Tesla înregistrează o scădere semnificativă a vânzărilor în Europa 📢

Datele din raportul ACEA (Asociația Constructorilor Europeni de Automobile) indică o scădere semnificativă a vânzărilor Tesla în Europa în luna aprilie a acestui an. În întreaga Europă, Tesla a înregistrat o scădere a vânzărilor de aproximativ 49% de la an la an (YoY), în timp ce numai în Uniunea Europeană, această cifră a depășit 52% YoY. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Performanța vânzărilor Tesla în Europa este atribuită în primul rând propriilor probleme ale companiei și sentimentului față de aceasta, în special în lumina politicilor lui Trump, care ridică îndoieli și afectează sentimentul față de companie datorită cooperării strânse a lui Elon Musk cu președintele SUA. Sectorul vehiculelor electrice în sine din Europa prezintă o dinamică de creștere sănătoasă. Numai în luna aprilie, numărul de mașini electrice nou înmatriculate a crescut cu 27,8 % față de anul precedent în întreaga Europă (în UE, rezultatul a fost chiar mai bun, de 34,1 %). O provocare pentru companie în ceea ce privește structura pieței ar putea fi cota în creștere a mașinilor hibride. Deși dinamica de creștere în Europa a fost ușor mai scăzută decât în cazul mașinilor electrice (+17% de la an la an), este demn de remarcat faptul că mașinile hibride s-au confruntat cu un efect de bază mai mare. Prin urmare, cota de piață globală a automobilelor hibride a crescut la 34,6% (față de 29% cu un an înainte), depășind astfel automobilele cu motor cu ardere internă, a căror cotă a scăzut la 28% (față de 36% cu un an înainte). În aprilie, mașinile hibride au reprezentat cea mai mare componentă a pieței. Popularitatea acestora poate slăbi potențialul pieței automobilelor electrice datorită satisfacerii unor nevoi similare ale consumatorilor, inclusiv a celor legate de protecția mediului. Sursă: ACEA Pentru Tesla, datele indică persistența provocărilor în ceea ce privește percepția mărcii americane de către clienții europeni. Este posibil ca tarifele de retorsiune anunțate de Trump, care ar avea un impact semnificativ asupra comerțului internațional, să fi afectat sentimentul consumatorilor. Un factor suplimentar este reprezentat de problemele de imagine ale lui Elon Musk, care, de asemenea, descurajează clienții să cumpere mașinile. Printre motivele mai puțin sociale ale declinului vânzărilor, se poate căuta o lipsă de inovație în produsele oferite. Absența unei noi linii de modele Tesla poate determina clienții să treacă la alți producători. Deși compania a lansat un SUV Model Y actualizat, datele actuale indică faptul că așteaptările clienților sunt pentru ceva mai mult. Tesla este încă evaluată în principal pe baza speranțelor privind caracterul inovator al tehnologiilor viitoare, dar pentru moment, compania rămâne un producător de automobile electrice, care constituie activitatea sa de bază. Dacă erodarea vânzărilor continuă, este posibil ca societatea să nu poată susține multipli mari până când planurile sale majore de dezvoltare tehnologică nu vor fi realizate. În ciuda datelor dezamăgitoare, Tesla înregistrează câștiguri în tranzacțiile de dinaintea deschiderii sesiunii americane. Acest lucru se datorează în primul rând închiderii bursei americane de ieri și incapacității pieței de a evalua impactul prelungirii termenului limită pentru potențiale tarife de 50% între SUA și UE. Sursă: xStation5

