Tesla publică rezultatele pentru Q1 2025; profit net în scădere cu -71 % față de anul precedent 🔎📌

Venituri : 19,3 miliarde USD, -9 % față de anul precedent (determinat în principal de scăderea volumului Model Y și de stimulentele de preț în curs)

Câștiguri pe acțiune (GAAP): 0,12 USD (-71 % YoY); profit pe acțiune (non-GAAP): USD 0,27 (-40 %)

Profit operațional : 0,4 miliarde de dolari; marja operațională: 2,1 % (-343 bp YoY), deoarece presiunea asupra prețului/mixului și cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea în domeniul IA au compensat costurile mai mici cu materiile prime Acțiunile Tesla (TSLA.US) au câștigat 0,50 % în tranzacționarea după închiderea ședinței, în ciuda rezultatelor mai slabe de la an la an. Cu toate acestea, speranțele investitorilor sunt susținute de perspectivele optimiste ale companiei. Raportul din primul trimestru al Tesla a arătat o resetare deliberată a profitabilității, pe măsură ce se pregătește pentru următorul ciclu de produse. Veniturile au scăzut cu 9% de la an la an, ajungând la 19,3 miliarde USD, EPS GAAP a scăzut la 0,12 USD, iar marja operațională s-a redus la 2,1%. Rezultatele au fost cauzate de scăderea volumelor modelului Y și de continuarea reducerilor de preț, care au depășit în cele din urmă economiile de materiale. Pe partea pozitivă, fluxul de numerar a revenit în teritoriu pozitiv (0,7 miliarde USD). Lichiditatea companiei se află acum la un nivel record (+ 37 miliarde USD), înaintea lansărilor planificate în lunile următoare. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Catalizatori cheie : Robotaxi pilot în iunie 2025, aprobarea FSD în Europa și lansarea vehiculelor mai ieftine în S1 2025. Presiunile concurențiale de pe piața vehiculelor electrice se reflectă în rezultatele gigantului tehnologic. Veniturile din sectorul auto sunt în prezent în scădere cu 20 %, în timp ce segmentul de generare și stocare a energiei a câștigat în importanță, crescând cu 67 % față de anul precedent, la 2,7 miliarde USD. Energia și inteligența artificială capătă importanță : veniturile din stocare +67 % și creșterea marjelor indică al doilea motor de profit al Tesla, deși cheltuielile mari cu inteligența artificială afectează în prezent SG&A/R&D.

Stocarea de energie desfășurată : 10,4 GWh (↑ 154 % YoY) - al patrulea record TTM consecutiv.

Producția de vehicule : 362.615 unități (-16 % YoY)

Livrări : 336.681 unități (-13 % YoY); Model 3/Y = 96 % din total.

Rețea Supercharger : 67.316 puncte de încărcare (+17 % YoY). Livrările de vehicule au scăzut cu 13 %, la 337.000 de unități. Cu toate acestea, speranțele investitorilor sunt susținute în mod decisiv de viziunea tehnologiei FSD și Robotaxi. FSD (supervizat) funcționează deja în China, iar kilometrajul cumulat al flotei a depășit 4 miliarde de mile. Ca o curiozitate, Tesla a raportat că noile Cybertrucks se deplasează autonom de pe linia de producție către depozitele logistice din SUA. Între timp, Robotaxi „Cybercab” urmează să intre în producția de serie în 2026, cu un pilot în Austin până în iunie 2025. Impactul tarifelor asupra activității Tesla Conducerea a precizat că va revizui perspectivele pentru 2025 în al doilea trimestru, odată ce se va cristaliza noua realitate a politicii comerciale a SUA. Revenirea marjei de exploatare pentru anul fiscal 25 la un nivel mediu de o singură cifră va depinde de o revenire a volumului Model Y, de evoluția tarifelor și de ritmul implementării energiei. În același timp, conducerea a confirmat că modelele noi, mai ieftine, rămân în grafic pentru S1 2025. De asemenea, Tesla intenționează să implementeze roboți Optimus pentru a asista producția în fabricile sale începând cu anul viitor. În general, conducerea rămâne optimistă cu privire la perspectivele companiei și la viitoarele lansări de produse. Sursa: xStation 5

