. SUA abandonează Ucraina, în timp ce Europa intervine Unul dintre cei mai mari câștigători ai pieței bursiere de până acum sunt acțiunile din domeniul apărării. Indicele Goldman Sachs European Defence a atins marți un nou nivel record. În timp ce SUA lasă Ucraina pe dinafară, Europa se străduiește să se asigure că Ucraina este protejată. Aceasta este o veste bună pentru cele mai mari nume din domeniul apărării din Europa deoarece perspectiva nevoilor de securitate ale Europei a crescut în ultimele două săptămâni. Președintele Trump și-a intensificat retorica împotriva Ucrainei în ultimele 24 de ore și, de asemenea, a criticat Europa pentru că folosește SUA ca o pătură de securitate. Acest argument este întâmpinat de unele măsuri importante în Europa: blocul comunitar propune împrumuturi în valoare de 150 de miliarde EUR pentru proiecte paneuropene de apărare. Înseamnă acest lucru că Trump poate renunța acum la comportamentul de tip dur cu Zelensky? Chiar dacă își va modera retorica, considerăm că apărarea este o temă majoră pentru acțiunile europene pe termen scurt și mediu. Aurul strălucește printre incertitudini Piața trebuie să reevalueze aceste riscuri tarifare acum că au devenit realitate. Piețele pot rămâne nervoase în următoarele câteva zile, în așteptarea raportului privind salariile din SUA de vineri. Din perspectiva pieței bursiere, sectorul sănătății și cel al materialelor ar putea depăși performanțele acțiunilor de consum și ale sectorului tehnologic. Acest mediu este bun și pentru aur deoarece creșterea încetinește, incertitudinea crește și temerile legate de inflație rămân. Prețul aurului a crescut cu încă 20 de dolari astăzi și se apropie de nivelul de 3.000 de dolari pe uncie. Am putea asista la noi maxime record pentru aur în următoarele săptămâni. Am menționat ieri că martie este o lună cheie pentru piețele financiare, care ar putea determina direcția piețelor financiare pentru lunile următoare. A fost cu siguranță un început de lună exploziv. Preiau vânzătorii controlul? Recent, a avut loc o schimbare notabilă în ceea ce privește scenariul pieței. Aceasta a eclipsat unele câștiguri solide pentru ultimul trimestru, S&P 500 a raportat o creștere de 17,8% a câștigurilor pentru Q4 2024, cel mai înalt nivel din Q4 2021, iar 77% dintre companii și-au depășit estimările EPS. Cu toate acestea, narațiunea este dominată de temerile legate de stagflație și de pierderile masive de locuri de muncă ale guvernului SUA, împreună cu riscurile geopolitice. Chiar dacă DOGE provoacă pierderi de locuri de muncă în SUA, reducerea recentă a imigrației înseamnă că sectorul privat ar putea absorbi orice lucrători din sectorul public, ceea ce s-ar putea reflecta în raportul NFP de vineri. Există o mulțime de titluri negative, dar sunt acestea în dezacord cu realitatea? Creșterea economică din SUA încetinește, fără îndoială, dar 2024 a fost al cincilea an de creștere peste medie în SUA. O încetinire este așteptată și s-ar putea să nu fie atât de gravă pe cât se teme toată lumea. Pentru o contracție puternică a acțiunilor este nevoie de un PIB susținut sub tendință, iar acest lucru poate necesita un factor extern. Pentru moment, acest lucru pare mai puțin probabil, așteptările privind viitoarele reduceri ale ratelor și lichiditatea abundentă de pe piață ar putea proteja piețele. În plus, bilanțurile întreprinderilor sunt solide, în special în SUA, ceea ce ar putea însemna că motorul creșterii globale nu se află într-o stare atât de slabă precum se așteaptă unii. Rezultatele sunt slabe, economia reală s-ar putea să nu fie. Acest mediu sprijină consolidarea piețelor de acțiuni, inclusiv în SUA și Europa. Acțiunile au eliminat impactul lui Trump, dar nu au reacționat, deocamdată, la „panica” din știri. Randamentele obligațiunilor au evaluat, de asemenea, o schimbare a perspectivelor de creștere, dar cu un randament al Trezoreriei SUA pe 10 ani de peste 4%, nu există încă panică în ceea ce privește prețurile obligațiunilor. Uneori, trebuie să ascultăm piețele, lucrurile sunt rele, dar poate nu chiar atât de rele.

