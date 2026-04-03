Trei piețe de urmărit în următoarea săptămână (03.04.2026)

Aspecte esențiale Volatilitate geopolitică: Piețele vor fi cu ochii ațintiți asupra amenințărilor lui Donald Trump privind o campanie de bombardamente în Iran și asupra riscurilor sistemice generate de blocarea continuă a Strâmtorii Ormuz.

Piețele vor fi cu ochii ațintiți asupra amenințărilor lui Donald Trump privind o campanie de bombardamente în Iran și asupra riscurilor sistemice generate de blocarea continuă a Strâmtorii Ormuz. Date economice cheie din SUA: În timp ce datele privind PIB-ul și PCE de joi oferă un context, publicarea indicelui CPI de vineri va dezvălui adevărata amploare a impactului pe care creșterea prețurilor la combustibili îl are asupra economiei americane.

În timp ce datele privind PIB-ul și PCE de joi oferă un context, publicarea indicelui CPI de vineri va dezvălui adevărata amploare a impactului pe care creșterea prețurilor la combustibili îl are asupra economiei americane. Testarea fundamentelor Wall Street: Cu S&P 500 apărându-și nivelurile apropiate de maximele sale, piața va evalua dacă sectoarele energetic și bancar pot compensa incertitudinea din sectorul tehnologic înaintea sezonului de raportare a rezultatelor financiare.

Wall Street revine la programul normal de tranzacționare după o săptămână de Paște scurtată de sărbători, deși luni, 6 aprilie, rămâne o zi liberă în multe economii din întreaga lume. Deși prima săptămână completă a lunii aprilie promite câteva publicări macroeconomice importante, participanții la piață rămân concentrați asupra tensiunilor tot mai intense dintre Iran și Statele Unite. Cu prețurile petrolului brut stabilite acum ferm peste pragul de 100 de dolari, în timp ce aurul și acțiunile au înregistrat o scădere, atenția investitorilor se concentrează asupra a trei instrumente esențiale: OIL, EURUSD și US500. OIL Recentul discurs al președintelui Donald Trump adresat națiunii nu a contribuit la calmarea anxietăților pieței; dimpotrivă, a introdus un nivel semnificativ de incertitudine geopolitică. Termenul limită pentru o soluție diplomatică, prelungit de mai multe ori și stabilit pentru 6 ianuarie, pare acum efectiv depășit. Acest lucru vine în urma avertismentului președintelui privind o potențială campanie de bombardamente „semnificative” împotriva Iranului în următoarele două-trei săptămâni, menită să forțeze o capitulare. Între timp, Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, iar Teheranul continuă să vizeze active terestre și petroliere, deși până în prezent nicio navă nu a fost scufundată. Piața petrolului devine din ce în ce mai tensionată pe zi ce trece. Pentru a evita o creștere record a prețurilor, este esențială, în următoarele săptămâni, cel puțin o restabilire parțială a exporturilor prin Strâmtoare. În caz contrar, economia globală se va confrunta probabil cu cea mai gravă criză energetică din istorie. EURUSD O serie de date macroeconomice semnificative urmează să fie publicate în Statele Unite în această săptămână. Aceste cifre vor fi oarecum retrospective, în special datele privind inflația PCE din februarie și o valoare revizuită a PIB-ului din Q4 2025, ambele așteptate joi. Atenția se va îndrepta apoi către raportul CPI din martie, de vineri. Previziunile preliminare sugerează că inflația globală ar putea crește cu până la un punct procentual față de februarie, determinată de creșterea extremă a costurilor combustibililor. Aceasta urmează unei tendințe anterioare de creștere a costurilor de import, exacerbată de presiunile inflaționiste persistente legate de tarifele ridicate. Perechea EURUSD rămâne în scădere, afectată de fuga către numerar și de sensibilitatea acută a Zonei Euro la creșterea prețurilor la energie. În cazul în care conflictul din Orientul Mijlociu se va intensifica și mai mult, tendința descendentă va persista probabil; dimpotrivă, orice progres către pace ar putea declanșa o vânzare masivă a dolarului. US500 Contractele futures pe S&P 500, indicatorul de referință pentru acțiunile americane, se tranzacționează cu aproximativ 6% sub maximele istorice, o performanță rezilientă având în vedere riscurile generate de conflictul din Iran și închiderea Strâmtorii Ormuz. Cu toate acestea, Warren Buffett a semnalat că actuala corecție nu a atins încă niveluri atractive pentru achiziții majore. Întrebarea critică pentru piețele de acțiuni este dacă actualul șoc inflaționist este tranzitoriu sau structural. În plus, se apropie sezonul iminent al raportărilor financiare de pe Wall Street. Într-un context caracterizat de creșterea vertiginoasă a costurilor și de incertitudine sporită, orice eșec în înregistrarea unei creșteri a profitului net, în special în urma cheltuielilor masive de capital pentru AI, ar putea declanșa o nouă retragere a acțiunilor din sectorul tehnologic cu capitalizare mare. Cu toate acestea, S&P 500 rămâne diversificat, cu sectoare care s-ar putea dovedi a fi un instrument de acoperire în climatul actual, în special companiile din sectorul energetic și bancar, care sunt pregătite să beneficieze de prețurile mai mari ale petrolului și de volatilitatea crescută a pieței.

