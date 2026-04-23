Thermo Fisher Scientific înregistrează o scădere de 3% în ciuda unui raport financiar solid 📉

Thermo Fisher Scientific a raportat rezultatele pentru primul trimestru al anului 2026, care au depășit așteptările pieței în ceea ce privește indicatorii financiari cheie, însă reacția investitorilor a fost negativă, acțiunile înregistrând o scădere în premarket.
- Compania a înregistrat un profit pe acțiune ajustat de 5,44 USD, peste consensul de 5,25 USD, ceea ce reprezintă o creștere de 6% față de aceeași perioadă a anului trecut. Veniturile au atins 11,01 miliarde de dolari, în creștere cu 6% față de anul precedent (față de 10,36 miliarde de dolari cu un an în urmă) și au depășit, de asemenea, așteptările de 10,87 miliarde de dolari.
- Pe baza raportărilor (GAAP), EPS s-a situat la 4,43 dolari (+11% față de anul precedent), în timp ce venitul operațional a atins 1,86 miliarde de dolari (+9% față de anul precedent). Venitul operațional ajustat a totalizat 2,40 miliarde de dolari (+6% față de anul precedent), cu o marjă operațională de 21,8%, practic neschimbată față de 21,9% de acum un an.
Problema principală: creștere organică slabă
Cea mai importantă concluzie din raport este structura creșterii. Creșterea organică a veniturilor a fost de doar 1%, indicând faptul că cea mai mare parte a expansiunii a fost determinată de achiziții și factori externi. În practică, acest lucru indică o încetinire a activității de bază, ceea ce ajută la explicarea reacției moderate a pieței, în ciuda rezultatelor financiare peste așteptări.
Achiziții și alocarea capitalului
În primul trimestru, compania:
- a achiziționat Clario (soluții pentru date din studiile clinice),
- a răscumpărat acțiuni în valoare de 3 miliarde de dolari,
- și-a majorat dividendul cu 10%.
Acest lucru confirmă continuarea unei strategii de creștere bazate pe fuziuni și achiziții, alături de o gestionare activă a capitalului.
Produse noi și dezvoltare tehnologică
În cursul trimestrului, Thermo Fisher a lansat mai multe produse noi, printre care:
- microscopul Glacios 3 Cryo-TEM,
- spectrometrul de masă TSQ Certis,
- analizorul Niton XL5e,
- sistemul Gibco CTS Compleo pentru producția de terapie celulară.
Aceste produse vizează segmente cu valoare mai mare, în special în științele vieții și cercetarea de laborator avansată.
Parteneriate strategice
Compania a anunțat, de asemenea, colaborări cu:
- NVIDIA – integrarea AI în instrumentele de laborator,
- SHL Medical – extinderea capacităților de producție farmaceutică și a dispozitivelor.
Aceste mișcări indică o dezvoltare ulterioară în automatizarea și digitalizarea proceselor de cercetare. Thermo Fisher a înregistrat un set solid de rezultate:
- Creștere a veniturilor: +6% față de anul precedent
- EPS ajustat peste consens
- Marjă operațională stabilă (21,8%)
Cu toate acestea, creșterea organică de doar 1% rămâne principala constrângere în ceea ce privește perspectiva de creștere. Piața semnalează clar că, în contextul actual, simpla depășire a estimărilor nu este suficientă, ritmul și calitatea creșterii afacerii subiacente contează mai mult.
Nvidia domină din nou sectorul Big Tech 🗽 Ce ne arată sezonul raportărilor financiare din SUA?
Acțiunile scad pe fondul prelungirii noii faze a conflictului cu Iranul, iar Tesla nu reușește să impresioneze cu planurile sale privind AI
Tesla câștigă 4% după ce rezultatele financiare au susținut optimismul de pe Wall Street 📈
Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street ignoră îngrijorările legate de Iran și așteaptă rezultatele Tesla
