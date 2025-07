Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (11.07.2025)

Săptămâna viitoare poate fi foarte interesantă din punct de vedere al publicațiilor macroeconomice. Doar în SUA vor fi publicate raportul CPI, vânzările de retail și datele din sectorul imobiliar. Săptămâna va fi crucială pentru piața criptomonedelor din punct de vedere al reglementărilor legale. În contextul actual, va fi, de asemenea, util să se monitorizeze primele rapoarte financiare ale companiilor pentru al doilea trimestru al acestui an și negocierile comerciale. Din acest motiv, în această săptămână, merită să acordăm o atenție deosebită piețelor precum US500, BITCOIN și GOLD. US500 Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Cel mai mare indice american, US500, se află în prezent în zona maximelor istorice, după ce a înregistrat o revenire de peste 25% de la începutul lunii aprilie. Săptămâna aceasta poate fi crucială pe mai multe fronturi. În primul rând, începând de marți, sezonul raportărilor trimestriale va începe cu adevărat, cu cele mai mari bănci, printre care JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo și BlackRock. Apoi, miercuri, vom afla datele CPI pentru luna iunie, iar pe fondul acestora se va afla tema negocierilor comerciale și a tarifelor. Toți factorii menționați mai sus, combinați cu evaluările ridicate ale companiilor, pot face investitorii deosebit de sensibili la orice surprize. Din acest motiv, atenția se va concentra asupra celor mai mari indici americani, inclusiv US500. BITCOIN Bitcoin a atins noi maxime istorice săptămâna trecută. Cu toate acestea, săptămâna actuală se poate dovedi crucială pentru menținerea acestei tendințe. Camera Reprezentanților din SUA a declarat această săptămână „Săptămâna criptomonedelor”. În această perioadă, legislatorii intenționează să dezbată și să voteze trei proiecte de lege importante: CLARITY Act, Anti-CBDC Surveillance State Act și GENIUS Act din Senat. Pachetul de proiecte de lege ar stabili cadre de reglementare clare. Adoptarea acestor proiecte de lege de către Camera Reprezentanților ar apropia SUA de a deveni capitala mondială a criptomonedelor și ar marca un moment important în dezvoltarea acestei piețe la nivel global. GOLD În prezent, aurul are multe argumente în favoarea acumulării continue de către investitorii instituționali. Creșterea datoriei SUA, inclusiv proiectul de lege recent adoptat de Senat, susținut de Trump, susține cererea de aur. Dacă raportul CPI din SUA surprinde în sens pozitiv sau Trump decide o escaladare suplimentară a tarifelor, investitorii ar putea primi un alt impuls puternic de creștere. Pe de altă parte, scenariile opuse ar putea duce la o corectare a prețurilor.

