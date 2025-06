Tensiunile din Orientul Mijlociu şi impactul asupra pieţelor financiare şi preţului petrolului

Presa mondială, inclusiv cea economică, a fost concentrată asupra războiului din Orientul Mijlociu, după ce Israelul a atacat Iranul, iar de atunci tensiunile nu au scăzut, potrivit unui comunicat XTB emis redacţiei. Reacţia pieţelor globale nu a întârziat să apară, însă până în prezent, cursul de schimb al leului rămâne stabil, arată Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România. Deşi atacul Israelului nu a fost o surpriză totală, având în vedere schimburile "controlate" de lovituri care au mai avut loc în trecut, amploarea acestuia oficializează un conflict armat deschis în Orientul Mijlociu. Situaţia generează, totodată, semne de întrebare cu privire la evoluţia pieţei petrolului. Săptămâna trecută, preţul barilului de ţiţei Brent a crescut de la 66 la 74 de dolari (temporar chiar la 78,5 dolari) şi, deşi acesta este deja un nivel mult mai ridicat decât la începutul lunii mai (mai puţin de 60 de dolari), preţurile sunt încă departe de ceea ce am observat după agresiunea împotriva Ucrainei (până la 130 de dolari). Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În esenţă, aceasta este o revenire la nivelurile din anii 2023- 2024. În primele două sesiuni ale săptămânii, cotaţiile par să se stabilizeze în jurul unor niveluri - Brent în vecinătatea a 73 de dolari, iar WTI în apropierea pragului psihologic de 70 de dolari. Potrivit sursei, deocamdată nu există o reacţie mai amplă, deoarece chiar şi această reacţie de până acum este mai degrabă rezultatul unei prime de risc, decât al unei schimbări fundamentale semnificative pe piaţa petrolului. Motivul este că Iranul exportă ţiţei în principal către China, iar în această privinţă nu se va schimba nimic. Între timp, o blocadă a Strâmtorii Ormuz este puţin probabilă. Ar fi, într-adevăr, un impact major care ar putea aduce un şoc pentru economia globală deoarece aproximativ 20% din aprovizionarea mondială trece pe acolo, dar o astfel de mişcare este extrem de dificil de executat. În primul rând, Iranul ar putea avea probleme logistice cu o astfel de blocadă. În al doilea rând, ar lovi toate ţările din Golf, antagonizându-le împotriva Teheranului. Ar exista mai mulţi perdanţi, inclusiv China, principalul aliat al Iranului. În cele din urmă, iranienii şi-ar închide propria rută de import. Astfel, o asemenea mişcare pare un act de disperare extrem de improbabil, iar pieţele o interpretează astfel, subliniază Radu Puiu. Scăderi au fost vizibile şi pe pieţele europene, depăşind 1%. Cel mai slab dintre principalii indici a fost cel elveţian SMI, care a scăzut cu aproximativ 1,4%. Imediat după acesta se afla indicele italian IT40, care s-a depreciat cu 1,3%. Conform comunicatului, indicele german DAX şi indicele francez CAC40 au pierdut în jur de 1,2%, în timp ce indicele britanic FTSE 100 a înregistrat un declin de 0,5%. Scăderile au afectat şi bursa românească. Indicele principal al BVB, BET, a închis vineri pe roşu, pierzând 0,53%. Însă mişcările nu au fost doar o urmare a incertitudinii internaţionale, ci şi un efect al mişcărilor de capital între companiile listate pentru a beneficia de acţiuni, deci o ajustare a evaluării companiilor după acordarea dividendelor, explică analistul financiar XTB România. Nici bursa americană nu a fost exclusă. S&P 500 a pierdut 0,6%, cu aceeaşi valoare depreciindu-se şi Nasdaq, în timp ce Dow Jones a scăzut cu -1%. Potrivit XTB, declaraţiile reprezentanţilor Israelului au indicat disponibilitatea ţării de a desfăşura un conflict de amploare pentru a opri proiectul nuclear al Iranului, ceea ce reprezintă o sursă de incertitudine şi instabilitate pentru pieţele de capital. Săptămâna aceasta, piaţa aşteaptă cu interes în primul rând reuniunea Fed. Datele privind inflaţia din SUA, în continuare la un nivel mai redus decât cel anticipat, deschid spaţiu pentru ca Fed să discute despre revenirea la reducerea ratelor dobânzilor. Banca centrală americană nu va face acest lucru acum, dar poate semnala o astfel de mişcare. Din perspectiva dolarului, acesta este un alt element de risc, deoarece, în prezent, o reducere este cotată doar pentru luna septembrie. Marţi, la ora 10:00, euro costa 5,01 lei iar dolarul 4,34 lei, mai arată Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.

