Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (19.09.2025)

Cel mai important eveniment al lunii a trecut: Fed a decis în sfârșit prima reducere a ratei dobânzii din acest an. Astăzi este și „Triple Witching Day”, ziua în care expiră contractele futures și opțiunile pe acțiuni și indici, ceea ce semnifică, în mod natural, sfârșitul trimestrului. Această perioadă poate contribui la creșterea volatilității pe piețele financiare. Având în vedere că indicii și aurul se află aproape de maximele istorice, situația ar putea deveni foarte interesantă. Săptămâna viitoare va fi bogată în publicații macroeconomice precum indicatorii preliminari PMI și vom afla, de asemenea, deciziile băncilor centrale din Suedia și Elveția. În Statele Unite, atenția se va concentra asupra indicatorului cheie PCE inflație, deși este probabil ca acesta să nu aibă un impact la fel de mare asupra pieței ca recentele decizii ale Fed. Prin urmare, în zilele următoare, merită să monitorizăm piețe precum GOLD, EURCHF și US100. GOLD Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Prețul aurului a atins noi maxime istorice în ziua deciziei Fed privind rata dobânzii. În ciuda primei reduceri a ratei din acest an și a indiciilor privind măsuri suplimentare, piața aurului a înregistrat o corecție de la momentul deciziei. Cererea pare să încetinească la niveluri de preț atât de ridicate, în intervalul 3600-3700 USD, deși marile instituții își ridică previziunile pentru metalul prețios până la sfârșitul anului. Joi va fi o zi crucială pentru aur, deoarece vom auzi părerile a patru membri cheie ai Fed, care ar putea oferi mai multă claritate cu privire la tonul ultimei decizii privind rata dobânzii. Vineri vom primi datele privind inflația PCE, indicatorul preferat al Fed pentru măsurarea variațiilor prețurilor de consum. EURCHF Joi vom afla decizia privind ratele dobânzilor în Elveția. Deși inflația în această țară este de doar 0,2%, Elveția a evitat riscul deflației. Desigur, tarifele ridicate aplicate Elveției rămân o problemă, afectând economia. Cu toate acestea, șeful SNB, Martin Schlegel, a declarat recent că reducerea ratelor dobânzilor sub zero introduce mulți factori de risc noi pentru economie. Piața se așteaptă, de asemenea, ca ratele dobânzilor să rămână neschimbate. Deși un franc mai slab ar fi benefic pentru economie, numeroasele amenințări geopolitice la nivel mondial continuă să mențină cererea pentru francul elvețian. Doar o apreciere semnificativă a euro ar putea duce la o ieșire a EUR/CHF din consolidarea care se înregistrează din aprilie. US100 Indicii americani nu încetinesc, stabilind noi maxime istorice zi după zi. Fed a confirmat, în esență, că nu vede niciun risc de recesiune, ceea ce, combinat cu posibilitatea unor reduceri suplimentare ale ratei dobânzii, oferă o bază pentru creșterea continuă a indicilor. Din punct de vedere statistic, septembrie nu a fost, de obicei, o lună bună pentru Wall Street , dar anul trecut indicii s-au consolidat și sunt pe cale să repete această tendință în 2025. În mod firesc, atenția investitorilor se va îndrepta către companii cheie din domeniul semiconductorilor, precum Nvidia , care se confruntă în prezent cu unele probleme în China , și Intel , care a câștigat un alt investitor strategic în persoana Nvidia. Datorită acestei investiții, acțiunile Intel au câștigat până la 30% într-o singură zi.

