Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (20.03.2026)

Piețele vor începe săptămâna viitoare cu o dilemă macroeconomică dominantă: dacă Strâmtoarea Hormuz poate fi redeschisă fără o escaladare suplimentară a conflictului. Dacă rutele maritime vor fi restabilite, volatilitatea ar trebui să scadă, iar atenția se va îndrepta din nou către datele macroeconomice „standard”. Cu toate acestea, dacă actualul conflict se intensifică — în special prin noi atacuri asupra infrastructurii energetice — șocul energetic s-ar putea răsfrânge asupra așteptărilor privind inflația din SUA, determinând creșterea randamentelor și forțând piețele să reevalueze situația. Liderii UE solicită deja un moratoriu asupra atacurilor asupra infrastructurii energetice și de apă și subliniază importanța libertății de navigație în Hormuz. În același timp, rapoartele sugerează că SUA și aliații săi au început operațiuni menite să redeschidă strâmtoarea, deși acest lucru ar putea dura săptămâni. PETROL Petrolul rămâne principalul indicator al tensiunilor. Întrebarea cheie nu mai este doar nivelul prețurilor, ci dacă acest conflict trece într-o fază de perturbări fizice reale (deteriorarea infrastructurii, redirecționarea transporturilor, blocaje), mai degrabă decât doar o primă de risc. Rapoartele indică o escaladare a atacurilor asupra infrastructurii energetice din regiunea Golfului și un efect de domino asupra lanțurilor de aprovizionare globale — în special în Asia. În același timp, creșterea prețurilor la combustibili în SUA indică faptul că șocul energetic începe deja să se reflecte în economie și în așteptările privind inflația. Dacă apar semnale credibile privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz, prețurile petrolului s-ar putea corecta rapid, pe măsură ce piața începe să includă în prețuri riscuri mai mici. Cu toate acestea, dacă atacurile se extind sau transportul rămâne perturbat, asimetria rămâne în sens ascendent — fiecare sesiune suplimentară de perturbare crește riscul efectelor de inflație de a doua rundă. US500 Acțiunile americane sunt influențate de trei factori cheie: riscul unor rate „mai mari pentru mai mult timp”, sensibilitatea consumatorilor la prețurile combustibililor și reziliența relativă a economiei reale. Prețurile ridicate persistente ale petrolului cresc așteptările inflaționiste și randamentele reale, înăspresc condițiile financiare și pun presiune pe sectoarele sensibile la rate (inclusiv tehnologia). USDIDX Dolarul acționează în prezent ca un barometru al tensiunilor de pe piață. Perturbările prelungite în strâmtoarea Hormuz direcționează de obicei capitalul către dolarul american, mai ales dacă majorarea prețurilor petrolului determină o creștere a randamentelor din SUA și determină piața să amâne și mai mult așteptările privind reducerile de dobândă ale Fed. Pe de altă parte, dacă se conturează o cale clară către dezescaladare și prețurile energiei scad, dolarul ar putea renunța la o parte din prima de refugiu, odată cu îmbunătățirea sentimentului.

