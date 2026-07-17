Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (17.07.2026)

În ultima săptămână, piețele financiare au rămas sub influența escaladării în continuare a situației din Orientul Mijlociu. Mai multe companii și-au publicat rezultatele financiare pentru trimestrul trecut, ceea ce a marcat, în mod neoficial, începutul sezonului de raportare a rezultatelor. Acum, atenția investitorilor se va îndrepta către deciziile finale ale băncilor centrale înainte de o pauză îndelungată, precum și către publicarea rezultatelor financiare ale giganților din sectorul tehnologic. Acestea vor constitui un test major pentru valorile de piață încă ridicate, în ciuda scăderilor bruște înregistrate recent pe piețele bursiere. Prin urmare, instrumentele care merită urmărite cu atenție în această săptămână sunt US100, EURUSD și GBPUSD.

US100 (Nasdaq 100)

Indicele tehnologic american intră într-o fază de test fundamental crucial. În urma recentelor vânzări masive, investitorii vor analiza dacă viitoarele rapoarte financiare de pe Wall Street și deciziile administrative de la Washington vor reuși să îmbunătățească sentimentul general al pieței.

Miercuri, vom afla rezultatele financiare ale giganților tehnologici din grupul Mag7, și anume Alphabet și Tesla, în timp ce joi, Intel își va prezenta raportul pentru trimestrul al doilea. Aceste rezultate vor confirma dacă valorile ridicate ale companiilor legate de tehnologia inteligenței artificiale și de sectorul vehiculelor electrice se reflectă cu adevărat în datele concrete privind veniturile și profiturile.

Deși războiul comercial nu este un subiect dominant în acest moment, merită menționat faptul că o taxă temporară de 10% aplicată importurilor globale în SUA expiră vineri, cu excepția cazului în care Congresul decide să o prelungească. Orice eventuală expirare sau modificare a acestei politici va afecta direct marjele și costurile lanțului de aprovizionare ale companiilor americane.

Sezonul de raportare a rezultatelor financiare ale giganților tehnologici a redefinit de nenumărate ori tendințele de pe Wall Street. De exemplu, în timpul turbulențelor de pe piață din perioada 2021-2022, chiar și o ușoară dezamăgire în previziunile unui singur lider de sector putea șterge sute de miliarde de dolari din capitalizarea de piață a întregului indice într-o singură sesiune, declanșând o vânzare în cascadă.

EURUSD

Perechea valutară principală va reacționa la o eventuală pauză în politica monetară restrictivă a Băncii Centrale Europene și la o serie de date macroeconomice importante. Joi, BCE va lua decizia privind rata dobânzii, iar piețele se așteaptă în general ca ratele să rămână neschimbate. Încetinirea inflației din iunie a eliminat necesitatea unor măsuri urgente, dar atenția pieței se va îndrepta în totalitate către conferința de presă a Christinei Lagarde și către orice indicii privind o eventuală majorare a ratei dobânzii în septembrie.

Înainte de decizia BCE, marți va fi publicat indicele german ZEW privind încrederea economică. Vineri, piața va fi inundată de un val de date preliminare privind indicele PMI din Franța, Germania, întreaga Zonă Euro și, mai târziu în cursul după-amiezii, din Statele Unite.

Prețurile ridicate ale gazelor naturale și prețurile susținute ale materiilor prime energetice rămân un obstacol pentru euro. Combinate cu o încredere economică mixtă la nivelul întregii Europe, acestea limitează marja pentru o eventuală apreciere susținută a monedei unice.

GBPUSD

Lira sterlină se confruntă cu o confluență de evenimente politice și macroeconomice cheie, ceea ce o face unul dintre cele mai volatile instrumente valutare din această săptămână.

Luni, Andy Burnham va depune oficial jurământul în calitate de prim-ministru al Marii Britanii, devenind al șaptelea șef de guvern de la referendumul privind Brexit-ul din 2016. O schimbare a liderului țării determină întotdeauna o evaluare rapidă a stabilității politice de către piață.

Miercuri va fi publicat raportul privind inflația CPI din iunie în Marea Britanie. Se preconizează că cifra globală va scădea la 2,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, de la 2,8%. O astfel de valoare, combinată cu datele de marți privind piața muncii, inclusiv numărul solicitanților de ajutor de șomaj și rata șomajului, ar putea consolida așteptările pieței că Banca Angliei nu se va grăbi să majoreze costurile de împrumut, având în vedere răcirea treptată a pieței muncii.

Merită subliniat faptul că moneda britanică poate fi extrem de sensibilă la turbulențele din jurul Downing Street. Deși actuala schimbare a prim-ministrului are loc în circumstanțe diferite, istoria piețelor financiare, inclusiv prăbușirea memorabilă a lirei sterline și criza pieței obligațiunilor de stat britanice care a urmat anunțului planurilor fiscale din toamna anului 2022, arată că piețele pot reflecta rapid și fără milă în prețuri lipsa de previzibilitate politică