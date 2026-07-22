Totul sau nimic: previziuni privind rezultatele financiare ale ServiceNow

ServiceNow (NOW.US) este una dintre companiile care, deși își are originea direct în modelul clasic de SaaS corporativ, avansează acum cu încredere în fruntea pionierilor din industria AI. Pionieri care nu oferă modele sau putere de calcul, ci soluții de afaceri pentru care au fost create acele modele. ServiceNow a înregistrat deja o scădere de aproape 50% față de maximul atins la jumătatea anului 2024, chiar dacă, în aceeași perioadă, compania a înregistrat o creștere a profitului de peste 12% de la un an la altul, iar nimic nu sugerează că această tendință ar fi pe cale să se schimbe. Este greu să considerăm acest sentiment negativ persistent ca fiind pe deplin rațional, însă el rămâne, parțial, ancorat în procesele pieței și în modelele de evaluare. În prezent, piața presupune că firmele de software și SaaS vor fi absorbite sau eliminate în alt mod de pe piață „de către AI”. Ca urmare, valoarea lor țintă este în prezent aproape de zero, chiar dacă rezultatele financiare arată cu totul altceva. Lăsând deoparte raționalitatea și fezabilitatea unui astfel de scenariu, ServiceNow este o companie al cărei model de afaceri este strâns integrat cu IA și construit pe baza acesteia, nu un „dinozaur” care așteaptă ca cineva să-i reproducă soluțiile la o fracțiune din preț. În contextul viitoarei conferințe privind rezultatele financiare, trebuie pusă o întrebare, deoarece răspunsul contează pentru întregul sector, nu doar pentru o singură companie. Această întrebare este: Ce trebuie să demonstreze compania pentru a convinge piața că vânzarea masivă este o greșeală? Așteptările sunt extreme, iar marja de eroare este minusculă. Depășirea veniturilor și a profiturilor nu va fi suficientă. Depășirea estimărilor de consens privind veniturile de 3,92 miliarde de dolari și a câștigurilor pe acțiune ajustate (EPS) de aproximativ 8,6 dolari reprezintă doar punctul de plecare, nu dovada tezei optimiste privind compania. Indicatorii cheie vor fi cRPO și RPO (creanțe pe termen scurt și lung). Acești indicatori vor permite investitorilor să evalueze nu profitabilitatea pe termen scurt, ci calitatea creșterii, mult mai bine decât o pot face veniturile sau chiar portofoliul de comenzi.

cRPO ar trebui să înregistreze o creștere de aproximativ 20% față de anul precedent; dacă această creștere va fi mai mică, va afecta dramatic valoarea țintă (terminală) a companiei, care se află deja sub presiune. Pe scurt, compania trebuie să demonstreze pieței că este liderul „stratului de orchestrare” pentru agenții de AI din întreprinderi, nu doar o simplă companie SaaS. Acesta este un moment decisiv pentru evaluarea companiei. Cu toate acestea, rezultatele ServiceNow contează nu doar pentru o singură companie sau chiar pentru întreaga industrie SaaS. Ele vor constitui un test decisiv pentru întreaga revoluție a AI. Succesul sau eșecul vor arăta dacă AI încetează să mai fie o promisiune și devine o soluție integrată în interiorul companiilor. Analiza tehnică ServiceNow (Interval D1) Graficul zilnic arată că prețul este blocat într-un dreptunghi strâmt între 84 și 125 de dolari, cu o închidere actuală în jur de 102 dolari, care nu oferă niciun avantaj direcțional. Această „zonă moartă” cu volum ridicat înseamnă că atât cumpărătorii, cât și vânzătorii sunt expuși riscului de scădere până când o străpungere decisivă va stabili următoarea tendință. Sursă: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."