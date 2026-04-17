Trei piețe de urmărit (20.04.2026)

Investitorii de pe toate piețele speră că armistițiul dintre SUA și Iran se va dovedi durabil și va permite, în sfârșit, redeschiderea Strâmtorii Hormuz. Deși prețurile petrolului au scăzut, acestea rămân la niveluri ridicate. Euforia se observă în primul rând pe piețele de acțiuni, unde asistăm la evaluări record. Săptămâna viitoare va aduce câteva date macroeconomice semnificative; cu toate acestea, atenția globală va continua să se concentreze în mare măsură asupra Orientului Mijlociu. De asemenea, merită menționat faptul că sezonul de raportare a rezultatelor financiare de pe Wall Street este în plină desfășurare, ceea ce ar putea avea un impact semnificativ asupra sustenabilității prețurilor indicilor la nivelurile lor maxime istorice. În consecință, în săptămâna care urmează, merită să acordăm o atenție deosebită instrumentelor precum GBPUSD, GOLD și US500. GBPUSD Numărul datelor macroeconomice atât pentru lira sterlină, cât și pentru dolar va fi impresionant în zilele următoare. Marți, vom vedea datele privind ocuparea forței de muncă din Marea Britanie și cifrele privind vânzările cu amănuntul din SUA. Miercuri va fi publicat raportul privind inflația CPI din Marea Britanie, care ar putea fi crucial în determinarea perspectivelor ratei dobânzii în țară. În prezent, piața preconizează o probabilitate de doar 40% pentru o singură majorare până la jumătatea anului, în timp ce la sfârșitul lunii martie, șansele erau estimate la aproape două majorări. În ceea ce privește politica monetară, audierea lui Kevin Warsh în fața Comitetului bancar al Senatului SUA va fi decisivă. Remarcile sale ar putea indica direcția pe care o va urma Fed după plecarea lui Jerome Powell. În plus, joi vom vedea datele preliminare ale indicelui PMI pentru sectoarele industriale atât din Marea Britanie, cât și din SUA. AUR Prețurile aurului rămân în mare măsură dependente de sentimentul legat de situația din Orientul Mijlociu. Paradoxal, o escaladare a conflictului poate exercita o presiune descendentă asupra aurului, din cauza riscului unei inflații viitoare mai ridicate și a măsurilor restrictive ulterioare ale băncilor centrale. În schimb, îmbunătățirea sentimentului susține prețurile aurului pe măsură ce riscurile inflaționiste se atenuează, reducând șansele unei reveniri la majorările ratei dobânzii. În acest context, audierea de marți a lui Kevin Warsh va fi extrem de importantă pentru piața aurului. De asemenea, trebuie reținut faptul că, pe măsură ce apar semnale de pace din Orientul Mijlociu, atenția investitorilor se va îndrepta către alți factori de risc care ar trebui să susțină metalul prețios. Creșterea datoriei globale și progresul de-dolarizării sunt factori fundamentali care ar putea determina continuarea pieței bull, cu condiția ca aceasta să nu fie oprită de o potențială revenire la o politică monetară agresivă. US500 Indicii de pe Wall Street au reușit să urce la noi maxime istorice, în ciuda faptului că Strâmtoarea Hormuz este încă blocată. Se pare că investitorii americani au considerat această problemă aproape rezolvată. Dacă acest optimism se menține, piața își va îndrepta întreaga atenție către rapoartele financiare ale companiilor. Până în prezent, majoritatea giganților au prezentat rezultate solide, deși reacția pieței a fost mixtă. În zilele următoare, vom vedea rapoarte de la companii precum Tesla, IBM, AT&T și Boeing (miercuri), precum și Caterpillar și Intel (joi). Tot joi este programat un vot privind oferta de fuziune dintre Warner Bros. Discovery și Paramount Skydance, care ar putea declanșa o volatilitate suplimentară în sectorul media.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."