Thermo Fisher Scientific înregistrează o scădere de 3% în ciuda unui raport financiar solid 📉

Thermo Fisher Scientific a raportat rezultatele pentru primul trimestru al anului 2026, care au depășit așteptările pieței în ceea ce privește indicatorii financiari cheie, însă reacția investitorilor a fost negativă, acțiunile înregistrând o scădere în premarket.

Compania a înregistrat un profit pe acțiune ajustat de 5,44 USD , peste consensul de 5,25 USD , ceea ce reprezintă o creștere de 6% față de aceeași perioadă a anului trecut . Veniturile au atins 11,01 miliarde de dolari , în creștere cu 6% față de anul precedent (față de 10,36 miliarde de dolari cu un an în urmă) și au depășit, de asemenea, așteptările de 10,87 miliarde de dolari .

Pe baza raportărilor (GAAP), EPS s-a situat la 4,43 dolari (+11% față de anul precedent) , în timp ce venitul operațional a atins 1,86 miliarde de dolari (+9% față de anul precedent) . Venitul operațional ajustat a totalizat 2,40 miliarde de dolari (+6% față de anul precedent) , cu o marjă operațională de 21,8% , practic neschimbată față de 21,9% de acum un an .

Problema principală: creștere organică slabă

Cea mai importantă concluzie din raport este structura creșterii. Creșterea organică a veniturilor a fost de doar 1%, indicând faptul că cea mai mare parte a expansiunii a fost determinată de achiziții și factori externi. În practică, acest lucru indică o încetinire a activității de bază, ceea ce ajută la explicarea reacției moderate a pieței, în ciuda rezultatelor financiare peste așteptări.

Achiziții și alocarea capitalului

În primul trimestru, compania:

a achiziționat Clario (soluții pentru date din studiile clinice),

a răscumpărat acțiuni în valoare de 3 miliarde de dolari ,

și-a majorat dividendul cu 10% .

Acest lucru confirmă continuarea unei strategii de creștere bazate pe fuziuni și achiziții, alături de o gestionare activă a capitalului.

Produse noi și dezvoltare tehnologică

În cursul trimestrului, Thermo Fisher a lansat mai multe produse noi, printre care:

microscopul Glacios 3 Cryo-TEM ,

spectrometrul de masă TSQ Certis ,

analizorul Niton XL5e ,

sistemul Gibco CTS Compleo pentru producția de terapie celulară.

Aceste produse vizează segmente cu valoare mai mare, în special în științele vieții și cercetarea de laborator avansată.

Parteneriate strategice

Compania a anunțat, de asemenea, colaborări cu:

NVIDIA – integrarea AI în instrumentele de laborator,

SHL Medical – extinderea capacităților de producție farmaceutică și a dispozitivelor.

Aceste mișcări indică o dezvoltare ulterioară în automatizarea și digitalizarea proceselor de cercetare. Thermo Fisher a înregistrat un set solid de rezultate:

Creștere a veniturilor: +6% față de anul precedent

EPS ajustat peste consens

Marjă operațională stabilă (21,8%)

Cu toate acestea, creșterea organică de doar 1% rămâne principala constrângere în ceea ce privește perspectiva de creștere. Piața semnalează clar că, în contextul actual, simpla depășire a estimărilor nu este suficientă, ritmul și calitatea creșterii afacerii subiacente contează mai mult.

TMO (Interval D1)

Sursa: xStation 5