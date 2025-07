Tesla pierde 6% din cauza ambițiilor politice ale lui Musk 📣

Ac╚Ťiunile Tesla au sc─âzut ast─âzi cu peste 6% dup─â anun╚Ťul CEO-ului Elon Musk privind ├«nfiin╚Ťarea unui nou partid politic numit ÔÇ×America PartyÔÇŁ. ├Än plus, ├«ncrederea investitorilor a fost sl─âbit─â de lansarea dezam─âgitoare a robotaxiurilor cu func╚Ťii de conducere autonom─â complet─â (FSD) ╚Öi de datele privind v├ónz─ârile mai sc─âzute. Propunerea de eliminare a creditului fiscal de 7.500 de dolari pentru vehiculele electrice din noul plan fiscal al republicanilor ar putea sl─âbi cererea de vehicule electrice ├«n SUA.

Apar ├«ngrijor─âri tot mai mari cu privire la dependen╚Ťa Tesla de programele de subven╚Ťii.

Tensiunile au fost alimentate de anunțul lui Musk privind înființarea "America Party", care a stârnit critici aspre din partea fostului său aliat, Donald Trump. Elon Musk a anunțat lansarea Partidului America, o nouă inițiativă politică menită să conteste dominația așa-numitului "Uniparty", referindu-se la alianța dintre Partidul Democrat și Partidul Republican. Acest lucru marchează o ruptură clară față de fostul său aliniament cu Donald Trump. Anunțul a fost făcut pe platforma X, iar principalele obiective ale partidului includ responsabilitatea fiscală, libertatea de exprimare, reforma guvernării bazată pe inteligența artificială și politici pronataliste. Decizia lui Musk a venit după criticile sale dure la adresa pachetului fiscal și de cheltuieli semnat recent de Trump, care a eliminat stimulentele pentru vehiculele electrice și a crescut cheltuielile federale — o politică pe care Musk a calificat-o drept "sclavie prin datorii". Trump a răspuns numindu-l pe Musk "deconectat de la realitate" și respingând noul partid ca fiind "o glumă", escaladând conflictul politic dintre ei. Deși perspectivele pe termen lung ale Partidului America rămân incerte, Musk a declarat că obiectivul imediat este de a influența alegerile din 2026 pentru Camera Reprezentanților și Senat. Test pilot eșuat în Austin În centrul problemei se află recentul pilot FSD al Tesla în Austin, care avea scopul de a prezenta viitorul transportului autonom, dar care a scos la iveală deficiențe tehnologice. Imaginile video care arată mașini Tesla fără radar sau LiDAR virând brusc pe contrasens și frânând brusc au stârnit critici și au atras atenția autorităților de reglementare. Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier (NHTSA) a lansat o anchetă preliminară, iar politicienii locali cer date privind intervenția șoferilor, pe care Tesla nu le-a făcut încă publice. Analiștii avertizează că este posibil ca așteptările privind veniturile din FSD să trebuiască revizuite semnificativ, deoarece tehnologia Tesla este în urma concurenților precum Waymo și Cruise în ceea ce privește siguranța și conformitatea cu reglementările. Riscurile juridice legate de programul FSD din Austin, împreună cu creșterea costurilor de cercetare și dezvoltare atât pentru FSD, cât și pentru sistemul Dojo, pun presiune pe fluxul de numerar al Tesla. Tesla (interval zilnic) Tesla se tranzacționează în prezent cu aproape 40% sub maximele din decembrie 2024. Implicarea politică a lui Elon Musk devine o preocupare tot mai mare pentru investitori. Retragerea SUA din subvențiile pentru energia regenerabilă și transportul ecologic devine, de asemenea, o problemă, iar conflictul lui Musk cu Trump pare să accelereze această tendință.



