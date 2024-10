⚡Tesla va prezenta astăzi raportul pentru Q3. Va surprinde Wall Street?

Producătorul de vehicule electrice Tesla (TSLA.US) va prezenta rezultatele financiare astăzi, după închiderea sesiunii din SUA. Acțiunile companiei au pierdut teren în ultimele zile, recenta prezentare a mașinii sale autonome și a roboților Optimus, încheindu-se cu marcarea profiturilor. Pe fondul rivalilor tehnologici BigTech, ale căror acțiuni se tranzacționează la maxime istorice, Tesla a părut un adevărat maraton timp de mai multe trimestre. Piața se așteaptă ca profitul net al companiei să scadă cu aproximativ 10 % de la an la an; este singura situație de acest gen din rândul companiilor americane „Magnificent 7”. Investitorii vor dori să audă mai multe detalii despre afacerea „robotaxi” și despre marje, care au înregistrat o deteriorare semnificativă în ultimele trimestre. Așteptările privind activitatea de bază a Tesla, și anume vânzările de automobile electrice pentru următorii 2 ani, sunt ancorate la un nivel scăzut, ceea ce arată că, dacă aceste ipoteze se dovedesc corecte, fără catalizatori semnificativi pe termen scurt, ar putea fi dificil pentru companie să susțină o primă de evaluare semnificativă. Iată cum se prezintă așteptările analiștilor. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Venituri preconizate: 25,41 miliarde de dolari față de 25,5 miliarde de dolari în Q2 2024 și 23,35 miliarde de dolari în Q3 2023 (în creștere cu 8,9% de la an la an) Câștiguri preconizate pe acțiune: 0,48 USD față de 0,43 USD în Q2 2024 și 0,53 USD în Q3 2023 Venit net: 1,68 miliarde de dolari față de 1,48 miliarde de dolari și 1,85 miliarde de dolari în Q3 2023 (în scădere cu 10% de la an la an) Marja brută: 14,9% față de 14,6% în Q2 2024 La ce va fi atent Wall Street? Analiștii de la Piper Sandler consideră că, indiferent de rezultate, creșterile susținute sunt puțin probabile până când nu apar circumstanțe care să justifice revizuirile așteptărilor și dinamica creșterii pe termen lung

Catalizatorii posibili includ nu numai debutul unei mașini electrice „de buget”, ci și aprobarea de reglementare a software-ului avansat de conducere autonomă, în China

Longboard Asset Management a remarcat într-un comentariu că sectorul automobilelor electrice nu mai este industria cu creștere puternică care a fost în 2019-2021

Este probabil ca livrările anuale ale Tesla să înregistreze o scădere de la an la an, deși livrările au crescut ușor în trimestrul al treilea, datorită achizițiilor mai mari din China

Investitorii vor dori probabil să audă mai multe despre debutul modelului EV „mai ieftin”, care se aștepta să coste sub 30.000 de dolari, în timp ce informațiile despre acesta sunt încă reziduale. De asemenea, piața va acorda cu siguranță atenție dimensiunii și profitabilității vânzărilor modelului Cybertruck, care, în ciuda debutului său, are până în prezent o cotă de urmărire a vânzărilor

În trimestrul al treilea, Tesla a raportat livrări de 462.900 de vehicule, Wall Street se aștepta la 462.000 (inclusiv aproape 440.000 de modele X și Y); amploarea depășirii previziunilor a fost minimă, iar acțiunile au scăzut. Evenimentul sugerează că investitorii așteaptă mult mai mult de la companie Graficul prețurilor acțiunilor Tesla (intervale orar, zilnic) Acțiunile Tesla se tranzacționează practic la media mobilă exponențială pe 200 de sesiuni (EMA200, linia roșie), ceea ce sugerează că piața ar putea considera rezultatele de astăzi drept un „catalizator” într-un sens sau altul. De la începutul anului, acțiunile au pierdut mai mult de 12% și au scăzut de două ori de la aproximativ 260 de dolari. Sursa: xStation5 Sursa: xStation5 Dashboard financiar Tesla Evaluarea Tesla rămâne foarte dificilă, cu un raport P/E de peste 100 și un P/E forward de aproximativ 80, ceea ce sugerează că piața încă evaluează acțiunile la o primă mare, față de concurenții săi din domeniul automobilelor electrice. Pe de altă parte, compania se confruntă cu concurența mărcilor chinezești, care, după cum a semnalat chiar Musk, operează la costuri mult mai mici și chiar „nevandabile”, iar cererea globală de vehicule electrice a încetinit.

Datoriile au crescut la nivelul record de 12,5 miliarde de dolari, dar nu reprezintă o problemă semnificativă, deoarece societatea are aproape de două ori mai multe active (numerar și echivalente de numerar, active lichide etc.) decât pasive.

Rentabilitatea capitalului investit (ROIC) al companiei este în continuă scădere din 2022, iar raportul costului ponderat al capitalului (WACC) este practic neschimbat. În acest context, menținerea unei prime în evaluarea Tesla poate fi dificilă. Catalizatorii de perspectivă importanți sunt închirierea de sisteme de conducere autonome și producția potențială de roboți Optimus. Cu toate acestea, ambii catalizatori comportă un nivel relativ ridicat de incertitudine. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

