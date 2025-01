Tensiunile tarifare afectează în cele din urmă USD după acordul dintre SUA și Columbia 🖋️📌

Cele mai fierbinți două subiecte legate de președinția lui Donald Trump - migrația și tarifele - au fuzionat în acest weekend, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Columbia. Gustavo Petro, președintele Columbiei, a refuzat să accepte avioane militare americane care transportă migranți, declarând că „SUA nu pot trata imigranții columbieni ca pe niște infractori”. În replică, Donald Trump a amenințat că va impune un tarif de 25 % pentru produsele columbiene și că îl va crește la 50 % în decurs de o săptămână. Această decizie a pornit de la un acord prealabil al autorităților columbiene de a transporta migranți. Tarifele urmau să fie adoptate prin intermediul unei legi speciale - International Emergency Economic Powers Act, care permite președintelui să impună taxe și penalități extraordinare țărilor străine în cazuri de circumstanțe economice excepționale. În special, această lege nu a mai fost utilizată niciodată pentru a impune tarife. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În cele din urmă, Statele Unite și Columbia au ajuns la un acord privind deportarea imigranților ilegali. Columbia a fost de acord cu „acceptarea nelimitată” a tuturor deportaților, inclusiv a celor aflați pe zborurile militare americane, ceea ce a determinat Statele Unite să amâne punerea în aplicare a tarifelor de 25%. Acordul a contribuit la evitarea unor perturbări economice semnificative pentru Columbia, al cărei principal partener comercial este SUA. USDIDX revine la scădere La începutul zilei, dolarul a înregistrat creșteri moderate, potențial susținut de posibilitatea ca administrația americană să utilizeze tarifele pentru prima dată. Indicele USDIDX a crescut cu până la 0,25%, ajungând la 107,600 puncte. Cu toate acestea, au apărut știri conform cărora guvernul columbian a fost de acord cu toate cererile lui Trump privind deportarea imigranților ilegali, sub amenințarea unor tarife de 25%. Este posibil ca această informație să fi servit drept catalizator pentru ștergerea câștigurilor dolarului și declanșarea unei reveniri la scăderi. Trump și-a demonstrat, de asemenea, capacitatea de a utiliza în mod eficient amenințarea cu tarifele fără a le pune efectiv în aplicare. La momentul publicării, indicele USDIDX a continuat să scadă, cu 0,30%, până la 106,950 puncte. Slăbiciunea dolarului poate fi, de asemenea, influențată de o vânzare accentuată a contractelor futures pe bursa americană și de interesul sporit pentru piața chineză în urma realizărilor recente ale startup-ului DeepSeek. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."