Află cum să te protejezi de posibilele tentative de fraudă online Ca urmare a mai multor situații care ne-au fost semnalate, te informăm că există persoane care se folosesc de imaginea și identitatea reprezentanților XTB România pentru a comite fraude. Prioritatea noastră este să îți oferim servicii de calitate și să îți protejăm interesele, așadar te rugăm să ai în vedere că reprezentanții XTB NU te vor pune niciodată în următoarele situații: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil NU îți vor solicita sume de bani.

NU vor investi în numele tău, respectiv NU îți vor promite procente de profit.

NU îți vor spune în ce să investești.

NU te vor contacta pe alte canale de comunicare decât cele oficiale (email și linie telefonică înregistrată). Reprezentanții XTB NU comunică pe Whatsapp, Telegram, Facebook etc.

NU îți vor solicita coduri primite prin SMS

NU te vor redirecționa către alte platforme de tranzacționare.

NU te vor direcționa către alte metode de depuneri sau retrageri de fonduri din platformă, decât cele de pe site: alimentare cu cardul sau transfer bancar și retrageri prin transfer bancar doar în contul titularului.

NU îți vor trimite documente de identitate personale cu scopul de a îți câștiga încrederea. Niciun reprezentant al vreunei companii financiare nu iti va trimite documentele sale personale de identitate, acest gest in sine trebuie sa reprezinte un semnal de alarma. Datele oficiale de contact ale XTB România sunt:



Numere de telefon: Deschidere de cont: +40 31 425 54 92

+40 31 425 54 92 Office: 40 31 425 54 90

40 31 425 54 90 Customer Suport: +40 31 425 54 93

+40 31 425 54 93 Parteneriate: +40 749 103 000 Adrese de email: asistenta.clienti@xtb.ro

support@xtb.ro

marketing@xtb.ro Dacă dorești să afli mai multe despre securitatea online și cum să te protejezi - [ACCESEAZĂ PAGINA] Accesează pagina oficială de contact a echipei XTB România de fiecare dacă când vrei să intri în legătură cu XTB sau pentru a confirma informații - [CONTACT]

