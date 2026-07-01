Totul este pregătit pentru a doua „repriză” a anului

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Piețele au încheiat al doilea trimestru pe o notă pozitivă, marți înregistrându-se din nou câștiguri puternice pentru acțiunile americane. Deoarece tranzacțiile de marți vor fi decontate miercuri, evoluția prețurilor ar putea fi un semn că sectorul AI încă mai are potențial, chiar și după raliul uriaș din trimestrul trecut, care a adăugat 2 trilioane de dolari la valoarea companiilor Micron, Intel și AMD.

Economia Coreei de Sud este alimentată de cipuri

Miercuri, indicele Kospi din Coreea de Sud a scăzut cu 1,7%, sugerând o corecție la începutul celui de-al treilea trimestru, după o creștere spectaculoasă în al doilea trimestru. SK Hynix, producătorul de cipuri, se pregătește pentru o listare dublă în SUA pe 10 iulie, unde își propune să strângă 30 de miliarde de dolari. Ne așteptăm ca această sumă să fie ușor absorbită de piață, iar pierderea de astăzi ar putea fi de scurtă durată. Producția de cipuri din Coreea de Sud continuă să alimenteze economia; datele comerciale pentru luna iunie au arătat că exporturile de semiconductori au crescut cu 200% față de anul trecut. Valoarea exporturilor a fost de 100 de miliarde de dolari, ceea ce face din Coreea de Sud doar a patra țară care atinge acest prag.

Un trimestru record pentru Nasdaq

Marți s-au înregistrat noi creșteri pentru companiile americane producătoare de semiconductori și cipuri de memorie. SanDisk a crescut cu peste 10%, iar Nvidia a înregistrat o creștere de 2%, deși în ultimele luni a rămas în urma altor companii din sectorul cipurilor. Indicele Dow Jones a înregistrat cea mai bună primă jumătate a anului din ultimii 6 ani, în timp ce Nasdaq a încheiat al patrulea cel mai bun trimestru din istorie. Contractele futures sunt în scădere miercuri, ceea ce sugerează o perioadă liniștită până la publicarea datelor privind locurile de muncă de joi.

La ce să ne așteptăm în al treilea trimestru?

Aceste evoluții sunt neobișnuite, așa că ar trebui să ne așteptăm ca ele să continue? Multe vor depinde de evoluția datelor economice din SUA și de creșterea profiturilor. Dacă giganții tehnologici vor anunța cheltuieli de capital și mai mari atunci când își vor prezenta rezultatele pentru al doilea trimestru la sfârșitul acestei luni, raliul din sectorul semiconductorilor ar putea continua. Analiștii se așteaptă, de asemenea, ca firmele de infrastructură AI să contribuie cu 60% la creșterea profiturilor din S&P 500 în acest an.

„Cei 7 Magnifici” au performanțe sub așteptări

Una dintre cele mai frapante caracteristici ale primei jumătăți a acestui an este contrastul dintre performanța „Celor 7 Magnifici” și cea a unor producători de cipuri mai puțin cunoscuți, care beneficiază de planurile de investiții ale acestora în AI. În ansamblu, „Cei 7 Magnifici” au înregistrat o scădere de 10% a prețului acțiunilor în iunie, cea mai slabă performanță lunară din ultimul an. În comparație, Marvell Technology a înregistrat o creștere de 45%, iar SanDisk una de 25% luna trecută.

Grupul se confruntă cu multiple obstacole, inclusiv costul în creștere al dezvoltării AI; totuși, posibilitatea ca acțiunile să-și revină în al treilea trimestru va depinde de rapoartele privind profiturile care vor fi publicate la sfârșitul acestei luni. Se preconizează că „Cei 7 Magnifici” vor fi un motor major al creșterii veniturilor pentru indicele S&P 500 în ansamblu. Unii analiști se așteaptă ca „Mag 7” să înregistreze o creștere a veniturilor de 25% în 2026, comparativ cu o rată de creștere de 11% pentru indicele S&P 500 în ansamblu. Dacă acțiunile s-au vândut masiv chiar și în contextul acestor estimări ridicate privind profiturile, acest lucru sugerează că pragul pe care trebuie să-l depășească aceste acțiuni tehnologice cu capitalizare uriașă pentru a impresiona investitorii este foarte ridicat.

O extindere a raliului

Deși există o rotație în cadrul sectorului tehnologic, în ultima lună s-a observat și o extindere a raliului pieței bursiere americane. Acțiunile din sectorul imobiliar și biotehnologic au înregistrat, de asemenea, performanțe bune, alături de băncile europene. Semnalele tot mai clare că economia SUA continuă să câștige avânt reprezintă un factor cheie pentru indicii americani, dar și pentru indicii globali, iar indicele MSCI All World a crescut cu peste 10% în ultimul trimestru.

O economie americană puternică are repercusiuni la nivel mondial

Ca întotdeauna, o economie americană puternică are repercusiuni la nivel mondial. Datele privind locurile de muncă din această săptămână vor constitui informații cruciale pentru traderi. Se așteaptă ca raportul NFP să indice crearea a 113.000 de locuri de muncă în sectorul non-agricol luna trecută; mai târziu astăzi, vom primi mai multe date privind piața muncii, inclusiv raportul ADP privind ocuparea forței de muncă și indicele ISM privind ocuparea forței de muncă în sectorul manufacturier. Până în prezent, semnalele sunt pozitive. Datele JOLTs privind locurile de muncă vacante pentru luna mai au fost mai bune decât se aștepta, ajungând la 7,59 milioane.

O piață a muncii robustă contrazice teza conform căreia AI distruge locurile de muncă; de fapt, există din ce în ce mai multe dovezi că firmele americane care adoptă pe scară largă AI își măresc semnificativ numărul de angajați. În timp ce locurile de muncă de nivel inferior sunt reduse, apar mai multe posturi axate pe sarcini cu valoare adăugată mai mare, care generează venituri mai mari. Este probabil ca acest lucru să stimuleze productivitatea în SUA, mai ales dacă această tendință persistă.

Analiza datelor privind piața muncii din SUA, care urmează să fie publicate joi, va fi importantă pentru traderi și investitori. Kevin Warsh, noul președinte al Rezervei Federale, a declarat că, în opinia sa, o redresare a productivității va menține inflația la un nivel scăzut pe termen lung. Deocamdată, rata IPC din SUA se situează peste 4%, ceea ce înseamnă că Fed este preocupată de inflație. Dacă joi vom avea un raport solid privind locurile de muncă, acesta va reaminti că creșterea prețurilor este ridicată datorită unei economii puternice a SUA, mai degrabă decât din cauza șocului prețurilor la energie.

Discursul lui Kevin Warsh din Portugalia, crucial pentru starea de spirit de miercuri

Kevin Warsh va lua cuvântul astăzi la conferința bancherilor centrali a BCE. Discursul său va avea loc la 16:00 ora României. Acesta este evenimentul principal al zilei de miercuri și va fi una dintre primele sale apariții internaționale importante în calitate de președinte al Fed. Declarațiile sale au potențialul de a influența piețele financiare, iar conținutul discursului său va fi crucial pentru direcția așteptărilor privind rata dobânzii din SUA. În prezent, există o probabilitate de 80% ca rata dobânzii să fie majorată în acest an.

Pe fondul așteptării discursului lui Warsh, titlurile de stat americane se vând masiv, randamentul obligațiunilor SUA pe 2 ani a crescut cu 8 puncte de bază, iar titlurile de stat americane au înregistrat marți cele mai slabe performanțe pe piețele obligațiunilor suverane. Randamentele obligațiunilor SUA pe 2 ani sunt cu 18 puncte de bază mai mari față de ultima ședință a Fed. Prin urmare, ar putea fi nevoie de un discurs „hawkish” al lui Warsh și de un raport puternic privind locurile de muncă pentru a impulsiona creșterea titlurilor de stat americane.

Dolarul continuă să se aprecieze în așteptarea datelor privind locurile de muncă

Dolarul s-a apreciat, de asemenea, în așteptarea acestui raport; în ultima lună, indicele dolarului a crescut cu 2,2%, ceea ce reprezintă o evoluție semnificativă pe piața valutară. Deși ritmul de creștere a încetinit în ultima săptămână, acest lucru sugerează că schimbarea la conducerea Fed a avut un impact major asupra titlurilor de stat americane și asupra dolarului.

Perechea USDJPY se află, de asemenea, în centrul atenției, după ce yenul a atins miercuri un nou minim al ultimilor 40 de ani, iar USDJPY se menține peste 162,70 USD. Japonia se află într-o situație delicată. Ritmul lent al majorărilor de dobândă menține randamentele obligațiunilor la un nivel artificial scăzut, iar amenințarea cu intervenția a oprit o scădere haotică a yenului. Deși yenul s-a depreciat în ultimele luni, acesta nu a cedat complet. Întrebarea pe măsură ce intrăm în trimestrul al treilea este: va ceda yenul în cele din urmă? Dacă da, cât de mult ar putea să scadă? Unii se așteaptă ca USDJPY să urce la 170 sau mai mult. Totuși, dacă se va întâmpla acest lucru, ar putea declanșa o criză valutară și chiar o criză economică, pe care băncile centrale vor dori să o evite.

Astfel, pe măsură ce intrăm într-o săptămână scurtată de sărbători, datele economice din SUA ar putea avea un impact major asupra stabilității fiscale și economice a Japoniei.