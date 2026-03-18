Traderii pariază pe calm, dar realitatea de la pompă îi contrazice: Analiza unei piețe volatile

- Explozia costurilor: Motorina scumpă și deficitul de resurse (petrol, gaze, aluminiu) pun presiune pe transporturi și industrie.
- Blocaj maritim: Conflictul din Orientul Mijlociu a paralizat asigurările navale și rutele comerciale, riscând o inflație de durată.
- Piețe sub presiune: Băncile centrale ezită să scadă dobânzile, în timp ce bursele europene decontează factura crizei energetice.
În SUA motorina a ajuns peste 5 dolari galonul (echivalentul a 1,32 dolari/litru) pentru prima dată după 2023. Motorina, esențială în transport, agricultură, construcții, a atins niveluri ridicate și în Europa, cu impact asupra unui număr ridicat de sectoare. Pe lângă carburanți, în diferite regiuni ale lumii, gazele naturale, îngrășămintele sau aluminiul au devenit mai rare, cu efecte variind de la creșteri de prețuri până la raționalizarea ofertei acolo unde deficitul a ajuns problematic.
Aflat deja în a 18-a zi, conflictul din Orientul Mijlociu a avut o amprentă asupra piețelor financiare, cu o creștere a volatilității și pierderi pentru o serie de fonduri de hedging care și-au văzut modelele de tranzacționare perturbate. În același timp, banca centrală din Australia a ridicat dobânda drept răspuns la presiunile inflaționiste, acumulate, însă, și anterior conflictului. În Europa, BCE are ședință joia aceasta, dar va menține cel mai probabil rata de referință în ciuda creșterilor de preț ale gazului natural și carburanților. Traderii anticipează, în prezent, o creștere până la finele anului, însă unii economiști nu sunt de aceeași părere, iar derularea războiului din Iran ar putea fi factorul esențial care înclină balanța într-una dintre direcții. În același timp, în SUA, președintele Trump insistă asupra unei tăieri de dobândă imediate, însă banca centrală care va decide miercuri rata de dobândă este aproape unanim așteptată să mențină nivelul acesteia. În plus, cele două scăderi de dobândă așteptate anul acesta anterior războiului au fost revizuite, cel mai probabil scenariu fiind cel pentru o ajustare de doar o treaptă. E posibilă chiar o menținere la nivelul curent, evaluare piețelor atribuind variantei o șansă din 3.
Cu toate acestea, lucrurile se pot schimba. Timpul este variabila esențială. Prelungirea conflictului cu restricții asupra traficului prin strâmtoarea Ormuz pentru mai mai multe luni ar putea forța un salt al inflației care are în teoria clasică răspunsul în sensul opus celui dorit de președintele SUA. Situația în care s-ar afla Kevin Warsh, viitorul șef al Rezervei Federale, nu ar fi de invidiat.
Dimensiunea militară este separată de cea a detaliilor traficului maritim și a contractelor de asigurare, deși întrepătrunderea este vizibilă. Transportul naval implică participarea industriei de asigurări pentru dispersarea riscurilor. Pierderea unei nave și a încărcăturii pot trage în jos rezultatele sau chiar aduce în discuție viabilitatea unor firme mai mici. Acțiunile dispersate militar ale Iranului pot eroda încrederea armatorilor și asiguratorilor în mod persistent. Profitul unui transport este obliterat în condițiile unui cost de asigurare ridicat, ceea ce face ca traficul să fie blocat în mare parte câtă vreme riscul perceput este inacceptabil de ridicat și deci costisitor. Potrivit unor observatori din industrie, va fi nevoie de o reconstruire a mecanismelor de asigurare, deja afectate de atacurile din zona Yemenului chiar înaintea războiului actual, pentru a repune în mișcare angrenajul complex dar esențial al asigurărilor comerțului naval în regiune. Aceasta ar putea dura chiar și săptămâni de la încetarea conflictului, care, la rândul său, este incertă.
Totuși, există soluții de compensare, parțial utilizate: Arabia Saudită deține conducte care permit traficul prin Marea Roșie, Turcia are în plan repornirea unei conducte - deși operațiunea va lua timp - state din IEA au decis eliberarea de rezerve și SUA a relaxat unele condiții pentru exportul Rusiei. Cu toate acestea, deficitul de petrol care ajunge în piețele globale este estimat la 6-7 milioane de barili pe zi, cu potențial de perturbare a economiei globale dacă durata blocajelor se măsoară în luni de zile. Pentru moment, însă, traderii văd relativ optimist orizontul de timp al conflictului: pentru Brent, scadența iunie este la 98,6 dolari, cu 4,2 dolari sub cea din mai, în timp ce prețul pentru scadența august coboară la 90,7 dolari, la ora 12, marți. Cu alte cuvinte așteptările sunt pentru o temperare a prețurilor până la finele verii.
Bursele au rezistat relativ bine, mai ales în SUA. În perspectivă globală, ETF-ul Vanguard Total World Stocks a pierdut 4,3%, în timp ce S&P500 a coborât cu 2,5% între 27 februarie și 17 martie. În Europa, Eurostoxx 50 este cu 6,3% mai jos în aceeași perioadă, cea mai slabă performanță din ultimul an, reflectând vulnerabilitatea la costurile energiei. Cu toate acestea, durata conflictului este esențială în amplitudinea efectelor asupra economiei, și unele piețe de capital ar putea avea nevoie de o soluție rapidă pentru a evita runde intense de volatilitate suplimentară.
Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (20.03.2026)
„Justițiarii” pieței obligațiunilor vizează din nou Marea Britanie
Sinteza piețelor: Acțiunile europene revin pe fondul creșterii prețului petrolului spre 110 USD
Graficul zilei: EURUSD sub presiunea Fed, a situației din Golful Persic și a inflației
